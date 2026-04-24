هشدار هواشناسی گیلان: وزش باد شدید و بارش رگباری تا پایان هفته

هواشناسی گیلان از وزش بادهای شدید جنوبی و شمالی و فعالیت سامانه بارشی قوی در استان خبر داد و هشدار سطح زرد صادر کرد. کاهش دما، احتمال آبگرفتگی و طغیان رودخانه ها از جمله خطرات پیش بینی شده است.

مدیرکل هواشناسی گیلان با هشدار نسبت به وزش بادهای شدید جنوبی و شمالی در استان، از تغییرات قابل توجه در وضعیت جوی گیلان طی روزهای آینده خبر داد.

محمد دادرس در تشریح وضعیت آب و هوایی گیلان، اعلام کرد که از فردا شنبه پنجم اردیبهشت ماه، وزش باد شمالی و فعالیت یک سامانه بارشی قوی در سراسر استان آغاز خواهد شد. این تغییرات پس از یک دوره هوای صاف تا نیمه ابری که در حال حاضر بر گیلان حاکم است، رخ خواهد داد.

دمای هوا در دیلمان در حال حاضر ۱۰ درجه سلسیوس و در رودبار ۳۵ درجه سلسیوس گزارش شده است که نشان دهنده تفاوت دمایی قابل توجه در مناطق مختلف استان است. بر اساس تحلیل نقشه های هواشناسی، جوی نسبتاً پایدار و فعالیت جریانات جنوبی در منطقه پیش بینی می شود.

تا ظهر فردا، آسمان گیلان غالباً صاف تا نیمه ابری خواهد بود و پدیده مه، وزش باد گرم، افزایش نسبی دما و احتمال گسیل و خیزش گرد و خاک در ارتفاعات و دامنه ها پیش بینی می شود. این شرایط می تواند باعث کاهش دید و ایجاد مشکلاتی برای تردد در جاده های کوهستانی شود.

همچنین، به دلیل شکل گیری ناپایداری های فصلی و همرفتی، احتمال افزایش ابر و رگبار و رعد و برق پراکنده در برخی نقاط استان وجود دارد. اما از بعد از ظهر شنبه با نفوذ سامانه ناپایدار و تقویت آن، شاهد افزایش ابر، بارندگی رگباری و شدید همراه با رعد و برق و تگرگ خواهیم بود که این وضعیت تا اواخر هفته ادامه خواهد داشت.

این سامانه بارشی می تواند منجر به آبگرفتگی معابر، طغیان رودخانه ها و مسیل ها و ایجاد روان آب شود. هواشناسی گیلان با صدور هشدار سطح زرد برای فردا و پس فردا، به مردم توصیه می کند که نسبت به خطرات احتمالی ناشی از این شرایط جوی آمادگی لازم را داشته باشند. پیش بینی می شود که متوسط دما در استان بین ۴ تا ۸ درجه سانتیگراد کاهش یابد.

این کاهش دما می تواند به ویژه برای کشاورزان و باغداران آسیب زا باشد. همچنین، احتمال شکسته شدن درختان، لغزش و رانش زمین و اصابت صاعقه در مناطق مختلف استان وجود دارد. به همین دلیل، توصیه می شود که از سفر به مناطق کوهستانی و جنگلی خودداری شود و در صورت اجبار، احتیاط های لازم به عمل آید.

همچنین، لازم است که مردم از قرار گرفتن در زیر درختان بلند و دکل های برق خودداری کنند و در هنگام رعد و برق، در مکان های امن پناه بگیرند. با توجه به پیش بینی های هواشناسی، ضروری است که دستگاه های امدادی و خدمات رسان نیز برای مقابله با حوادث احتمالی آماده باشند و آمادگی لازم را برای ارائه خدمات به آسیب دیدگان داشته باشند.

این شرایط جوی نیازمند توجه و احتیاط ویژه از سوی همه شهروندان و مسئولان است تا از بروز خسارات احتمالی جلوگیری شود





