هشدار جان بولتون درباره نقش اروپا در جنگ ایران و ادعاهای ترامپ در مورد نابودی نظامی تهران

جان بولتون مشاور سابق امنیت ملی آمریکا اروپا را به اشتباه در فاصله گرفتن از جنگ علیه ایران متهم کرد و در همین حال ترامپ مدعی شد توان نظامی جمهوری اسلامی به طور کامل از بین رفته است.

جان بولتون ، مشاور سابق امنیت ملی ایالات متحده، در یک تحلیل تند و انتقادی، کشورهای اروپایی را به دلیل اتخاذ رویکردی منفعلانه و تلاش برای فاصله گرفتن از درگیری‌های نظامی تحت رهبری آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران مورد سرزنش قرار داد.

او معتقد است که اروپا با این اقدام مرتکب اشتباهی راهبردی شده است و نباید تصور کند که این بحران صرفاً یک مسئله آمریکایی یا منطقه‌ای است. بولتون استدلال می‌کند که به دلیل نزدیکی جغرافیایی اروپا به خاورمیانه و وابستگی شدید اقتصادی کشورهای اتحادیه اروپا به ثبات در منطقه خلیج فارس، این درگیری در واقع جنگ اروپا نیز هست.

او در حالی این سخنان را بیان کرد که شکاف میان واشینگتن و متحدان اروپایی‌اش در مورد نحوه مدیریت بحران‌های بین‌المللی رو به افزایش است. از دیدگاه او، عدم مشارکت فعال اروپا در این جنگ، نه تنها به منافع این قاره آسیب می‌زند، بلکه باعث تضعیف جایگاه اروپا در معادلات جهانی می‌شود. در ادامه این تحلیل، بولتون به تنش‌های داخلی ناتو و روابط متشنج میان دونالد ترامپ و رهبران اروپایی پرداخت.

او اذعان کرد که عدم مشورت ترامپ با متحدان ناتو پیش از آغاز عملیات‌های نظامی یک اشتباه بود، اما در عین حال تاکید کرد که واکنش‌های سرد و مخالفانه اروپا اوضاع را وخیم‌تر کرده است. برای نمونه، می‌توان به مواضع فریدریش مرتس در آلمان اشاره کرد که معتقد است ایالات متحده در برابر رهبری ایران تحقیر شده است.

این نوع اظهارات منجر به واکنش‌های تند ترامپ شده و او حتی تهدید کرده است که نیروهای آمریکایی مستقر در آلمان را خارج کند. بولتون هشدار داد که تبدیل شدن روابط دیپلماتیک به دعواهای سطحی و معامله‌گرانه، اتحاد فراآتلانتیک را که پیش از این در موضوع اوکراین دچار تزلزل شده بود، بیش از پیش تخریب می‌کند.

او همچنین موضع دولت اسپانیا را که از اجازه استفاده از پایگاه‌های هوایی خود منع کرده است، اشتباه دانسته و ایده تشکیل ارتش مستقل اتحادیه اروپا را به دلیل نبود رهبری سیاسی قدرتمند و توان مدیریتی کافی، غیرعملی و Наиوشانه توصیف کرد. یکی از محورهای اصلی سخنان بولتون، نگاه جامع به رقابت قدرت‌های بزرگ بود. او اروپا را متهم کرد که در تحلیل تهدیدات جهانی دچار نزدیک‌بینی شده است.

به باور او، اروپایی‌ها بیش از حد بر جنگ روسیه و اوکراین تمرکز کرده‌اند و نقش کلیدی چین در حمایت از مسکو و تهدیدات احتمالی پکن در مورد تایوان را نادیده می‌گیرند. بولتون معتقد است که جمهوری اسلامی ایران در این شطرنج جهانی، در واقع یکی از مهم‌ترین نیروهای نیابتی روسیه و چین برای بی‌ثبات کردن خاورمیانه است.

او تاکید کرد که اروپا باید فراتر از مرزهای آتلانتیک شمالی فکر کند و درک کند که تهدیدهای ژئوپلیتیک جدید در یک چارچوب گسترده‌تر تعریف شده‌اند و هرگونه تلاش برای جدایی از استراتژی امنیتی آمریکا، تنها به نفع محور پکن و مسکو خواهد بود. در بخش دیگری از این تحولات، دونالد ترامپ در مصاحبه‌ای با رسانه‌های آمریکایی، ادعاهای جسورانه‌ای را درباره وضعیت نظامی ایران مطرح کرد.

او مدعی شد که جمهوری اسلامی بخش اعظمی از توان نظامی خود را از دست داده و زیرساخت‌های دفاعی تهران در وضعیت فروپاشی قرار دارند. ترامپ با تاکید بر اینکه دیگر صبری برای مذاکرات طولانی ندارد، اعلام کرد که ایران باید سریعاً به توافق برسد. او مدعی شد که نیروی دریایی و هوایی ایران عملاً نابود شده و بسیاری از کشتی‌های این کشور در کف دریا قرار گرفته‌اند.

همچنین او ادعا کرد که محاصره دریایی شدیدی برقرار شده است که هیچ کشتی‌ای را اجازه ورود نمی‌دهد. ترامپ هشدار داد که اگر ایران تلاش کند تجهیزات پدافندی یا موشکی خود را مجدداً فعال کند، ایالات متحده قادر است در عرض یک روز تمام این تلاش‌ها را نابود سازد. او در نهایت تاکید کرد که واشینگتن در صورت لزوم، توانایی ادامه جنگ را دارد اما ترجیح می‌دهد رهبرانی که آن‌ها را منطقی می‌نامد، به شرایط تحمیل شده تن دهند





