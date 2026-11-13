هشدار سازمان ملل درباره بحران اقتصادی و امنیتی تنگه هرمز

محمد خالد الخیاری، دستیار دبیرکل سازمان ملل، با اشاره به ثبت ۱۳۴ حادثه دریایی و ۲۵ کشته، هشدار داد که تداوم تنش در تنگه هرمز و باب المندب اقتصاد جهانی را تهدید می‌کند.

محمد خالد الخیاری ، دستیار دبیرکل سازمان ملل متحد ، عصر جمعه در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد زیر دستور کار وضعیت در خاورمیانه، با ابراز نگرانی شدید از پیامدهای تداوم تنش‌ها در تنگه هرمز و باب‌المندب، هشدار داد که این ناامنی‌ها خطرات جدی برای صلح و امنیت بین‌المللی، ثبات منطقه‌ای و اقتصاد جهانی محسوب می‌شوند.

آمار وحشتناک حوادث دریایی و تلفات انسانی

الخیاری با استناد به آمارهای تازه سازمان بین‌المللی دریانوردی اعلام کرد که تا روز یازدهم نوامبر، تعداد حوادث تاییدشده در تنگه هرمز و منطقه گسترده‌تر دریایی خاورمیانه به صد و سی و چهار مورد رسیده است. این آمار نشان‌دهنده وضعیت وخیم امنیتی در مسیرهای حیاتی تجاری است که کشتی‌ها و خدمه آنها را در معرض خطر قرار داده است.

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بر اساس اعلام این نهاد بین‌المللی، سی و پنج دریانورد جان خود را در این حوادث از دست داده‌اند و شمار زیادی دیگر نیز زخمی شده یا هنوز مفقود هستند. دستیار دبیرکل سازمان ملل تصریح کرد که ماه اکتبر بالاترین تعداد ماهانه حوادث علیه کشتیرانی تجاری را از فوریه دو هزار و بیست و شش تاکنون به خود اختصاص داده است.

تهدید زنجیره تأمین و افزایش هزینه‌های جهانی

ترتیبات کنونی حاکم بر وضعیت دریانوردی در خاورمیانه همچنان پرهزینه، غیرقابل پیش‌بینی و ناامن است و اختلال در دریانوردی پیامدهای اقتصادی قابل‌توجهی را در سطح جهان به دنبال داشته است. این اختلالات موجب افزایش هزینه‌های انرژی، حمل‌ونقل و بیمه، تشدید تورم و تهدید امنیت غذایی در کشورهای مختلف شده است.

وی همچنین با اشاره به محدودیت شدید ارسال محموله‌های کود شیمیایی، خاطرنشان کرد که اگر این محدودیت‌ها مدت بیشتری ادامه پیدا کنند، هزینه‌های اقتصادی افزایش بیشتری خواهند یافت و بازگرداندن اعتماد فعالان تجاری و احیای جریان مبادلات بازرگانی دشوارتر خواهد شد.

واکنش به حملات و تأکید بر دیپلماسی با ایران و آمریکا

محمد خالد الخیاری بدون محکوم کردن مستقیم حملات علیه ارتش یمن، بار دیگر نگرانی و محکومیت خود را نسبت به حملات فرامرزی حوثی‌ها یا انصارالله یمن علیه زیرساخت‌های غیرنظامی و انرژی در عربستان سعودی و تشدید درگیری‌ها در سراسر یمن ابراز کرد. این مقام سازمان ملل خواستار پایان دادن به اقدامات نظامی و بازگشت به میز مذاکره شد.

او یادآور شد که توافق‌هایی که در ماه ژوئن میان ایران و ایالات متحده حاصل شد و در یادداشت تفاهم اسلام‌آباد درج شده بود، نشان داد که دیپلماسی می‌تواند به نتیجه برسد. وی با اشاره به بن‌بست در مذاکرات اخیر، از طرف‌ها خواست تا با حسن نیت وارد مذاکره شوند و امیدوار است تلاش‌های میانجی‌گران به ایران و ایالات متحده کمک کند تا به توافقی مسالمت‌آمیز و پایدار دست یابند.