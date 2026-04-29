هشدار به آمریکا: در صورت حمله، منتظر اسارت و غرق شدن ناوها باشید

مشاور نظامی فرماندهی کل قوا با اشاره به آمادگی بالای ایران برای مقابله با هرگونه تهدید، به آمریکا هشدار داد که در صورت حمله، با شکست فاجعه‌آمیز و اسارت نیروهایش روبرو خواهد شد.

سردار سرلشکر محسن رضایی ، مشاور نظامی فرماندهی کل قوا، در خصوص آخرین تحولات و روند جنگ تحمیلی رمضان، با تبریک میلاد امام رضا (ع) اظهار داشتند: بیش از ۳۱ میلیون نفر در پویش جان فدا ثبت‌نام کرده‌اند که حدود ۵۰ درصد از این افراد آمادگی خود را برای حضور در عرصه‌های نظامی و امنیتی اعلام نموده‌اند.

بخش دیگری از ثبت‌نام‌کنندگان نیز آمادگی خود را برای ارائه کمک‌های مالی و یا همکاری‌های اطلاعاتی ابراز کرده‌اند که از این عزیزان بابت این آمادگی و همراهی صمیمانه سپاسگزاریم. وی با اشاره به وضعیت پیچیده آمریکا، افزود: آمریکا در یک بن‌بست استراتژیک و کامل گرفتار شده است.

از یک سو، تمایل به درگیری نظامی دارد و حتی احتمال دارد در دو سه روز آینده وارد این عرصه شود، اما نظامیان آمریکایی به ترامپ هشدار داده‌اند که احتمال اسارت نیروهایشان در صورت حمله به سواحل جنوبی بسیار زیاد است. سردار رضایی تاکید کرد: طرح‌های دیگری نیز از سوی آمریکا در حال بررسی است، از جمله فعالیت در بخش غربی کشور و یا انجام بمباران‌هایی در تهران.

این آخرین نقشه و برنامه آنهاست، اما نظامیان به ترامپ گفته‌اند که این اقدام، مشابه حمله به اصفهان نیست و منجر به یک شکست فاجعه‌آمیز خواهد شد؛ غرق شدن ناوها و اسارت سربازان آمریکایی از جمله پیامدهای این اقدام خواهد بود و نگرانی شدیدی در میان نظامیان آمریکایی وجود دارد. مشاور نظامی فرماندهی کل قوا با استناد به آیه ای از قرآن، آمریکا را به خانه‌ای عنکبوتی تشبیه کرد که پایه‌های آن سست است.

وی افزود: ناوهای آمریکایی قادر به بازگشت به پایگاه‌های خود در کشورهای جنوبی خلیج فارس نیستند و آمریکایی‌ها در وضعیتی قرار دارند که از ادامه عملیات نظامی منصرف شده‌اند. طرح‌های نظامی پیشین آنها با شکست مواجه شده و اکنون آخرین نقشه‌هایشان در دست بررسی است. نظامیان این کشور پیش‌بینی می‌کنند که ادامه چنین اقداماتی، به یک شکست فاجعه‌آمیز منجر خواهد شد. این وضعیت نگرانی‌های فراوانی را برای مقامات آمریکایی و شخص ترامپ ایجاد کرده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر، برخی افراد پشت پرده تلاش می‌کنند تا این شرایط را مدیریت کنند. افرادی همچون نتانیاهو و ترامپ که خود با پرونده‌های قضایی و سیاسی متعددی روبرو هستند و از سوی دیگر، به دنبال ایجاد جنگ با ایران می‌باشند، در این شرایط قرار دارند.

فرمانده سابق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به تحلیل مسیرهای مختلف پیش روی آمریکایی‌ها پرداخت و گفت: یکی از راهکارهای پیش روی آمریکا، انجام یک اقدام انتحاری و خروج از بن‌بست است، اما این اقدام می‌تواند پیامدهای فاجعه‌آمیزی برای آنها داشته باشد. راه دیگر، صبر ترامپ و انداختن مسئولیت شکست‌ها بر گردن کنگره، به ویژه دموکرات‌ها است. این تصمیم می‌تواند به عنوان یک اقدام سیاسی از سوی ترامپ برای حفظ موقعیت خود در انتخابات آینده تلقی شود.

آمریکا همچنین ممکن است به ادامه محاصره اقتصادی و دریایی ایران بپردازد و در راستای آن، برنامه‌هایی نظیر کودتای دوم که توسط سازمان‌های جاسوسی همچون سیا و موساد طراحی شده، به اجرا درآورد. این کودتا ممکن است در اواخر اردیبهشت یا خرداد ماه رخ دهد. علاوه بر این، آمریکا ممکن است به دنبال پیش‌شرط‌های جدید از ایران باشد و با ایجاد فشار، مذاکرات بی‌ثمر کنونی را به مذاکره‌ای با اهداف خاص و منافع جدید تبدیل کند.

سردار رضایی تاکید کرد: تحولات آتی به طور کامل تحت نظارت ما قرار دارد و ایران آماده مقابله با هرگونه تهدید است. وی با اشاره به کم‌ضررترین راه ممکن برای آمریکا، عنوان کرد: با توجه به شرایط موجود، پذیرفتن شرایط ده‌گانه ایران، یکی از کم‌ضررترین راهکارها برای آمریکا است. محتمل‌ترین گزینه، انتقال مسئولیت به کنگره است. در صورت تصمیم آمریکا به جنگ، باید منتظر باشند تعداد زیادی از نیروهایشان به اسارت در خواهند آمد و ناوهای آنان غرق خواهند شد.

همچنین، در صورت پیشروی آمریکا، ایران کاملاً آماده مقابله است. به مردم عزیز استان‌های جنوبی، سیستان و بلوچستان، کرمان، هرمزگان و سواحل خلیج فارس اعلام می‌کنم که آماده باشند. نیروهای مسلح در تمامی مناطق، حتی در کوه‌ها و ارتفاعات، مستقر هستند. این گزینه یک راهکار بد برای آمریکایی‌ها خواهد بود و در صورت وقوع چنین اقدامی، ممکن است عواقب سنگینی برای آنها به‌دنبال داشته باشد.

وی ادامه داد: ورود آمریکا به این مسیر، منجر به شکست و بحران داخلی در آمریکا خواهد شد. مقامات نظامی آمریکا، به ویژه ژنرال‌های باتجربه، به خوبی از عواقب چنین تصمیمی آگاه هستند. در صورت وقوع جنگ، احتمال بروز مشکلات جدی در تنگه هرمز وجود دارد، اما باید بدانید که این تنگه همچنان تحت کنترل ایران خواهد بود و امنیت خلیج فارس جزء اولویت‌های ماست. باید گفت برخی سخنان مبنی بر خروج تنگه هرمز از کنترل ایران، اشتباه است.

رضایی خطاب به آمریکایی‌ها تاکید کرد: آمریکا باید بداند که هر گونه توطئه در پایگاه‌های نظامی علیه ایران به هیچ وجه قابل قبول نخواهد بود و در صورت هرگونه تهدید، جمهوری اسلامی ایران با تمام قدرت وارد عمل خواهد شد. تصمیم به جنگ در چنین شرایطی به ضرر آمریکا خواهد بود و احتمالاً پیامدهای آن در سطح جهانی و داخلی برای آنها بسیار سنگین می‌شود.

مشاور نظامی فرماندهی کل قوا تاکید کرد: آمریکا خود را در یک بن‌بست قرار داده است. در صورتی که بخواهد فرار کند، همچنان در بن‌بست باقی خواهد ماند. اگر وارد جنگ شود، به‌ویژه در صورت اسیر شدن تعداد زیادی از نیروهایش که در آغاز حملات به جزایر ایرانی به اسارت در خواهند آمد، کنگره به سرعت عقب‌نشینی خواهد کرد و قادر به ادامه جنگ نخواهد بود.

در مورد محاصره دریایی نیز باید گفت که به دلیل وسعت اقیانوس و توانایی ایران برای عبور از آن، این محاصره تاکنون بی‌نتیجه بوده است





EtemadOnline / 🏆 9. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

محسن رضایی آمریکا ایران جنگ تنگه هرمز محاصره اقتصادی کودتا آمادگی نظامی بن‌بست استراتژیک

United States Latest News, United States Headlines