اداره کل هواشناسی استان تهران از ۶ آذر تا ۱۰ آذر هشدار پایداری جو را صادر کرد. جزئیات کامل شرایط جوی، سرعت باد و ارتفاع لایه مرزی فرودگاه مهرآباد را بررسی کنید.

اداره کل هواشناسی استان تهران با انتشار بیانیه رسمی وضعیت پایداری جو ، پیش‌بینی‌های دقیقی را برای روزهای آینده ارائه داده است. این مرکز پیش‌بینی هواشناسی اعلام کرده که از روز جمعه ۶ آذر ماه آغاز شده و تا سه‌شنبه ۱۰ آذر ماه ادامه خواهد داشت. بر اساس این گزارش، شرایط جوی تهران در روزهای مذکور نوساناتی را تجربه می‌کند که در برخی روزها پایدار و در روزهای دیگر دارای پایداری نسبی یا ناپایداری است.

تحلیل روزانه شرایط جوی و پایداری هوا

اداره کل هواشناسی استان تهران برای فرودگاه مهرآباد، داده‌های تخصصی را برای هر پنج روز انتشار داده است. امروز جمعه ۶ آذر، آسمان صاف تا قسمتی ابری با وزش باد ملایم پیش‌بینی شده است. در این روز نوع پایداری جو نسبی ارزیابی می‌شود. سرعت باد بین یک تا پنج متر بر ثانیه و ارتفاع لایه مرزی بین ۳۰ تا ۷۵۰ متر برآورد شده است.

Also read رئیس سازمان امور مالیاتی: مالیات حدود ۱۰ میلیون نفر را صفر کردیم

بر اساس گزارش فرودگاه مهرآباد، روز شنبه ۷ آذر ماه آسمان کمی ابری تا قسمتی ابری همراه با غبار رقیق خواهد بود. شرایط جوی در این روز به صورت پایدار تعریف شده است. سرعت باد یک تا چهار متر بر ثانیه و ارتفاع لایه مرزی بین ۲۰ تا ۹۷۰ متر پیش‌بینی می‌شود. این شرایط نشان‌دهنده ماندگاری آلاینده‌ها در سطح شهر است.

برنامه هواشناسی برای روز یکشنبه ۸ آذر نشان می‌دهد آسمان صاف تا قسمتی ابری با غبار محلی خواهد بود. نوع پایداری جو در این روز پایدار است. سرعت باد یک تا چهار متر بر ثانیه و ارتفاع لایه مرزی بین ۲۰ تا ۹۵۰ متر اعلام شده است. این ثبات جوی می‌تواند بر کیفیت هوای سطحی تاثیر بگذارد.

روز دوشنبه ۹ آذر ماه آسمان کمی ابری تا نیمه ابری با غبار محلی پیش‌بینی می‌شود. در این روز به تدریج افزایش ابرها و گاهی بارش پراکنده رخ خواهد داد. شرایط جوی پایدار باقی می‌ماند، اما سرعت باد دو تا پنج متر بر ثانیه و ارتفاع لایه مرزی بین ۳۰ تا ۱۵۰۰ متر افزایش می‌یابد.

اقدامات اجرایی و قوانین هوای پاک در تهران

اداره کل هواشناسی استان تهران اعلام کرده که روز سه‌شنبه ۱۰ آذر ماه آسمان نیمه ابری تا ابری و وزش باد همراه با گاهی بارش باران پیش‌بینی شده است. نوع پایداری جو در این روز ناپایداری نسبی است. سرعت باد سه تا هفت متر بر ثانیه و ارتفاع لایه مرزی بین ۹۰ تا ۱۵۰۰ متر خواهد بود.

این پیش‌بینی دقیق در راستای اجرای کامل آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۳ قانون هوای پاک ارائه شده است. هدف اصلی این اقدامات، پیش‌بینی شرایط جوی از لحاظ پایداری برای مدیریت آلودگی هوا است. شهروندان و مدیران شهری می‌توانند بر اساس این داده‌های عددی، برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام دهند.