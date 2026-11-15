هشدار هواشناسی اردبیل: بارش شدید باران و برف در ۱۲ شهرستان

مدیرکل هواشناسی اردبیل از فعال شدن سامانه سرد و بارشی تا پایان هفته خبر داد. کاهش دما، لغزندگی جاده‌ها و اختلال در پروازهای فرودگاه‌های استان در روزهای آینده پیش‌بینی می‌شود.

مجید کوهی ، مدیرکل هواشناسی استان اردبیل، با انتشار پیش‌بینی‌های دقیق خود از فعالیت یک سامانه سرد و بارشی تا پایان هفته جاری در استان اردبیل خبر داد. این پدیده جوی منجر به کاهش محسوس دما و بارش‌های سنگین باران و برف در سراسر ۱۲ شهرستان این منطقه شمال غربی کشور خواهد شد که جزو نقاط سردسیر ایران به شمار می‌آید.

جزئیات دقیق سامانه سرد و بارشی

بررسی آخرین خروجی‌های مدل‌های عددی پیش‌بینی وضعیت هوا نشان می‌دهد که نفوذ سامانه ناپایدار جوی به استان اردبیل از اواخر وقت روز یکشنبه آغاز خواهد شد. استقرار جریان‌های شمالی و تقویت انتقال رطوبت خزر در این بازه زمانی باعث افزایش چشمگیر میزان ابرناکی آسمان در سطح استان می‌شود که پیش‌زمینه اصلی تشکیل ابرهای بارزاگر است.

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در پی فعال شدن این سامانه، وزش باد شرقی به نسبت شدید همراه با کاهش دمای هوا محسوس خواهد بود. بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی مدیرکل هواشناسی، در برخی ساعات از شبانه‌روز و روز آینده، بارش باران و برف پیش‌بینی می‌شود که این بارش‌ها در بخش‌هایی از استان به صورت رگباری و شدید اتفاق خواهد افتاد.

تاثیرات جغرافیایی بر شهرستان‌های مختلف

این شرایط ناپایدار جوی تا پایان روز سه‌شنبه نیز در مناطق مختلف استان اردبیل ادامه خواهد داشت. بر اساس مدل‌های پیش‌بینی، بارش‌ها در نقاط شمالی استان شامل شهرستان‌های اصلاندوز، پارس‌آباد و بیله‌سوار به شکل باران خواهد بود، اما در سایر شهرستان‌های استان ترکیبی از باران و برف پیش‌بینی شده است که نیازمند آمادگی بیشتر است.

مخاطرات پیش‌بینی شده توسط این سامانه بارشی شامل لغزندگی سطح جاده‌ها و کاهش شدید دید افقی در اثر ترکیب بارش و مه است. احتمال اختلال در تردد جاده‌ها به‌ویژه در گردنه‌های کوهستانی و مسیرهای برف‌گیر از مهم‌ترین هشدارهای صادره است که مسافران را ملزم به رعایت نکات ایمنی می‌کند.

هشدارهای پروازی و توصیه‌های ایمنی

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل تأکید کرد که احتمال اختلال موقت در عملیات پروازی فرودگاه‌های استان در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه وجود دارد. با توجه به مخاطرات ناشی از کاهش دید و وزش باد، از شهروندان، مسافران و دستگاه‌های اجرایی خواسته شده است که به هشدارهای هواشناسی و توصیه‌های ایمنی در بازه زمانی مورد اشاره توجه جدی داشته باشند.

پیش‌بینی وضعیت هوای روزهای آینده

از روز چهارشنبه و پنجشنبه با جنوبی شدن جریان‌های جوی و کاهش میزان ابرناکی آسمان، شرایط در استان اردبیل به تدریج پایدار خواهد شد. در این روزها دمای هوا روند افزایشی به خود خواهد گرفت و فضای جوی متحول خواهد شد. همچنین برای بعدازظهر پنجشنبه وزش بادهای جنوبی گاهی به نسبت شدید در مناطق مرکزی و جنوبی استان پیش‌بینی می‌شود.

بر اساس آخرین اطلاعات، از روز جمعه شرایط جوی دوباره تحت تاثیر یک سامانه بارشی جدید قرار خواهد گرفت که می‌تواند الگوی بارش‌های اخیر را تغییر دهد و نیازمند پایش مداوم پیش‌بینی‌های جدید باشد.