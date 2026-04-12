هشدار آمریکا به خریداران و فروشندگان نفت ایران و بازدید نتانیاهو از مرزهای لبنان

وزارت دادگستری آمریکا به خریداران و فروشندگان نفت تحریم‌شده ایران هشدار داد. همزمان بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، از نیروهای اسرائیلی در جنوب لبنان بازدید کرد.

وزارت دادگستری آمریکا به خریداران و فروشندگان نفت تحریم‌شده ایران هشدار داده است. این هشدار در راستای اجرای تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران و جلوگیری از دور زدن این تحریم‌ها صادر شده است.

مقامات آمریکایی تاکید کرده‌اند که هرگونه معامله نفتی با ایران که ناقض تحریم‌ها باشد، عواقب قانونی جدی برای خریداران و فروشندگان خواهد داشت، از جمله پیگرد قانونی و مصادره دارایی‌ها. این اقدامات نشان‌دهنده عزم راسخ ایالات متحده برای اعمال فشار حداکثری بر ایران و محدود کردن درآمدهای نفتی این کشور است.

این سیاست به منظور جلوگیری از دستیابی ایران به منابع مالی برای حمایت از فعالیت‌های منطقه‌ای و برنامه‌های هسته‌ای این کشور اتخاذ شده است. وزارت دادگستری آمریکا با انتشار بیانیه‌ای، جزئیات بیشتری از این هشدار را منتشر کرده و به شرکت‌ها و افراد درگیر در این معاملات نفتی هشدار داده است که باید به طور کامل از تحریم‌ها تبعیت کنند.

این بیانیه شامل اطلاعاتی درباره روش‌های شناسایی و ردیابی معاملات نفتی غیرقانونی، و همچنین مجازات‌های احتمالی برای متخلفان است. این هشدار در حالی صادر می‌شود که بازار نفت جهانی شاهد نوسانات و تحولات بسیاری است و ایران نیز به دنبال راه‌هایی برای فروش نفت خود و دور زدن تحریم‌ها می‌باشد.

ایالات متحده با این هشدار قصد دارد تا جلوی هرگونه فعالیت غیرقانونی در این زمینه را بگیرد و به شرکت‌ها و افراد هشدار دهد که در صورت مشارکت در این معاملات، با عواقب جدی مواجه خواهند شد. در ادامه، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، روز یکشنبه ۲۳ فروردین، همزمان با ادامه عملیات نظامی علیه اهداف مرتبط با حزب‌الله، از نیروهای اسرائیلی در جنوب لبنان بازدید کرد.

آقای نتانیاهو که به همراه ایال زمیر، وزیر دفاع، و رافی میلو، فرمانده فرماندهی شمالی ارتش اسرائیل، به خطوط مقدم رفته بود، با سربازان اسرائیلی دیدار و از فرماندهان حاضر در میدان، گزارش‌های عملیاتی دریافت کرد. او در سخنانی خطاب به سربازان، عملکرد آنها را ستود و گفت که عملیات در منطقه امنیتی لبنان ادامه دارد.

حساب کاربری فارسی وزارت امور خارجه اسرائیل، «اسرائیل به فارسی» گزارش داد که آقای نتانیاهو در این دیدار با تقدیر از «روحیه فوق‌العاده» نیروها و »تمایل آنها به جنگیدن» تاکید کرد که جنگ «از جمله در منطقه امنیتی لبنان»، ادامه دارد. او افزود که نیروهای اسرائیلی برای جلوگیری از تلاش‌های نفوذ و خنثی کردن تهدیداتی مانند آتش ضد تانک و موشک تلاش می‌کنند.

نخست‌وزیر اسرائیل عملیات در شمال اسرائیل را بخشی از یک «مبارزه منطقه‌ای گسترده‌تر» با حضور «جمهوری اسلامی و محور شرارت» توصیف کرد و گفت آنها که برای نابودی اسرائیل آمده بودند، اکنون و پس از فشار نظامی مداوم «برای بقای خود می‌جنگند.» او این را «دستاوردی عظیم برای کشور اسرائیل و ارتش اسرائیل» دانست و گفت: «مردم اسرائیل به شما درود می‌فرستند.»

همچنین برخی رسانه‌های عربی گزارش داده‌اند که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، روز یکشنبه ۲۳ فروردین از خنثی شدن یک یورش زمینی توسط نیروهای سازمان تروریستی حزب‌الله از جنوب لبنان به اسرائیل خبر داده است. این بازدید و اظهارات نخست‌وزیر اسرائیل، نشان‌دهنده ادامه تنش‌ها و درگیری‌ها در مرزهای شمالی اسرائیل با لبنان است.

اسرائیل همواره حزب‌الله را به عنوان یک تهدید امنیتی بزرگ تلقی می‌کند و عملیات نظامی خود را برای مقابله با فعالیت‌های این گروه ادامه می‌دهد. از سوی دیگر، حزب‌الله نیز حملاتی را علیه اهداف اسرائیلی انجام می‌دهد و این امر باعث افزایش نگرانی‌ها در مورد احتمال تشدید درگیری‌ها در منطقه شده است.

این وضعیت پیچیده، نیازمند تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش‌ها و جلوگیری از گسترش درگیری‌ها است. ادامه درگیری‌ها می‌تواند منجر به تلفات انسانی و خسارات زیرساختی در هر دو طرف شود و ثبات منطقه را بیش از پیش به خطر بیندازد. جامعه بین‌المللی باید برای میانجیگری و کمک به حل و فصل مسالمت‌آمیز این مناقشه تلاش کند.





