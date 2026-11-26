تغییر قوانین مالیاتی و یارانه‌ای در سال ۲۰۲۷ باعث شده تا مالکان خانه در اروپا برای بهره‌مندی از مشوق‌های موجود، پیش از کریسمس اقدام به نصب پنل خورشیدی کنند. این مقاله جزئیات و دلایل این اقدام را بررسی می‌کند.

مالکان خانه در سراسر اروپا با توجه به تغییرات پیش‌رو در قوانین مالیاتی و یارانه‌های انرژی خورشیدی در سال ۲۰۲۷ ، به شدت ترغیب شده‌اند تا فرآیند نصب سیستم‌های فتوولتائیک را پیش از پایان سال جاری میلادی آغاز کنند. کارشناسان صنعت انرژی توصیه می‌کنند که افراد قبل از فرا رسیدن کریسمس با تامین‌کنندگان تجهیزات تماس بگیرند تا از دست رفتن مزایای مالیاتی جلوگیری شود.

توضیحات درباره تغییرات مالیاتی و یارانه‌ای در اروپا

چندین کشور اروپایی در سال ۲۰۲۷ در حال تغییر یارانه‌های انرژی خورشیدی و معافیت‌های مالیاتی هستند، موضوعی که می‌تواند مالکان خانه را تشویق کند برای بهره‌بردن از مزایای مالی، برنامه‌های خود را جلو بیندازند. از تاریخ اول آوریل ۲۰۲۷، نرخ مالیات بر ارزش افزوده برای پنل‌های خورشیدی در انگلستان، اسکاتلند و ولز افزایش خواهد یافت، در حالی که از آوریل ۲۰۲۲ این ملکیت معاف از این مالیات بودند. دولت همچنین قصد دارد در سال ۲۰۲۷ ارائه کمک‌هزینه برای پنل‌های خورشیدی را متوقف کند و در عوض به مالکان خانه برای خرید باتری و ذخیره برقی که تولید می‌کنند کمک کند.

Also read تهران بین مذاکره و تقابل نظامی؛ محاصره چه گزینه‌هایی باقی گذاشته است؟

چالش‌های زمانی صدور مجوز و نوسانات اقلیمی

گرفتن مجوزهای ساختمانی و در برخی موارد تایید اتصال به شبکه‌های برق ممکن است هفته‌ها و گاهی ماه‌ها زمان ببرد، هرچند نصب معمولی سامانه خورشیدی روی پشت‌بام تنها یک یا دو روز طول می‌کشد. سال گذشته گزارشی از سازمان همکاری و توسعه اقتصادی نشان داد که زمان صدور مجوز برای پروژه‌های خورشیدی روی پشت‌بام، از شش هفته در مالت تا حداکثر ۱۰ ماه در بلغارستان مت变ار بوده است. این کشور از آن زمان کار را برای مالکان خانه آسان‌تر کرده و الزام دریافت مجوز برای سامانه‌های خورشیدی تا توان ۲۰ کیلووات که برای مصرف شخصی در نظر گرفته شده‌اند را حذف کرده است، اما تاخیرها در سراسر اروپا همچنان رایج است. علاوه بر این، وقتی پیشاپیش برنامه نصب‌های فشرده‌ای دارید، از دست دادن حتی چند روز به دلیل بدی هوا می‌تواند نصب‌های بعدی را به تعویق بیندازد.

نقش تامین‌کنندگان و تأخیرهای لجستیکی در پروژه‌ها

ادوارد گورنی، مدیر بنیان‌گذار شرکت بریتانیایی سولار اند باتری کمپانی، می‌گوید گرفتن تاییدیه از تامین‌کنندگان برق حتی در شرایط عادی هم می‌تواند چهار تا پنج هفته طول بکشد. او گفت: بخش زیادی از تجهیزات خورشیدی در چین تولید می‌شود و تامین و تحویل محموله‌های جایگزین می‌تواند حدود شش هفته زمان ببرد. منتظر ماندن تا گرم شدن هوا نیز می‌تواند به معنای از دست دادن دوره‌ای طلایی برای تولید برق خورشیدی باشد. سال گذشته انرژی خورشیدی در ماه ژانویه کمتر از پنج درصد برق اتحادیه اروپا را تامین می‌کرد، اما طبق اعلام آژانس محیط زیست اروپا، این سهم تا ماه مه به بیش از ۲۰ درصد رسید. هرچه مالکان خانه زودتر پنل‌های خود را نصب کنند، زودتر می‌توانند از این جهش تولید در بهار بهره‌مند شوند.

هشدارها و آینده‌نگری برای مالکان و سرمایه‌گذاران

انجمن صنعت خورشیدی آلمان نسبت به این موضوع هشدار داده است که افرادی که از ابتدای ژانویه پنل خورشیدی نصب کنند، در صورت تصویب نشدن قوانین جدید انرژی تا پایان سال، ممکن است از حمایت دولت محروم شوند. هرچند قانون‌گذاران آلمانی به طور مقدماتی توافق کرده‌اند که به مالکان خانه برای برق مازاد فروخته‌شده به شبکه، از سامانه‌های خورشیدی تا توان ۲۵ کیلووات، همچنان پول پرداخت کنند، اما هنوز به توافق نهایی دست نیافته‌اند. در همین فاصله، ادوارد گورنی توصیه می‌کند از زمستان برای ارزیابی میزان مصرف برق و مقایسه پیشنهادهای مالی نصاب‌های مختلف استفاده شود. شرکت سولار اند باتری کمپانی گزارش داد که در اوایل نوامبر، هم‌زمان با تلاش ساکنان بریتانیا برای پیشی گرفتن از ضرب‌الاجل آوریل، تعداد پرس‌وجوها درباره نصب سامانه خورشیدی ۳۷ درصد افزایش یافته است. گورنی انتظار دارد هرچه به موعد ضرب‌الاجل نزدیک‌تر می‌شود، تقاضا همچنان افزایش یابد، اما در عین حال هشدار می‌دهد که رزرو نوبت نصب پیش از آوریل لزوما تضمین نمی‌کند که مالکان خانه از پرداخت این مالیات معاف شوند.