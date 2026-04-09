هشدار هواشناسی: رگبار و رعد و برق در ارتفاعات؛ کوهنوردان احتیاط کنند

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا با توجه به پیش‌بینی رگبار، رعد و برق و تندباد در ارتفاعات کشور، به کوهنوردان توصیه به رعایت احتیاط‌های لازم در این شرایط جوی کرد. در این گزارش به جزئیات وضعیت جوی مناطق کوهستانی در روزهای پنجشنبه و جمعه، و همچنین نکات ایمنی مورد نیاز در این شرایط اشاره شده است.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا با اشاره به پیش‌بینی وقوع رگبار پراکنده و رعد و برق در ارتفاعات کشور طی روزهای پایانی هفته، به کوهنوردان توصیه کرد که در این شرایط جوی ، در مکان‌های امن مستقر شوند.

صادق ضیاییان در تشریح پیش‌بینی وضعیت جوی مناطق کوهستانی کشور طی پنجشنبه و جمعه (٢٠ و ٢١ فروردین‌ماه) اظهار داشت: طی روز پنجشنبه، ناپایداری‌های همرفتی و فصلی، به‌ویژه در ساعات بعدازظهر و شب، در بیشتر مناطق کوهستانی کشور به‌صورت افزایش ابر، مه آلودشدن، کاهش دید افقی و عمودی، وقوع رگبارهای پراکنده موقتی شدید، رعدوبرق و احتمال تگرگ، و همچنین وقوع تندبادهای لحظه‌ای پیش‌بینی می‌شود. وی افزود: در روز جمعه، استقرار هوای نسبتاً پایدار در اکثر مناطق کوهستانی کشور، و وقوع ناپایداری‌های پراکنده در ارتفاعات شمال غرب و شمال شرق، به شکل افزایش ابر و مه آلودشدن هوا، افزایش سرعت وزش باد، رگبار و رعدوبرق موقتی شدید و احتمال تگرگ، و وزش باد شدید و خیلی شدید در ارتفاعات شمال غرب، زاگرس شمالی، و ارتفاعات و دامنه‌های البرز پیش‌بینی می‌شود. این شرایط، به دلیل ماهیت ناپایدار آب و هوای بهاری، می‌تواند خطراتی برای کوهنوردان و دیگر افراد حاضر در ارتفاعات به همراه داشته باشد، لذا رعایت نکات ایمنی ضروری است





