بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر اسرائیل هشدار داد که تهدیدات موشکی و هسته‌ای ایران محدود به مرزهای اسرائیل نیست و کشورهای اروپایی نیز در معرض خطر مستقیم قرار دارند.

بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر اسرائیل در پیامی مستقیم و هشداردهنده خطاب به رهبران و دولت‌های اروپایی، تأکید کرد که تهدیدات موشکی، هسته‌ای و آنچه او تروریسم جمهوری اسلامی نامیده است، تنها متوجه اسرائیل نیست. وی در این پیام صریح اعلام کرد که کشورهای اروپایی نیز به عنوان هدف مستقیم این تهدیدات شناخته می‌شوند و نمی‌توانند خود را نسبت به این خطرات در امان بدانند.

بیداری اروپا و خطرات فرامرزی

دفتر نخست‌وزیری اسرائیل سه‌شنبه ۲۶ آبان‌ماه با انتشار ویدیویی از سخنان نتانیاهو در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که این پیام با هدف بیدار کردن وجدان‌ها و هوشیاری اروپایی‌ها ارسال شده است. در این پیام ویدیویی، نخست‌وزیر اسرائیل با عنوان "اروپا، بیدار شو!" هشدار داد که موشک‌های ایران، فعالیت‌های تروریستی و تهدیدات هسته‌ای آن فراتر از مرزهای اسرائیل حرکت می‌کنند و پشت این مرزها متوقف نمی‌شوند.

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نتانیاهو در بخشی از سخنان خود تصریح کرد که اروپا نمی‌تواند در نقش یک تماشاگر صرف باقی بماند، زیرا این قاره نیز به عنوان هدف اصلی در خطرات ناشی از برنامه‌های منطقه‌ای ایران قرار دارد. وی با بیان اینکه زنگ خطر از همین حالا به صدا درآمده است، بر ضرورت اقدام فوری و هوشیارانه کشورهای اروپایی در برابر این چالش‌ها تأکید کرد.

انتقاد از موضع‌گیری دولت‌های اروپایی

نتانیاهو در همان نشست با انتقاد تند از مواضع برخی دولت‌های اروپایی اظهار داشت که شماری از رهبران اروپایی ترجیح می‌دهند به جای مقابله جدی با تروریسم، اسرائیل را محکوم کنند. او با اشاره به تعبیری تاریخی از وینستون چرچیل مبنی بر "خواب دموکراسی‌ها" هشدار داد که برخی کشورهای اروپایی احتمالاً تا زمانی که صدای بلند زنگ خطر را نشنوند، از این خواب غفلت بیدار نخواهند شد.

اولیمین وزیر اسرائیل همچنین مدعی شد که عملیات نظامی اخیر این کشور توانایی‌های برنامه هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی را به شدت تضعیف کرده است. با وجود این ادعا، او تأکید کرد که مأموریت اسرائیل برای خنثی‌سازی کامل این تهدیدات هنوز به پایان نرسیده و تلاش‌ها برای حفظ امنیت ادامه خواهد داشت.

همکاری‌های دفاعی و اقدامات بعدی

در بخش دیگری از سخنان خود، نخست‌وزیر اسرائیل از همکاری دفاعی میان اسرائیل و جمهوری چک استقبال کرد و گفت که سامانه‌های پدافند هوایی ساخت اسرائیل به حفاظت از آسمان این کشور اروپایی کمک شایانی می‌کنند. این همکاری به عنوان نمونه‌ای از اقدامات عملی برای مقابله با تهدیدات مطرح شده در نظر گرفته می‌شود.

این هشدارهای مکرر بنیامین نتانیاهو نشان‌دهنده تلاش اسرائیل برای جلب توجه بیشتر جامعه جهانی و اروپا به خطرات ناشی از برنامه‌های ایران است. با توجه به تأکید بر اینکه تهدیدات فرامرزی هستند، انتظار می‌رود واکنش‌های دیپلماتیک و امنیتی جدیدی از سوی کشورهای اروپایی در پاسخ به این هشدارها صورت گیرد.