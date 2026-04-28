هشدار سطح نارنجی هواشناسی خوزستان: گسترش سامانه بارشی و مخاطرات جوی

اداره‌کل هواشناسی خوزستان با صدور هشدار سطح نارنجی، نسبت به گسترش سامانه بارشی، وزش بادهای شدید، رگبار و رعد و برق و احتمال طغیان رودخانه‌ها در استان هشدار داد.

اداره‌کل هواشناسی خوزستان با صدور هشدار سطح نارنجی، نسبت به گسترش سامانه بارشی و افزایش ناپایداری‌های جوی در استان هشدار داد. این هشدار که امروز، هشتم اردیبهشت‌ماه صادر شده، بر تداوم و صحت هشدار قبلی شماره ۸ مورخ هفتم اردیبهشت تاکید می‌کند و جزئیات بیشتری را در خصوص این سامانه بارشی ارائه می‌دهد.

پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهند که فعالیت این سامانه از اواسط وقت امروز آغاز شده و تا اواخر وقت ادامه خواهد داشت. این وضعیت جوی، پتانسیل ایجاد مخاطرات متعددی را در سطح استان خوزستان دارد که نیازمند آمادگی و احتیاط شهروندان و دستگاه‌های مسئول است. مهم‌ترین مخاطرات پیش‌بینی شده در این هشدار، وزش بادهای شدید و متوسط همراه با احتمال وقوع طوفان‌های لحظه‌ای، رگبار و رعد و برق و همچنین احتمال ریزش تگرگ در مناطق مستعد است.

مناطق تحت تاثیر این سامانه بارشی، شمال غربی، غربی، جنوبی غربی و مرکزی استان خوزستان را شامل می‌شود. اثرات این مخاطرات می‌تواند بسیار گسترده باشد و شامل لغزندگی جاده‌ها، آبگرفتگی معابر شهری، جاری شدن روان‌آب‌ها و طغیان رودخانه‌ها و مسیل‌ها می‌شود. علاوه بر این، احتمال خسارت به سازه‌های موقت مانند بنرها، داربست‌ها و تابلوهای تبلیغاتی، شکستن درختان کهنسال، تاخیر در پروازها و خسارت به محصولات و ماشین‌آلات کشاورزی نیز وجود دارد.

کاهش دید افقی نیز از دیگر پیامدهای این سامانه بارشی است که می‌تواند بر ایمنی رانندگی تاثیر منفی بگذارد. با توجه به این شرایط، اداره‌کل هواشناسی خوزستان توصیه‌هایی را به منظور کاهش اثرات منفی این سامانه بارشی ارائه داده است. این توصیه‌ها شامل پرهیز از توقف در بستر و حاشیه رودخانه‌ها، احتیاط در عبور از حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها، آمادگی کامل دستگاه‌های اجرایی و امدادی، پاکسازی دهانه‌های پل‌ها و لایروبی کانال‌ها و آب‌روها می‌شود.

همچنین، به شهروندان توصیه شده است که از پارک خودرو در کنار درختان فرسوده و ساختمان‌های نیمه‌کاره خودداری کنند و محصولات کشاورزی خود را به انبارهای استاندارد منتقل کنند. رانندگان نیز باید با احتیاط رانندگی کنند و از سرعت‌های غیرمجاز خودداری کنند. این هشدار، یادآوری مجددی است بر اهمیت توجه به هشدارهای هواشناسی و آمادگی برای مقابله با شرایط نامساعد جوی.

اداره‌کل هواشناسی خوزستان به طور مداوم وضعیت جوی را پایش می‌کند و در صورت تغییرات احتمالی، هشدارهای لازم را صادر خواهد کرد. همچنین، از شهروندان خواسته شده است که با مراجعه به وب‌سایت و کانال‌های اطلاع‌رسانی هواشناسی، از آخرین اطلاعات و پیش‌بینی‌های هواشناسی مطلع شوند. این اقدامات می‌تواند به کاهش خسارات و حفظ ایمنی شهروندان کمک کند.

در نهایت، لازم به ذکر است که این سامانه بارشی، پتانسیل ایجاد اختلال در زندگی روزمره مردم را دارد و نیازمند همکاری و همدلی همه افراد جامعه برای مقابله با آن است





