فرماندهی انتظامی تهران بزرگ با صدور هشداری جدی، هرگونه ارسال فیلم، عکس و موقعیت اماکن حساس و نیروهای نظامی به رسانههای معاند را غیرقانونی دانسته و از شناسایی و برخورد قاطع با متخلفان خبر داد.
فرماندهی انتظامی تهران بزرگ در بیانیهای رسمی و قاطع، نسبت به تبعات حقوقی و امنیتی ارسال تصاویر، ویدئوها و موقعیتهای جغرافیایی مربوط به مراکز حساس و نیروهای حافظ امنیت به شبکهها و کانالهای غیرمجاز و معاند هشدار داد. این نهاد انتظامی تصریح کرد که در شرایط حساس کنونی، هرگونه کنش شهروندی که منجر به افشای اطلاعات طبقهبندی شده یا موقعیت استقرار نیروهای نظامی و انتظامی شود، از نظر قانون جرم تلقی شده و تهدیدی جدی علیه امنیت ملی و ثبات کشور به شمار میرود.
پلیس تهران با نام بردن از برخی شبکههای ماهوارهای و کانالهای خبری معاند که هدف آنها تضعیف امنیت داخلی است، تأکید کرد که رصد دقیق و شناسایی افرادی که به هر طریقی اقدام به تغذیه اطلاعاتی این رسانهها کنند، در دستور کار ویژه پلیس فتا و نهادهای امنیتی قرار دارد و با این افراد بدون هیچگونه اغماضی برخورد قضایی صورت خواهد گرفت. در بخش دیگری از این بیانیه، فرماندهی انتظامی تهران بزرگ با قدردانی از هوشیاری و بصیرت عموم شهروندان در حفظ آرامش و امنیت عمومی، از آنان درخواست کرد تا در دام پروپاگاندا و جنگ روانی دشمنان قرار نگیرند. پلیس تأکید دارد که امنیت، یک مقوله جمعی و مشارکتی است و در شرایطی که برخی جریانات سعی دارند با انتشار اخبار کذب و اطلاعات حساس، نظم عمومی و آرامش روانی جامعه را مخدوش کنند، همراهی مردم با دستگاههای انتظامی، سد محکمی در برابر توطئههای بیگانگان ایجاد میکند. این نهاد امنیتی به شهروندان توصیه کرد که از اشتراکگذاری هرگونه محتوای بصری یا متنی که ماهیت اطلاعاتی دارد در بسترهای فضای مجازی و پیامرسانها خودداری ورزند، چرا که این اقدامات نه تنها پیامدهای قانونی سنگینی برای فرد به همراه دارد، بلکه میتواند به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، دستمایهای برای عملیاتهای ایذایی گروههای معاند در داخل خاک کشور شود. در نهایت، مرکز اطلاعرسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ خاطرنشان کرد که همکاری مردم در عدم بازنشر محتواهای مشکوک و گزارش موارد امنیتی به پلیس ۱۱۰، یک وظیفه اجتماعی و اخلاقی محسوب میشود. این فرماندهی با تاکید بر اینکه شناسایی دقیق عوامل نفوذی و همکاران شبکههای معاند به طور مستمر توسط کارشناسان سایبری در حال انجام است، اعلام داشت که حفاظت از میهن و تامین امنیت شهروندان، خط قرمز پلیس است. پلیس تهران اطمینان داد که با هرگونه اقدامی که بخواهد امنیت پایدار کشور را به مخاطره بیندازد، با اقتدار و جدیت برخورد کرده و اجازه نخواهد داد فضای مجازی به ابزاری برای جاسوسی و ناامنی در دستان دشمنان ملت ایران تبدیل شود. از تمام هموطنان عزیز انتظار میرود با هوشیاری کامل، در مسیر حفاظت از منافع ملی و حفظ نظم جامعه، همچون گذشته همراه و یاور فرزندان خود در نیروهای مسلح و انتظامی باشند
