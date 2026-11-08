هشدار هواشناسی کرمان برای ۱۹ آبان: بارش شدید، تگرگ و کاهش دما در سراسر استان

رئیس مرکز پیش‌بینی اداره کل هواشناسی کرمان هشدار داد: از اواخر وقت سه‌شنبه ۱۹ آبان شاهد بارش باران، برف در ارتفاعات، تگرگ و وزش تندباد در کرمان خواهیم بود.

اداره کل هواشناسی استان کرمان با انتشار بیانیة رسمی، وضعیت جوی پاییزی این استان را برای روزهای پیش‌رو تشریح کرد. حمیده حبیبی ، رئیس مرکز پیش‌بینی این اداره، از تشکیل یک سامانه بارشی بزرگ خبر داد که تأثیرات گسترده‌ای را بر اقلیم مناطق شمالی، مرکزی و جنوبی استان ایجاد خواهد کرد. این هشدار هوایی شامل طیف وسیعی از پدیده‌های جوی از جمله بارش باران، رگبار و رعدوبرق و همچنین وزش باد‌های شدید لحظه‌ای است.

جزئیات فنی و مکانیسم سامانه بارشی

بر اساس آخرین نقشه‌های هواشناسی که توسط کارشناسان اداره کل هواشناسی استان کرمان تحلیل شده است، فعالیت این سامانه از اواخر وقت سه‌شنبه، تاریخ ۱۹ آبان، با شدت بیشتری آغاز خواهد شد. مکانیسم اصلی این پدیده جوی منجر به افزایش پوشش ابر در اکثر نقاط استان می‌شود. در مناطق هموار و شهری، بارش باران محتمل است، اما در ارتفاعات کوهستانی، این بارش‌ها به صورت برف باقی خواهند ماند. همچنین احتمال بارش تگرگ و رگبار و رعدوبرق به ویژه در نیمه جنوبی استان دیده می‌شود که نیازمند احتیاط بیشتری است.

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تداوم این وضعیت جوی از روز یکشنبه، تاریخ ۱۷ آبان آغاز شده و تا پایان هفته جاری ادامه خواهد یافت. در روز یکشنبه، نیمه شمالی استان شاهد رشد ابر و بارش‌های پراکنده باران بود. همزمان، وزش باد نسبتاً شدید در سایر مناطق نیز مشاهده شد. این روند در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه، تاریخ‌های ۱۸ و ۱۹ آبان، شدت بیشتری گرفته و وزش باد شدید و خیزش گردوخاک در اغلب مناطق استان پیش‌بینی می‌شود.

نظرات کارشناسان و تحلیل موقعیت هواشناسی

حمیده حبیبی به عنوان رئیس مرکز پیش‌بینی، توضیحات دقیقی را درباره الگوهای دمایی ارائه داد. وی تأکید کرد که به لحاظ دمایی، روزهای پایانی هفته جاری برای اغلب مناطق استان کرمان همراه با کاهش دما خواهد بود. این کاهش دما پس از گرمای نسبی روزهای گذشته، تغییر ماهوی در دمای هوا ایجاد خواهد کرد. تحلیل او نشان می‌دهد که ورود این سامانه بارشی، دمای هوا را به سطحی بسیار پایین‌تر از میانگین فصلی خواهد رساند.

در مورد نقاط گرم و سرد استان، داده‌های دقیق آماری نشان می‌دهد که صبح روز یکشنبه، منطقه لاله زار با دمای منفی ۳.۲ درجه سانتیگراد، سردترین نقطه استان بوده است. در مقابل، منطقه زهکلوت در روز گذشته با ثبت دمای ۳۳.۹ درجه سانتیگراد، گرم‌ترین نقطه استان محسوب می‌شد. این اختلاف دمایی چشمگیر، تنوع اقلیمی بالا در استان کرمان را برجسته می‌کند و اهمیت پیش‌بینی‌های دقیق محلی را دوچندان می‌سازد.

پیامدهای عملی و اقدامات مورد انتظار

وزش تندبادهای لحظه‌ای یکی از خطرات جدی این سامانه است که می‌تواند خسارات مالی و جانی به همراه داشته باشد. رانندگان وسایل نقلیه، به ویژه کامیون‌داران و ساکنان مناطق باز، باید در روزهای ۱۸ و ۱۹ آبان هوشیار باشند. خیزش گردوخاک نیز احتمالاً دید بصری را در جاده‌های استان کاهش می‌دهد و نیازمند احتیاط در رانندگی است. بارش پراکنده باران در ساعات بعدازظهر روزهای دوشنبه و سه‌شنبه در برخی مناطق جنوبی نیز می‌تواند باعث لغزندگی سطح جاده‌ها شود.

شهروندان کرمانی ملزم هستند که نسبت به پوشش مناسب در برابر سرما و رطوبت اقدام کنند. کاهش دما در روزهای آینده نیازمند استفاده از لباس‌های گرم‌تر و اطمینان از گرمایش مناسب منازل است. همچنین ساکنان مناطق ساحلی و رودخانه‌ای باید برای احتمال نوسانات سطح آب آماده باشند. پیگیری مستمر خبرهای اداره کل هواشناسی استان کرمان برای دریافت هشدارهای لحظه‌ای در ایام جاری الزامی است تا از بروز حوادث غیرمترقبه جلوگیری شود.