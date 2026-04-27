وزارت خزانهداری آمریکا هشدار داده است که ایران با کمبود بنزین روبرو خواهد شد. در همین حال، یک مرد ۳۱ ساله به اتهام تلاش برای ترور دونالد ترامپ در حمله به ضیافت شام انجمن خبرنگاران کاخ سفید دستگیر شده است. این حوادث نشاندهنده افزایش تهدیدات امنیتی و فشارهای اقتصادی بر ایران است.
وزارت خزانهداری ایالات متحده اخیراً هشدار داده است که ایران با کمبود بنزین روبرو خواهد شد. این هشدار در حالی صادر شده که آمریکا به شرکتهای جهانی هشدار داده است تا با خطوط هوایی تحریمشده ایرانی همکاری نکنند.
یک مرد ۳۱ ساله اهل تورنس به اتهام تلاش برای ترور دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا، دستگیر شده است.
کول توماس آلن، متهم اصلی این حمله، با اتهامات فدرال از جمله حمل سلاح گرم و شلیک در حین ارتکاب جرم، در بازداشت فدرال است. او روز دوشنبه با لباس سرهمی آبی و در حضور مارشالهای ایالات متحده در دادگاه فدرال حاضر شد. وکیل مدافع فدرال او را نمایندگی کرد، اما آلن درخواستی ارائه نکرد. این حمله که بخشی از آن توسط دوربینهای امنیتی ضبط شده است، نشاندهنده افزایش تهدیدات امنیتی در ایالات متحده است.
در همین زمان، کنفرانس خبری پرزیدنت ترامپ پس از این حادثه، توجه زیادی به خود جلب کرده است. این حوادث نشان میدهد که وضعیت امنیتی و سیاسی در ایالات متحده و همچنین تحریمهای اقتصادی بر ایران، همچنان یکی از مهمترین موضوعات جهانی است
