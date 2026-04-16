هشدار وزیر جنگ آمریکا: آمادگی برای نبرد در صورت عدم پذیرش توافق توسط ایران

وزیر جنگ آمریکا در سخنانی صریح، آمادگی واشنگتن را برای ازسرگیری نبرد با جمهوری اسلامی در صورت عدم پذیرش توافق احتمالی اعلام کرد. این اظهارات در بحبوحه تنش‌های منطقه‌ای و گفتگوهای دیپلماتیک با میانجیگری کشورهایی چون پاکستان و تلاش برای تامین امنیت تنگه هرمز مطرح می‌شود. در همین حال، شکاف‌های داخلی در ایران و فشارهای بین‌المللی بر رویکرد تهران در قبال توافق هسته‌ای سایه افکنده است.

وزیر جنگ آمریکا با بیان اینکه اگر جمهوری اسلامی توافق پیشنهادی را نپذیرد، واشنگتن آماده ازسرگیری نبرد است، بر رویکرد قاطعانه کاخ سفید در قبال تهران تاکید کرد. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که تحولات دیپلماتیک پیچیده‌ای در منطقه در جریان است. دو مقام لبنانی به رویترز گفته‌اند که رئیس‌جمهور لبنان، میشل عون، اخیراً تلفنی با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا ، گفتگو کرده است. دفتر ریاست‌جمهوری لبنان اعلام کرده که عون از ترامپ برای تلاش‌هایش در جهت برقراری آتش‌بس در جنگ اخیر قدردانی کرده است.

این تحولات دیپلماتیک در حالی صورت می‌گیرد که گزارش‌هایی از فشارهای فزاینده بر اسرائیل در داخل آمریکا حکایت دارد. وب‌سایت خبری آکسیوس در گزارشی به نقل از مصاحبه با نمایندگان دموکرات کنگره آمریکا، نشان می‌دهد که مشارکت ایالات متحده در جنگ ایران و آنچه «همراهی با برنامه‌های نظامی اسرائیل» در قبال جمهوری اسلامی خوانده شده، منجر به فاصله گرفتن تعدادی از نمایندگان دموکرات از اسرائیل و افزایش مخالفت با تخصیص بودجه برای تامین تسلیحات دفاعی این کشور، به‌ویژه سامانه گنبد آهنین، شده است. آکسیوس گزارش داده که حتی دموکرات‌های میانه‌رو و آنهایی که در حوزه‌های انتخابیه رقابتی قرار دارند، تحت فشار رای‌دهندگان و فعالان سیاسی برای اتخاذ موضعی سخت‌گیرانه‌تر علیه اسرائیل قرار گرفته‌اند.

در همین راستا، جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، در مصاحبه با ایران اینترنشنال، به تلاش‌های جمهوری اسلامی برای بستن تنگه هرمز و دریافت عوارض واکنش نشان داد. وی اظهار داشت که این اقدام نه تنها از سوی آمریکا پذیرفته نشده، بلکه کشورهای منطقه که بیشترین آسیب را از این وضعیت می‌بینند، با شدت به آن واکنش نشان داده و آن را مصداق اخاذی، باج‌گیری و گروگان‌گیری قلمداد کرده‌اند. برزگر افزود که حتی عمان نیز پیشنهاد تقسیم این عوارض با ایران را رد کرده و کشورهای واردکننده انرژی نیز مخالف این طرح هستند. در نتیجه، به گفته او، هیچ مبنای اجرایی و پذیرشی در سطح جهانی برای پرداخت عوارض به جمهوری اسلامی وجود ندارد و در مواردی که عوارض به صورت رمزارز پرداخت شده، ابهامات زیادی وجود داشته است.

این تحلیلگر با اشاره به محاصره دریایی جنوب ایران از سوی آمریکا در پی تلاش برای بستن تنگه هرمز، تاکید کرد که این اقدام دسترسی ایران به جهان را مختل کرده و به اقتصاد کشور آسیب رسانده است. بنابراین، انسداد تنگه هرمز نه تنها نتیجه مثبتی برای جمهوری اسلامی نداشته، بلکه «یک شکست» تلقی می‌شود. برزگر همچنین به شکاف‌های داخلی در جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت که علیرغم نمایش یکپارچگی در عرصه عمومی، اختلافات درونی به دلیل تضاد منافع بین باندهای قدرت و جناح‌های مختلف وجود دارد. او افزود که در دوره علی خامنه‌ای، اختلافات تا حدودی مدیریت می‌شد، اما در غیبت رهبری مؤثر و جانشین احتمالی او، نشانه‌ای از حضور رهبر در تصمیم‌گیری‌ها دیده نمی‌شود و این اختلافات می‌تواند ادامه یابد و بسته به شرایط، گروه‌ها علیه یکدیگر دست به اقدام بزنند یا از اشتباهات رقیب استفاده کنند.

این تحلیلگر تاکید کرد که برای توافق، صرفاً توافق آمریکا با شخصیتی مانند قالیباف کافی نیست، بلکه کلیت سپاه پاسداران و قدرت در جمهوری اسلامی باید به توافق برسد که اجماع در این زمینه در داخل ساختار قدرت آسان نیست. در همین حال، ویدیوهایی از تهران نشان‌دهنده بسته بودن مغازه‌ها و وضعیت «شهر ارواح» است که گویای مشکلات اقتصادی در ایران است. از سوی دیگر، وزیر امور خارجه چین، وانگ یی، هشدار داده است که جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی می‌تواند امنیت انرژی و عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز را به خطر بیندازد.

عبدالملک الحوثی، رهبر حوثی‌های یمن، اعلام کرده که واشنگتن در مذاکرات با تهران «خواسته‌هایی مطرح می‌کند که پذیرش آنها از سوی هر کشور مستقل غیرممکن است». در تحولی دیگر، روزنامه زوددویچه تسایتونگ گزارش داده که آلمان آماده است در یک مأموریت احتمالی برای تامین امنیت تنگه هرمز، از جمله در زمینه مین‌روبی و نظارت دریایی، مشارکت کند و صدراعظم آلمان قرار است این پیشنهاد را در نشستی در پاریس مطرح کند. حملات سپاه پاسداران به اقلیم کردستان عراق علیه پایگاه‌های احزاب اپوزیسیون کرد نیز ادامه دارد.

یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، اعلام کرده که جمهوری اسلامی بر سر «یک دو راهی تاریخی» قرار دارد و انتخاب مسیر نابودی و انزوا، اهدافی دردناک‌تر از گذشته را متوجه تهران خواهد کرد. خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، نیز با اشاره به مذاکرات با آمریکا، ابراز تردید تهران نسبت به حسن نیت و عدم زیاده‌خواهی آمریکایی‌ها را مطرح کرده و معتقد است که مذاکرات آتی نیز بعید است به نتیجه برسد، مگر اینکه مقدمات و چارچوب لازم طی شود. واسطه پاکستانی در تلاش برای برگزاری دور دوم مذاکرات است، اما تهران بر لزوم طی کردن مراحل مقدماتی تاکید دارد.





