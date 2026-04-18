اداره پیش‌بینی هواشناسی استان فارس نسبت به نفوذ سامانه بارشی جدید از اواخر وقت یکشنبه، ۳۰ فروردین هشدار سطح زرد صادر کرده و از بارش‌های رگباری، رعدوبرق و احتمال تگرگ در مناطق مختلف استان خبر داده است. این ناپایداری‌ها تا اواخر هفته با وزش باد شدید موقتی ادامه خواهد داشت.

رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی استان فارس از ورود سامانه بارشی جدید به آسمان این استان از اواخر وقت روز یکشنبه، ۳۰ فروردین ماه خبر داد و اعلام کرد که این سامانه با خود بارش‌های رگبار ی، رعدوبرق و احتمال بارش تگرگ را به همراه خواهد داشت. این هشدار در سطح زرد صادر شده و نگرانی‌هایی را در خصوص ناپایداری‌های جوی در مناطق شمالی، غربی و مرکزی استان ایجاد کرده است. طبق پیش‌بینی‌ها، این وضعیت تا اواخر هفته جاری ادامه خواهد داشت و در پاره‌ای از نقاط استان با وزش باد شدید موقتی همراه خواهد بود.

محمد علیزاده، رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی استان فارس، با تشریح آخرین تحلیل‌های مدل‌های پیش‌بینی، وضعیت جوی امروز شنبه ۲۹ فروردین ماه را پایدار و آسمان را صاف تا کمی ابری توصیف کرد. وی افزود که از اواخر امشب، در مناطق شمال غربی استان، افزایش ابر و بارش‌های پراکنده پیش‌بینی می‌شود. اما فعالیت اصلی سامانه بارشی جدید با ماهیت رگبارهای بهاری از صبح روز یکشنبه، ۳۰ فروردین ماه آغاز خواهد شد و این بارش‌ها تا اواخر وقت روز سه‌شنبه، اول اردیبهشت ماه ادامه خواهد داشت.

علیزاده تاکید کرد که بر اساس نقشه‌های هواشناسی، روز یکشنبه مناطق شمال غرب استان شامل شهرستان‌های رستم، نورآباد ممسنی، سپیدان و غرب اقلید به طور ویژه تحت تاثیر این سامانه قرار خواهند گرفت.

این مسئول ادامه داد که دامنه بارش‌ها در روز دوشنبه، ۳۱ فروردین ماه، گسترش یافته و نیمه غربی، شمالی و مناطق مرکزی استان را در بر خواهد گرفت. شهرستان‌هایی مانند کوه چنار، کازرون، فیروزآباد، فراشبند، کوار، بیضا، مرودشت، زرقان، اقلید، آباده و شیراز شاهد بارش باران، رعدوبرق و وزش باد خواهند بود. این وضعیت جوی برای روز سه‌شنبه نیز با تمرکز بر همین مناطق پیش‌بینی شده است.

علیزاده در ادامه به تشریح مخاطرات احتمالی این سامانه پرداخت و بیان داشت که لغزندگی جاده‌ها، کاهش دید افقی به دلیل مه گرفتگی، به‌ویژه در محورهای کوهستانی، از جمله پیامدهای این بارش‌ها خواهد بود. همچنین، وزش باد شدید موقتی می‌تواند منجر به خسارت به سازه‌های موقت، داربست‌ها، تابلوهای تبلیغاتی و پوشش گلخانه‌ها شود. با توجه به فصل بهار و شرایط جوی، احتمال شکسته شدن نهال‌های جوان و درختان فرسوده بر اثر باد نیز وجود دارد.

در پایان، رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی فارس از هم استانی‌ها درخواست کرد تا از سفرهای غیرضروری در زمان فعالیت سامانه پرهیز کنند. وی همچنین تاکید کرد که به هیچ عنوان نباید در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها توقف یا تردد کرد، زیرا این مناطق در زمان بارش و سیلاب بسیار خطرناک هستند. رعایت احتیاط در فعالیت‌های تفریحی در محیط باز و مراقبت ویژه از محصولات کشاورزی در برابر تگرگ و باد شدید نیز از دیگر توصیه‌های مهم به مردم است تا از خسارات احتمالی جلوگیری شود.





