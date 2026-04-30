آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، نسبت به وخامت اوضاع در تنگه هرمز و خاورمیانه هشدار داد و تاکید کرد که بسته شدن این آبراه حیاتی میتواند منجر به یک رکود جهانی گسترده شود. او خواستار بازگشایی فوری تنگه هرمز و برقراری حقوق ناوبری مطابق با قطعنامه ۲۸۱۷ شورای امنیت شد.
دبیرکل سازمان ملل متحد، آنتونیو گوترش ، با ابراز نگرانی عمیق از وضعیت بحرانی کنونی در خاورمیانه و تنگه هرمز ، هشدار داد که ادامه درگیریها و بسته بودن این آبراه حیاتی میتواند منجر به یک رکود جهانی گسترده و عواقب جبرانناپذیری برای اقتصاد و ثبات سیاسی و اجتماعی جهان شود.
گوترش در اظهاراتی که بازتابدهنده نگرانیهای فزاینده جامعه بینالمللی است، تاکید کرد که پیام او به تمامی طرفهای درگیر روشن و قاطع است: حقوق و آزادیهای ناوبری در تنگه هرمز باید فوراً و بدون هیچ گونه تاخیری، مطابق با قطعنامه ۲۸۱۷ شورای امنیت سازمان ملل متحد، برقرار شود. وی با اشاره به اهمیت حیاتی تنگه هرمز برای تجارت جهانی و جریان انرژی، هشدار داد که بسته ماندن این آبراه استراتژیک، به مثابه خفه کردن اقتصاد جهانی است و تاثیرات مخربی بر زندگی میلیونها نفر در سراسر جهان خواهد داشت.
گوترش همچنین خاطرنشان کرد که تمام بشریت بهای ادامه درگیریها در خاورمیانه را خواهد پرداخت و درد و رنج ناشی از این بحران برای مدت طولانی احساس خواهد شد. او پیشبینی کرد که احیای زنجیرههای تامین مختل شده، ماهها به طول خواهد انجامید و این امر به ناچار منجر به رکود تولید و تداوم قیمتهای بالا خواهد شد.
دبیرکل سازمان ملل بر لزوم خویشتنداری و پرهیز از هرگونه اقدامی که میتواند آتشبس را تضعیف کند، تاکید کرد و خواستار آغاز فوری مذاکرات سازنده و یافتن راهحلهایی شد که جهان را از لبه پرتگاه دور کند و مسیر صلح و ثبات را هموار سازد. او با بیان اینکه جهان در انتظار اقداماتی است که نشاندهنده تعهد واقعی به صلح باشد، از تمامی طرفهای درگیر خواست تا مسئولیتپذیری نشان دهند و به منافع مشترک بشریت توجه کنند.
در همین راستا، سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان اعلام کرد که این کشور در ارتباط مستمر با طرفهای درگیر در مذاکرات است و تلاش میکند تا نقش میانجیگری خود را ایفا کند. همزمان، دولت آمریکا نیز به دنبال تشکیل یک ائتلاف بینالمللی جدید در تنگه هرمز است تا امنیت ناوبری در این منطقه را تضمین کند.
این تلاشها در حالی صورت میگیرد که گزارشهایی از تغییر مسیر بیش از ۴۰ کشتی در واکنش به افزایش تنشها در منطقه منتشر شده است. همچنین، ادعاهایی مبنی بر حمله آمریکا به یک مدرسه در میناب ایران مطرح شده است که وزیر جنگ آمریکا دستور تحقیق در این خصوص را صادر کرده است. این تحولات در شرایطی رخ میدهد که قیمت دلار در ایران به رکورد جدیدی رسیده و نگرانیها در مورد وضعیت اقتصادی کشور افزایش یافته است.
قیمت دلار توافقی نیز در روز پنجشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ افزایش یافته است. این وضعیت اقتصادی نامطلوب، بر نگرانیهای گوترش در مورد رکود جهانی دامن میزند و ضرورت یافتن راهحلهای سیاسی برای بحران خاورمیانه را بیش از پیش آشکار میکند. بسته شدن تنگه هرمز نه تنها بر جریان نفت و گاز تاثیر میگذارد، بلکه بر تجارت کالاهای اساسی و مواد غذایی نیز اختلال ایجاد میکند و میتواند منجر به کمبود و افزایش قیمتها در سراسر جهان شود.
این امر به ویژه برای کشورهای در حال توسعه که به واردات این کالاها وابسته هستند، بسیار خطرناک است. گوترش با تاکید بر اهمیت همکاری بینالمللی، خواستار حمایت تمامی کشورها از تلاشهای دیپلماتیک برای حل بحران خاورمیانه شد. او معتقد است که تنها از طریق گفتوگو و همکاری میتوان به یک راهحل پایدار و عادلانه دست یافت که منافع تمامی طرفهای درگیر را تامین کند و از بروز فاجعهای بزرگتر جلوگیری کند.
در نهایت، گوترش هشدار داد که بیتوجهی به این بحران و ادامه درگیریها، میتواند عواقب فاجعهباری برای جهان داشته باشد و آیندهای ناامن و پر از چالش را رقم بزند
