سامانه بارشی جدید کشور را فرا گرفته و منجر به صدور هشدار نارنجی برای ۱۱ استان به دلیل احتمال سیل، طغیان رودخانهها، آبگرفتگی معابر و رعد و برق شده است. بارشها تا چهارشنبه ادامه خواهد داشت.
سامانه بارشی جدیدی وارد کشور شده و در دومین روز فعالیت خود، علاوه بر نوار غربی، دامنههای جنوبی البرز و سواحل دریای خزر را نیز تحت تاثیر قرار میدهد. امروز یکشنبه (۳۰ فروردین)، به دلیل احتمال رگبار شدید باران، رعد و برق ، وزش باد شدید موقتی و بارش برف در ارتفاعات، برای ۱۱ استان هشدار هواشناسی سطح نارنجی صادر شده است.
این هشدار شامل استانهای کرمانشاه، ایلام، غرب لرستان، شمال شرق خوزستان، شمال غرب چهارمحال و بختیاری، جنوب همدان، غرب کردستان، جنوب آذربایجان غربی و شرقی، و ارتفاعات شمالی البرز و تهران میشود. مخاطرات احتمالی شامل جاری شدن سیلاب، طغیان رودخانهها، آبگرفتگی معابر، اختلال در تردد، تگرگ و صاعقه است. انتظار میرود شدت بارش در روز دوشنبه به دامنههای زاگرس مرکزی برسد. همچنین برای بسیاری از استانهای دیگر، هشدار سطح زرد صادر شده و توصیه به احتیاط در سفرهای برون شهری و فعالیتهای تفریحی شده است. پیشبینی میشود بارشها تا روز چهارشنبه ادامه یابد و به تدریج از شمال شرق کشور خارج شود. در حالی که امروز افزایش نسبی دما در شمال کشور و استانهای ساحلی دریای خزر انتظار میرود، فردا در این مناطق کاهش نسبی دما پیشبینی میشود. وزش باد نسبتا شدید تا شدید در برخی استانها نیز سبب صدور هشدار سطح زرد شده و احتمال خیزش گرد و خاک، سقوط اشیاء، کاهش دید و خسارت به محصولات کشاورزی وجود دارد. هشدار هواشناسی دریایی نیز برای مناطق ساحلی و دور از ساحل خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان صادر شده و توصیه به منع فعالیتهای تفریحی و شیلاتی، احتیاط در تردد شناورها و آمادهباش برای مواجهه با خسارات احتمالی شده است. در استان تهران، افزایش ابر، رگبار باران، رعد و برق و احتمال وزش باد شدید و خیزش گرد و خاک پیشبینی میشود. نوسانات دمایی پایتخت بین ۱۵ تا ۲۴ درجه سانتیگراد خواهد بود و بیشینه دمای تهران نسبت به روز گذشته یک درجه افزایش یافته است. در مقایسه کلی، میانگین دمای کشور در هفته اخیر نسبت به دوره بلندمدت ۱.۱ درجه سانتیگراد کاهش داشته است، در حالی که ۲۹ استان افزایش دما را تجربه کردهاند. کمترین افزایش دما مربوط به آذربایجان غربی با ۲.۷ درجه زیر صفر و تهران با ۱.۵ درجه کاهش دما بوده است
