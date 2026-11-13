هشدار ملل متحد درباره ناامنی تنگه هرمز و تاثیر اقتصادی بر جهان

محمد خالد الخیاری دستیار دبیرکل سازمان ملل متحد هشدار داد تداوم تنش‌ها در تنگه هرمز و باب‌المندب امنیت دریانوردی و اقتصاد جهانی را تهدید می‌کند. این گزارش به آمار حوادث دریایی و پیامدهای اقتصادی آن می‌پردازد.

محمد خالد الخیاری دستیار دبیرکل سازمان ملل متحد در امور خاورمیانه، اروپا، قاره آمریکا، آسیا و اقیانوسیه در نشستی با حضور شورای امنیت سازمان ملل متحد ضمن بررسی وضعیت خاورمیانه اعلام کرد که تداوم تنش‌ها در تنگه هرمز و تنگه باب‌المندب و نواحی اطراف آن، تهدیدات جدی برای صلح، امنیت بین‌المللی و اقتصاد جهان ایجاد کرده است. این مقام ارشد ملل متحد هشدار داد که گزارش‌های روزانه از حوادث دریایی نشان‌دهنده وضعیتی است که کشتی‌های تجاری و خدمه آن‌ها ماه‌هاست در خلیج فارس دچار اختلال و محدودیت شده‌اند.

آمار حوادث دریایی و تلفات انسانی

بر اساس داده‌های ارائه شده توسط الخیاری، ماه اکتبر بالاترین تعداد حوادث ماهانه علیه کشتیرانی تجاری را از فوریه ۲۰۲۶ تاکنون ثبت کرده است. طبق آمار رسمی سازمان بین‌المللی دریانوردی، تا تاریخ ۱۱ نوامبر، مجموعا ۱۳۴ مورد حادثه تاییدشده در تنگه هرمز و منطقه گسترده‌تر دریایی خاورمیانه گزارش شده است که هر کدام نشان‌دهنده افزایش بی‌ثباتی در مسیرهای تجاری حیاتی هستند.

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این حوادث دریایی منجر به تلفات انسانی جدی نیز شده‌اند. به گفته الخیاری، طبق اعلام سازمان بین‌المللی دریانوردی، تاکنون ۲۵ دریانورد جان خود را از دست داده‌اند و شمار زیادی دیگر نیز زخمی شده یا همچنان در وضعیت مفقودی قرار دارند. وی تاکید کرد که حمله به کشتی‌های غیرنظامی و شناورهای تجاری اقدامی غیرقابل قبول است که نباید اجازه داده شود به روال عادی تبدیل گردد.

پیامدهای اقتصادی و تاثیر بر زنجیره تامین

ترتیبات فعلی حاکم بر دریانوردی در خاورمیانه همچنان پرهزینه، غیرقابل پیش‌بینی و ناامن ارزیابی می‌شود. الخیاری تصریح کرد که اختلال در جریان دریانوردی پیامدهای اقتصادی قابل‌توجهی در سطح جهانی داشته که شامل افزایش هزینه‌های انرژی، حمل‌ونقل و بیمه، تشدید تورم و تهدید امنیت غذایی می‌شود. به ویژه ارسال محموله‌های کود شیمیایی به شدت محدود شده است.

اگرچه گزارش‌هایی مبنی بر احیای حجم صادرات انرژی منطقه از طریق مسیرهای جایگزین منتشر شده، اما الخیاری خاطرنشان کرد که این موضوع نباید به معنای بازگشت شرایط به وضعیت عادی تلقی شود. حجم کلی محموله‌های دریایی همچنان پایین‌تر از سطح پیش از درگیری‌ها است و هرچه این محدودیت‌ها طولانی‌تر شود، احیای اعتماد فعالان تجاری و جریان مبادلات بازرگانی دشوارتر خواهد شد.

نگرانی از حملات فرامرزی و تحولات دیپلماتیک

دستیار دبیرکل سازمان ملل متحد ضمن بیان نگرانی عمیق از اختلال در آزادی دریانوردی در تنگه باب‌المندب، مجددا نگرانی و محکومیت خود را نسبت به حملات فرامرزی انصارالله یمن علیه زیرساخت‌های غیرنظامی و انرژی در عربستان سعودی ابراز کرد. او بر ضرورت توقف فوری تمام حملات علیه کشتی‌های غیرنظامی و احیای حقوق و آزادی‌های دریانوردی مطابق با حقوق بین‌الملل تاکید داشت.

در بخش مربوط به دیپلماسی منطقه‌ای، الخیاری یادآور شد که توافق‌های ژوئن میان ایران و ایالات متحده که در یادداشت تفاهم اسلام‌آباد درج شده بود، نشان داد دیپلماسی می‌تواند به نتیجه برسد. با وجود ازسرگیری تاسف‌بار اقدامات نظامی پس از آن و بن‌بست در مذاکرات هسته‌ای و تحریم‌ها، ازسرگیری فعالیت‌های دیپلماتیک در دوحه و دیگر نقاط منطقه با استقبال مواجه است.

وی از طرف‌ها خواست تا با حسن نیت وارد مذاکره شوند و امیدواریم تلاش‌های میانجیگران به ایران و ایالات متحده کمک کند تا به توافقی مسالمت‌آمیز و پایدار دست یابند. الخیاری همچنین بر نقش مهم کشورهای منطقه در پیشبرد اقدامات اعتمادساز، حفظ تعاملات دیپلماتیک و کاهش تنش‌ها تاکید کرد و هشدار داد که ازسرگیری درگیری‌های نظامی پیامدهای ویرانگری برای ایران، منطقه و فراتر از آن خواهد داشت.