دونالد ترامپ با تهدید ایران به عواقب بیسابقه، خواستار توقف برنامههای هستهای شد؛ این در حالی است که قالیباف مذاکره زیر تهدید را رد کرده و رافائل گروسی نیز درباره بیاعتباری هرگونه توافق بدون نظارت آژانس هشدار داد.
در تحولی جدید و حساس در مناسبات واشنگتن و تهران، دونالد ترامپ ، رئیسجمهوری آمریکا، در آستانه پایان مهلت آتشبس، هشداری صریح و بیپرده به مقامهای جمهوری اسلامی داد. او تأکید کرد که اگر حاکمیت ایران تن به مذاکره ندهد، با مشکلاتی روبرو خواهد شد که تا پیش از این در تاریخ خود تجربه نکرده است. با این حال، ترامپ ابراز امیدواری کرد که تهران در نهایت به یک توافق منصفانه تن دهد.
او با لحنی قاطع تصریح کرد که تحت هیچ شرایطی اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی به سلاح هستهای دست پیدا کند یا امکان دستیابی به چنین توانمندی نظامی برای این کشور فراهم شود. این موضعگیری در حالی مطرح شده است که منابع خبری از جمله آکسیوس گزارش دادهاند جیدی ونس، معاون رئیسجمهور، برای پیگیری پرونده ایران راهی پاکستان شده است. در سوی دیگر میدان، تنشها در منطقه خلیج فارس به اوج خود رسیده است. بر اساس گزارشهای منتشر شده توسط نشریه لویدز لیست، علیرغم محاصره دریایی اعمال شده از سوی آمریکا، دستکم ۲۶ کشتی مرتبط با ناوگان سایه جمهوری اسلامی موفق شدهاند از سد این محاصره عبور کنند که در میان آنها نفتکشهای حامل سوخت نیز دیده میشوند. در همین حال، چاک شومر، رهبر دموکراتها در سنا، از پیگیری پنجمین دور رایگیری برای قطعنامه اختیارات جنگی خبر داد و نیکی هیلی، سفیر پیشین آمریکا در سازمان ملل، چین را به همکاری با تهران در زمینه تأمین قطعات موشکی متهم کرد. ریم الهاشمی، مقام ارشد اماراتی، نیز با انتقاد از رفتارهای جمهوری اسلامی، مدل حکمرانی امارات را در تقابل با مسیر انتخابی تهران دانست و تأکید کرد که منطقه نیازمند ثبات و شکوفایی اقتصادی است نه تنشهای نظامی. واکنش تهران به این فشارها ترکیبی از تهدید و دیپلماسی متناقض بوده است. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، ضمن رد کردن مذاکره زیر سایه تهدید، اعلام کرد که تهران خود را برای نبردهای احتمالی آماده کرده است. در همین حال، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، اقدامات اخیر آمریکا را مانعی جدی بر سر راه دیپلماسی توصیف کرد. همزمان با افزایش قیمت نفت برنت به بیش از ۹۵ دلار به دلیل نگرانی از تقابل نظامی، رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، هشدار داد که هرگونه توافقی بدون نظارت سختگیرانه آژانس تنها یک توهم است. وی با ابراز نگرانی عمیق از رقابت تسلیحات هستهای در جهان، تأکید کرد که جهان در وضعیتی بحرانی قرار دارد و پیمانهای منع گسترش سلاحهای هستهای در حال فروپاشی هستند که میتواند بیست کشور را به سمت ساخت بمب اتم سوق دهد. فضای عمومی حاکم بر این بحران نشاندهنده یک بنبست استراتژیک است که هر لحظه امکان تغییر مسیر به سوی صلح یا جنگ تمامعیار را در پی دارد
