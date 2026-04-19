هشدار جدی مدیر حفظ نباتات: سم فیپرونیل ۸۰ درصد ممنوع است؛ تبعات قانونی بر عهده متخلفان

مدیر حفظ نباتات استان از ممنوعیت قاطع سم فیپرونیل ۸۰ درصد به دلیل خسارات جبران‌ناپذیر به زنبورهای عسل و اکوسیستم خبر داد و بر لزوم مراجعه کشاورزان به مراکز مجاز و دریافت مشاوره گیاه‌پزشکی تاکید کرد. مسئولیت هرگونه تلفات و خسارات زیست‌محیطی ناشی از مصرف این سم بر عهده متخلفان خواهد بود.

نفیسه طوسی، مدیر حفظ نباتات استان، با تأکید بر ممنوعیت قاطع استفاده از سم فیپرونیل ۸۰ درصد، خطرات جدی این ماده شیمیایی برای کلنی‌های زنبور عسل را گوشزد کرد. وی با بیان اینکه این سم اثرات مخرب و جبران‌ناپذیری بر کندوها و زنبورهای عسل دارد، اعلام داشت که استفاده از آن در باغ‌ها و مزارع استان به طور کامل ممنوع شده است.

این هشدار به دلیل اهمیت حیاتی زنبور عسل در اکوسیستم و فرآیند گرده‌افشانی صادر شده است. این ممنوعیت بر اساس دستورالعمل‌های صریح سازمان حفظ نباتات کشور اجرایی می‌شود و هدف آن حفظ سلامت زنبورهای عسل و جلوگیری از خسارات زیست‌محیطی است.

مدیریت حفظ نباتات استان در ماه‌های اخیر بارها اطلاعیه‌های هشداردهنده را به عموم کشاورزان و دست‌اندرکاران کشاورزی ابلاغ کرده است. کارشناسان این واحدها به صورت مداوم در حال پایش و بازرسی از داروخانه‌های گیاه‌پزشکی سطح استان هستند تا از عرضه، توزیع و فروش احتمالی سم فیپرونیل جلوگیری به عمل آید.

این نظارت‌ها شامل بررسی موجودی سموم، نحوه نگهداری و همچنین حصول اطمینان از عدم فروش مواد ممنوعه به افراد غیرمجاز است. در صورت مشاهده هرگونه تخلف، برخورد قانونی لازم صورت خواهد گرفت.

مدیر حفظ نباتات استان تأکید کرد که مصرف سم فیپرونیل نه تنها زنبورهای عسل را از بین می‌برد، بلکه می‌تواند خسارات سنگینی به کل اکوسیستم وارد کند. اثرات مخرب این سم بر روی موجودات مفید دیگر و همچنین کاهش توانایی گرده‌افشانی گیاهان، می‌تواند پیامدهای زیست‌محیطی گسترده‌ای داشته باشد.

بنابراین، هرگونه خرید یا مصرف این سم از منابع غیرمجاز یا ناشناس، مسئولیت کامل تلفات زنبورها، خسارات زیست‌محیطی و تبعات قانونی احتمالی را بر عهده کشاورزان و فروشندگان متخلف خواهد گذاشت. این بدان معناست که در صورت بروز هرگونه مشکل، مراجع قانونی از کشاورزان و فروشندگان مسئولیت‌پذیر نخواهند بود و آن‌ها با پیگرد قانونی مواجه خواهند شد.

وی در پایان از تمامی کشاورزان استان درخواست کرد تا برای تهیه سموم مورد نیاز خود، صرفاً به مراکز مجاز و تحت نظارت سازمان جهاد کشاورزی مراجعه کنند. مراجعه به این مراکز، اطمینان از اصالت و کیفیت سموم و همچنین دریافت مشاوره تخصصی را تضمین می‌کند.

پیش از استفاده از هر نوع ترکیب دفع آفات، دریافت نظر و راهنمایی کارشناسان گیاه‌پزشکی امری ضروری است. این کارشناسان با دانش تخصصی خود می‌توانند بهترین و ایمن‌ترین راهکارها را برای کنترل آفات ارائه دهند و از بروز خسارت‌های ناخواسته و جبران‌ناپذیر به محصولات کشاورزی، محیط زیست و زنبورهای عسل جلوگیری کنند.

توجه به توصیه‌های کارشناسان و استفاده از سموم مجاز، گامی مهم در جهت حفظ سلامت اکوسیستم و تضمین پایداری بخش کشاورزی است. این توصیه‌ها شامل دوز مصرف مناسب، زمان‌بندی صحیح سم‌پاشی و انتخاب سموم کم‌خطرتر برای زنبورهای عسل است.

همچنین، آموزش و اطلاع‌رسانی مستمر به کشاورزان در خصوص خطرات سموم غیرمجاز و روش‌های نوین کنترل آفات، از اهمیت بالایی برخوردار است.





SharghDaily / 🏆 1. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

فیپرونیل زنبور عسل حفظ نباتات سموم کشاورزی محیط زیست

United States Latest News, United States Headlines