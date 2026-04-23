هشدار سطح نارنجی هواشناسی: افزایش دما، باد شدید و خطر بهمن در مناطق کوهستانی

پیش‌بینی هواشناسی حاکی از استقرار جوی پایدار، افزایش دما، وزش باد شدید و احتمال وقوع بهمن در مناطق کوهستانی کشور طی دو روز پایانی هفته است. کوهنوردان و مسافران نسبت به خطرات احتمالی هوشیار باشند.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا، آقای صادق ضیاییان، در خصوص شرایط جوی پیش‌رو در مناطق کوهستانی کشور هشدار داد. ایشان اعلام کردند که طی دو روز پایانی هفته جاری، یعنی روزهای پنجشنبه و جمعه (٣ و ٤ اردیبهشت)، استقرار یک سیستم جوی پایدار در بیشتر مناطق کوهستانی، افزایش دما در ساعات روز و وزش بادهای گاهی شدید از مهم‌ترین پدیده‌های جوی قابل انتظار خواهد بود.

این شرایط جوی نیازمند توجه ویژه کوهنوردان و مسافران در مناطق مرتفع است. آقای ضیاییان به طور خاص به ناپایداری‌های همرفتی در ارتفاعات زاگرس جنوبی، ارتفاعات کرمان و هرمزگان و همچنین شرق خراسان رضوی اشاره کردند. این ناپایداری‌ها همراه با افزایش ابر، رگبار و رعدوبرق، وزش باد شدید موقتی و احتمال وقوع تگرگ خواهد بود.

پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که این شرایط در خراسان رضوی تا روز جمعه نیز ادامه خواهد داشت و بارش‌های رگباری همراه با رعدوبرق و تگرگ و باد شدید همچنان محتمل است. در خصوص ارتفاعات شمال تهران، پیش‌بینی‌ها حاکی از آسمانی صاف تا نیمه ابری با افزایش سرعت باد و وزش باد شدید در قله‌های مرتفع است.

این شرایط در حالی است که سرمایش شبانه و وقوع مه تابشی در ساعات اولیه صبح در برخی مناطق کوهستانی، به ویژه در نیمه شمالی کشور، می‌تواند دید را کاهش دهد. بنابراین، توصیه می‌شود کوهنوردان تا زمان تابش خورشید و کاهش غلظت مه از پیمایش و صعود خودداری کنند.

با توجه به روند افزایش دما در ساعات روز و تسریع ذوب برف در مناطق پوشیده از برف، خطر وقوع بهمن‌های بهاره در شیب‌های مستعد و همچنین شکستن نقاب‌های برفی افزایش می‌یابد. لذا، از تردد در شیب‌های مناسب برای وقوع بهمن اکیداً اجتناب شود. آقای ضیاییان در پایان تأکید کردند که علیرغم افزایش دما در طول روز، همچنان لازم است تمهیدات لازم برای جلوگیری از سرمازدگی در ساعات شب اتخاذ شود.

همراه داشتن لباس گرم و تجهیزات گرمایشی برای کمپینگ و شب‌مانی ضروری است. همچنین، با توجه به شرایط فصلی، احتمال ریزش و سقوط سنگ در شیب‌های مستعد وجود دارد. بنابراین، انتخاب مسیر مناسب برای پیمایش و استقرار و کمپینگ، به منظور جلوگیری از آسیب‌های ناشی از ریزش سنگ، بسیار حائز اهمیت است. این هشدارها در راستای حفظ ایمنی کوهنوردان و مسافران در مناطق کوهستانی صادر شده است و رعایت نکات ایمنی می‌تواند از بروز حوادث ناگوار جلوگیری کند.

لازم به ذکر است که شرایط جوی در مناطق کوهستانی به سرعت تغییر می‌کند و پیش‌بینی‌ها ممکن است با واقعیت متفاوت باشند. بنابراین، کوهنوردان و مسافران باید قبل از سفر، اطلاعات دقیق و به‌روز را از منابع معتبر دریافت کنند و با آمادگی کامل به سفر خود ادامه دهند. همچنین، توجه به هشدارهای سازمان هواشناسی و رعایت توصیه‌های ایمنی، می‌تواند به حفظ جان و مال افراد کمک کند.

