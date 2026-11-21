رهبر دموکرات‌های مجلس نمایندگان آمریکا اعلام کرد جنگ علیه ایران بی‌ملاحظه است و وزیر جنگ باید استیضاح شود. جزئیات اقدامات پیشنهادی.

حکیم جفریز ، رهبر اقلیت دموکرات‌ها ی مجلس نمایندگان ایالات متحده، در انتقاد تند به سیاست‌های خارجی دولت ترامپ اعلام کرد که آغاز درگیری نظامی با ایران تصمیمی بی‌ملاحظه، پرهزینه و کاملاً اختیاری بوده است. وی در مصاحبه‌ای صریح با روزنامه نیویورک تایمز تأکید نمود که ایران اکنون در موقعیت قوی‌تری نسبت به پیش از هرگونه درگیری احتمالی قرار دارد. جفریز با اشاره به شرایط اقتصادی فعلی آمریکا بر ضرورت فوری برای پایان دادن به این تهدید جنگی به عنوان تنها راه تسکین فشار بر مردم ایالات متحده تأکید کرد. او معتقد است که این جنگ اساساً نباید آغاز می‌شد و ادامه آن تنها به زیان ملی تمام خواهد شد.

تهدید استیضاح وزیر جنگ آمریکا

جفریز موضع دموکرات‌های مجلس نمایندگان را نسبت به پیت هگست، وزیر جنگ ایالات متحده، به صراحت بیان کرد و هشدار داد که اگر رئیس‌جمهور ترامپ هگست را برکنار نکند، این مسئول باید مستقیماً استیضاح شود. وی اتهام سوءاستفاده از قدرت و تضعیف امنیت ملی آمریکا را مستقیماً به پیت هگست نسبت داد و تأکید کرد که بدون هیچ تردیدی وزیر جنگ باید از سمت خود کنار برود. دموکرات‌ها معتقدند که تصور حمایت افراطیان ماگا از نظارت بر سوءاستفاده از قدرت، مضحک است زیرا این گروه خود دولت فدرال را به ابزاری برای تعقیب دشمنان سیاسی رئیس‌جمهور تبدیل کرده‌اند.

Also read مسئولان مکزیکی مانع حرکت گروهی از مهاجران به سمت آمریکا نشدند

بررسی پیامدهای انتخابات میاندوره‌ای

در خصوص انتخابات میاندوره‌ای اخیر، جفریز اشاره کرد که نتایج نشان‌دهنده تأثیر روشنگرانه‌ای بر خواست واقعی مردم برای بیان نظرات خود بوده است. با این وجود، او خاطرنشان کرد که نمی‌توان رفتارهای گذشته را نادیده گرفت و برخی سیاستمداران با ارزش‌های اولیه خود در تضاد عمل کرده‌اند. جفریز تأکید کرد که ادعای دائمی شدن دوران افراط‌گرایی ماگا در ایالات متحده صحیح نبود و مردم آمریکا نشان داده‌اند که تمایلی به پذیرش این تغییرات سیاسی رادیکال ندارند.

راهکار صلح دو دولتی در فلسطین

دموکرات‌های مجلس نمایندگان با تاکید بر راه‌حل دو دولتی، خواستار یافتن مسیری برای صلح عادلانه و پایدار برای مردم فلسطین شدند. جفریز بیان کرد که پایه و اساس این صلح، وجود یک کشور مستقل فلسطینی است که در آن فلسطینیان در صلح و شکوفایی زندگی کنند. او تأکید کرد که تضمین کرامت و حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین باید جهت‌نمای اصلی سیاست خارجی آمریکا باشد و اذعان داشت که در دهه گذشته، به این راه‌حل دو دولتی کمتر از حد انتظار پرداخته شده است.

محکومیت جنایات و شرایط غزه

رهبر دموکرات‌ها جنایات ثبت شده در غزه را محکوم کرد و گفت مرگ، ویرانی و خرابی‌های غیرقابل قبولی که غیرنظامیان فلسطینی تجربه کرده‌اند، مغایر با ارزش‌های آمریکایی است. جفریز بر ضرورت تغییر شرایط میدانی در کرانه باختری و غزه تأکید کرد و خواستار افزایش چشمگیر کمک‌های بشردوستانه از جمله پزشکی، حمایت مسکن و تضمین دسترسی به آب پاک و هوای سالم شد. وی وضعیت را غیرقابل تداوم دانست و خواستار اقدام فوری برای جلوگیری از فاجعه بیشتر انسانی بود.

قانون حمایت از شهرک‌نشینان در کرانه باختری

جفریز در خصوص تنش‌های اخیر در کرانه باختری، پیش‌برد طرح قانون حمایت از شهرک‌نشینان را در صد روز نخست نخست‌وزیر جدید به عنوان یکی از اقدامات قاطعانه توصیف کرد. او اشاره کرد که این طرح در میان فراکسیون‌ها قرار دارد و نگرانی‌های جدی درباره خشونت شهرک‌نشینان ایجاد کرده است. دموکرات‌ها معتقدند که باید تغییراتی در روندی که وضعیت در کرانه باختری طی کرده ایجاد شود تا از شدت درگیری‌ها کاسته شود و امنیت غیرنظامیان فراهم گردد.