هشدار دیپلمات پیشین درباره عواقب محاصره دریایی ایران و توصیه به از سرگیری مذاکرات

سیدحسین موسویان، دیپلمات پیشین و استاد بازنشسته دانشگاه پرینستون، با ارائه هشدارهایی درباره عواقب محاصره دریایی ایران، خواستار از سرگیری مذاکرات با تهران شد و به مقامات آمریکایی توصیه هایی ارائه داد.

دیپلمات پیشین و استاد بازنشسته دانشگاه پرینستون، سیدحسین موسویان، با انتشار یادداشتی در شبکه ایکس، به بررسی عواقب احتمالی محاصره دریایی ایران توسط ایالات متحده پرداخته و به مقامات آمریکا یی هشدار داده است. او ضمن اشاره به اعلام سنتکام مبنی بر آغاز محاصره تمام ترددهای دریایی ورودی و خروجی به بنادر ایران از تاریخ ۱۳ آوریل، این تصمیم را مشابه تصمیمات اشتباه در دو جنگ گذشته ارزیابی کرده است.

موسویان معتقد است که محاصره دریایی نه تنها به اهداف تعیین شده نخواهد رسید، بلکه می تواند پیامدهای ناخواسته و خطرناکی را به دنبال داشته باشد. او در تحلیل خود، به چندین نکته کلیدی اشاره می کند که نشان دهنده پیچیدگی های این اقدام است و لزوم تجدید نظر در استراتژی های اعمال فشار بر ایران را یادآور می شود. این دیپلمات سابق و تحلیلگر ارشد، با نگاهی به تجربیات گذشته و شرایط کنونی، توصیه های مهمی را برای مقامات آمریکایی ارائه می دهد تا از بروز بحران های احتمالی جلوگیری شود و امکان بازگشت به میز مذاکره فراهم گردد. تاکید اصلی او بر پرهیز از اتخاذ رویکردهایی است که می تواند تنش ها را افزایش دهد و شانس دستیابی به توافق را کاهش دهد. در ادامه، موسویان به بررسی پیامدهای محتمل محاصره دریایی ایران می پردازد و به چند نکته اساسی اشاره می کند. اولاً، او معتقد است که ایران قادر خواهد بود نیازهای خود را از طریق مسیرهای جایگزین تامین کند. به عنوان مثال، استفاده از دریای خزر و همکاری با کشورهای همسایه مانند ارمنستان، روسیه، ترکیه و عراق، می تواند راهی برای دور زدن محاصره باشد. ثانیاً، موسویان هشدار می دهد که محاصره دریایی به عنوان یک تاکتیک فشار برای وادار کردن ایران به دادن امتیازات بیشتر، نتیجه عکس خواهد داد. او معتقد است که سیاست «تشدید خصومت» تنها باعث افزایش بی اعتمادی و سخت تر شدن مواضع تهران می شود. ثالثاً، وی به احتمال تسهیل بسته شدن باب المندب توسط حوثی ها اشاره می کند که می تواند تجارت بین المللی را مختل کند. رابعاً، موسویان به ضرر کشورهای بزرگ مانند چین و هند در صورت توقف صادرات نفت ایران اشاره می کند و این موضوع را به عنوان یک عامل بالقوه برای گسترش بحران در نظر می گیرد. خامساً، او احتمال تصمیم ایران به بستن تنگه هرمز را مطرح می کند که می تواند منجر به افزایش شدید قیمت نفت شود. در مجموع، موسویان این پیامدها را به عنوان هشدارهایی برای مقامات آمریکایی مطرح می کند تا از عواقب ناخواسته این اقدام آگاه شوند و راهکارهای مناسب تری را در پیش بگیرند. در پایان، موسویان با اشاره به بن بست مذاکرات اسلام آباد و تاکید بر اهمیت ادامه تماس ها از طریق میانجی ها، دو توصیه کلیدی را به واشنگتن ارائه می دهد. او معتقد است که برای موفقیت دیپلماسی در دوران آتش بس، آمریکا باید از تکرار کلمه «تسلیم» خودداری کند، زیرا به گفته او، ایرانی ها بشدت از این کلمه متنفرند. همچنین، موسویان بر ضرورت نشان دادن حسن نیت از طریق سیگنال های مثبت تاکید می کند تا زمینه برای حسن نیت متقابل ایران و در نهایت، دستیابی به توافق در دور دوم مذاکرات در اسلام آباد فراهم شود. در واقع، او بر این باور است که اتخاذ رویکردی مبتنی بر احترام متقابل، اعتمادسازی و اجتناب از تحریک احساسات منفی، می تواند شانس موفقیت در مذاکرات را افزایش دهد و به حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات کمک کند. این توصیه ها نشان دهنده درک عمیق موسویان از پیچیدگی های روابط ایران و آمریکا و اهمیت دیپلماسی در مدیریت بحران ها است. وی معتقد است که با اتخاذ رویکردی واقع بینانه و مبتنی بر منافع متقابل، می توان از بروز درگیری های بیشتر جلوگیری کرد و زمینه را برای صلح و ثبات در منطقه فراهم نمود





