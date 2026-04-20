هشدار قاطع ترامپ به تهران؛ تداوم محاصره دریایی یا سرنوشت نامعلوم توافق

با نزدیک شدن به پایان مهلت آتشبس میان ایران و ائتلاف آمریکا و اسرائیل، دونالد ترامپ بر لزوم دستیابی به توافق تأکید کرد. در همین حال، هیئت بلندپایه آمریکایی راهی اسلامآباد شد تا مسیر گفتگوهای سیاسی برای پایان دادن به درگیریهای نظامی را هموار کند.
در پی آغاز درگیریهای گسترده میان ایالات متحده و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران از نهم اسفند ۱۴۰۴ که با نامهای عملیاتی غرش شیران و خشم حماسی شناخته میشود، تحولات میدانی و دیپلماتیک به نقطه حساس و تعیینکنندهای رسیده است. در جریان این حملات، علی خامنهای رهبر جمهوری اسلامی جان خود را از دست داد و بخش قابلتوجهی از بدنه مدیریتی و نظامی ایران هدف قرار گرفت. در واکنش به این تهاجم، تهران اقدام به پاسخهای نظامی به خاک اسرائیل و کشورهای حاشیه خلیج فارس کرد.
با وجود انتخاب مجتبی خامنهای به عنوان رهبر جدید، شرایط همچنان ناپایدار است. دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، ضربالاجل سختی برای توافق نهایی تعیین کرده و تهدید کرده است که در صورت عدم دسترسی به یک توافق جامع، علاوه بر پایان یافتن آتشبس دو هفتهای، محاصره دریایی و بمباران زیرساختهای حیاتی ایران با شدت بیشتری از سر گرفته خواهد شد. وضعیت اقتصادی و تجاری ایران تحت تأثیر این جنگ دچار تحولات شگرفی شده است. بر اساس گزارشهای اداره آمار فدرال آلمان، صادرات این کشور به ایران حتی پیش از آغاز رسمی نبرد، شاهد افت ۴۸.۵ درصدی بوده است. این روند نزولی تجارت، نشاندهنده انزوای اقتصادی فزاینده تهران است. در همین حال، بازارهای جهانی انرژی به شدت تحت تأثیر نوسانات تنگه هرمز قرار دارند. علیرغم بازگشایی موقت این تنگه که منجر به آرامش نسبی در بازار نفت شد، قرارگاه خاتمالانبیا بار دیگر تهدید به مسدودسازی مجدد کرده است. در عرصه بینالمللی، چین با ابراز نگرانی عمیق نسبت به اقدامات نظامی واشنگتن، خواستار خویشتنداری تمامی طرفین شده و از طریق دیپلماسی با عربستان سعودی سعی در تثبیت آتشبس دارد. با این حال، حملات گاهوبیگاه ارتش آمریکا به کشتیهای باری ایرانی، فضای بیاعتمادی را همچنان حاکم کرده است. در حوزه زیرساختهای داخلی، سازمان هواپیمایی کشوری ایران از بازگشایی تدریجی فرودگاههای کلیدی از جمله مهرآباد، امام خمینی و فرودگاه مشهد خبر داده است. اگرچه شایعاتی مبنی بر آسیب دیدن دهها فروند هواپیما در جریان بمبارانها مطرح شده، مقامات رسمی صنعت هوایی این گزارشها را تکذیب کردهاند. همزمان با این تحولات، فضای دیپلماتیک نیز تغییراتی را تجربه میکند. دونالد ترامپ در چرخشی آشکار نسبت به مواضع پیشین خود، اعلام کرده است که جیدی ونس، معاون او، به همراه تیمی متشکل از جرد کوشنر و استیو ویتکاف، راهی اسلامآباد خواهد شد تا مذاکرات مستقیم با نمایندگان ایران را برای جلوگیری از بازگشت به جنگ تمامعیار هدایت کنند. جهان اکنون در انتظار نتایج این سفر و مهلت تعیینشده تا دوم اردیبهشت ماه است تا مشخص شود آیا دیپلماسی در لحظات آخر پیروز خواهد شد یا دور جدیدی از نبردهای ویرانگر منطقه را فرا خواهد گرفت
ترامپ ایران جنگ آتشبس تنگه هرمز