حجت‌الاسلام خلیلی هشدار داد پرونده‌های کثیرالشاکی مانند رامک خودرو می‌توانند به گسل‌های امنیتی تبدیل شوند و خواستار شفافیت کامل در اموال و بدهی‌ها شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی، معاون اول قوه قضاییه، در جلسه کارگروه بررسی پرونده ملی و کثیرالشاکی رامک خودرو، با اشاره به شرایط خاص کشور و نیاز فوری به توجه به مطالبات مردم ، هشدار داد که نارضایتی‌های انباشته شده می‌توانند ابعاد امنیتی پیدا کنند و زمینه را برای تشدید گسل‌های اجتماعی فراهم کنند.

ابعاد امنیتی و اجتماعی پرونده‌های بزرگ

معاون اول قوه قضاییه با تأکید بر اینکه شرایط امروز کشور عادی نیست، اظهار داشت که ما هم جنگ را تجربه کرده‌ایم و هم با مقتضیات پیچیده پیش‌رو مواجه هستیم. او افزود که برخی پرونده‌ها فراتر از یک اختلاف حقوقی یا قضایی صرف هستند و به دلیل گستردگی تعداد افراد درگیر و حساسیت بالای اجتماعی، می‌توانند به تهدیدات امنیتی تبدیل شوند. از این رو، ضروری است پیش از آنکه نارضایتی‌ها به بحران‌های جدی تبدیل شوند، تصمیمات درست و منطقی برای حل مشکلات مردم اتخاذ شود.

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مسئولیت مشترک دستگاه‌های اجرایی و قضایی

خلیلی تصریح کرد که حل مشکلات مردم صرفاً بر عهده دستگاه قضایی نیست و همه دستگاه‌های مسئول از جمله بخش‌های اجرایی و اقتصادی باید وظایف خود را به درستی انجام دهند. وی با تأکید بر اینکه باید با کمک دولت از تشدید مشکلات مردم جلوگیری کرد، افزود که پرونده‌های بزرگ با حجم بالای مطالبات نباید به زمینه‌ای برای افزایش نارضایتی عمومی تبدیل شوند. بنابراین، حمایت از سرمایه‌گذاری و جلوگیری از خروج سرمایه نیازمند تعامل سازنده بین نهادهای مختلف است.

نیاز به اصلاح ساختارها و مقابله ریشه‌ای با فساد

معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه یکی از مأموریت‌های مهم دستگاه قضا، حل ساختاری مشکلات پرونده‌های بزرگ است، گفت که امروز در برخی پرونده‌ها صد‌ها و هزاران نفر درگیر هستند و اقدامات مقطعی پاسخگو نیستند. وی به متأسفانه در بسیاری از موارد اشاره کرد که به جای پرداختن به علت اصلی فساد، صرفاً با معلول‌ها مقابله شده است. وقتی ساختارهای شفاف برای مبادلات اقتصادی و تجارت وجود نداشته باشد، زمینه بروز فساد فراهم می‌شود و مبارزه با فساد بدون اصلاح ساختارهای فسادزا کافی نیست.

چالش‌های اجرایی و حقوقی در پرونده رامک خودرو

خلیلی با اشاره به پیچیدگی‌های حقوقی و اجرایی پرونده رامک خودرو خاطرنشان کرد که در این پرونده با سه نوع رأی و مطالبه مواجه هستیم: احکام کیفری و رد مال، احکام حقوقی شامل الزام به انجام تعهد، و مطالبات ناشی از خسارت تأخیر. وی تأکید کرد که صرف صدور رأی بدون تعیین دقیق ابعاد مالی و اجرایی آن نمی‌تواند مشکلات مردم را به طور کامل حل کند و ابهام در این زمینه می‌تواند فرآیند اجرای احکام را طولانی کند.

ضرورت شفافیت مالی و بررسی وضعیت ورشکستگی

معاون اول قوه قضاییه بر ضرورت شناسایی دقیق اموال و بدهی‌های شرکت رامک خودرو تأکید کرد و هشدار داد که واگذاری اموال به صورت مشاع بدون مشخص شدن حقوق سایر ذی‌نفعان می‌تواند منشأ اختلافات جدید باشد. وی با تأکید بر بررسی ورشکستگی شرکت پرسید چرا با وجود نشانه‌های ورشکستگی، وضعیت شرکت از طریق سازوکارهای قانونی تصفیه تعیین تکلیف نشده است. خلیلی گفت اگر شرکت واقعا ورشکسته است، باید فرآیند قانونی تصفیه طی شود و اداره تصفیه حقوق طلبکاران را مشخص کند تا از اتلاف منابع و تضییع حقوق مردم جلوگیری شود.