هشدار نارنجی هواشناسی برای کرمانشاه: بارش باران، وزش باد شدید و رعد و برق از شنبه تا دوشنبه

مدیرکل هواشناسی کرمانشاه از ورود سامانه بارشی از عصر شنبه تا دوشنبه خبر داد که موجب کاهش دما، بارش باران، وزش باد شدید و رعد و برق در استان می‌شود. شدت بارش‌ها در نیمه غربی و نواحی شمالی پیش‌بینی شده است.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه با صدور هشدار سطح نارنجی، از ورود یک سامانه بارشی به جو منطقه از عصر روز شنبه خبر داد که فعالیت آن تا روز دوشنبه ادامه خواهد داشت. این سامانه بارشی بخش‌های مختلف استان را تحت تأثیر قرار داده و منجر به کاهش محسوس دمای روزانه، بارش متناوب باران، وزش باد نسبتاً شدید و وقوع رعد و برق خواهد شد.

علی‌محمد زورآوند، مدیرکل هواشناسی کرمانشاه، در این خصوص اظهار داشت: بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، شدت بارش‌ها در روزهای یکشنبه و دوشنبه به اوج خود خواهد رسید و این تشدید بارندگی عمدتاً در نیمه غربی و نواحی شمالی استان رخ خواهد داد. در این مناطق، احتمال وقوع رگبار تگرگ، آبگرفتگی معابر عمومی و شکل‌گیری سیلاب‌های محلی وجود دارد و شهروندان باید نسبت به توصیه‌ها و هشدارهای صادر شده، توجه ویژه داشته باشند.

وی با اشاره به مخاطرات احتمالی ناشی از این سامانه بارشی، افزود: بارش باران، وزش باد نسبتاً شدید، رعد و برق و رگبار پراکنده تگرگ از جمله پدیده‌هایی هستند که طی این مدت استان را درگیر خواهند کرد. این سامانه از اوایل روز یکشنبه ۳۰ فروردین ماه سال ۱۴۰۵ آغاز شده و تا اواخر روز دوشنبه ۳۱ فروردین ماه ادامه خواهد داشت. منطقه اثر این سامانه، کل استان کرمانشاه است، اما بیشترین میزان تأثیر در نیمه غربی و مناطق شمالی استان مشاهده خواهد شد.

مخاطرات احتمالی شامل لغزندگی جاده‌ها، کاهش دید، کندی حرکت وسائط نقلیه، آبگرفتگی معابر، ایجاد رواناب و احتمال وقوع سیلاب‌های محلی است. شهروندان به ویژه در مناطق کوهستانی و در معرض خطر، باید آمادگی لازم را داشته باشند و از تردد غیرضروری در مسیرهای کوهستانی و رودخانه‌های فصلی خودداری کنند. همچنین، کشاورزان و دامداران نیز باید تمهیدات لازم را برای حفظ محصولات و دام‌های خود در برابر شرایط جوی ناپایدار اتخاذ نمایند.

سازمان هواشناسی با صدور این هشدار، از تمامی دستگاه‌های امدادی و خدماتی خواسته است تا آمادگی کامل خود را برای مقابله با حوادث احتمالی حفظ کنند و در صورت نیاز، اقدامات لازم را به عمل آورند. لازم به ذکر است که پیش‌بینی هوای کرمانشاه برای فردا شنبه ۲۲ فروردین ماه نیز نشان از احتمال وقوع آبگرفتگی معابر دارد که این موضوع نیز ضرورت توجه به هشدارهای هواشناسی را دوچندان می‌کند.

در شرایطی که کشور با چالش‌های متعددی روبرو است، تاب‌آوری در برابر بحران‌ها و اتکا به ظرفیت‌های محلی امری حیاتی است. در همین راستا، توجه به هشدارهای هواشناسی و آمادگی برای مواجهه با حوادث طبیعی، بخشی از این تاب‌آوری محسوب می‌شود. مسئولان استان و مردم باید با همکاری و هم‌افزایی، تلاش کنند تا خسارات احتمالی ناشی از این سامانه بارشی به حداقل ممکن برسد.

اقدامات پیشگیرانه و اطلاع‌رسانی به‌موقع می‌تواند نقش مهمی در کاهش مخاطرات ایفا کند. انتظار می‌رود با مدیریت صحیح و رعایت توصیه‌ها، استان کرمانشاه بتواند این دوره بارشی را با کمترین آسیب پشت سر بگذارد. همچنین، شهروندان می‌توانند با دنبال کردن اخبار و اطلاعیه‌های هواشناسی از طریق رسانه‌های رسمی، از آخرین وضعیت جوی استان آگاه شوند و اقدامات لازم را انجام دهند.





SharghDaily / 🏆 1. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

هواشناسی کرمانشاه سامانه بارشی هشدار نارنجی کاهش دما بارش باران

United States Latest News, United States Headlines