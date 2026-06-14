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هشدار هواشناسی استان تهران از وزش باد شدید و احتمال وقوع توفان گرد و خاک

اخبار هواشناسی News

هشدار هواشناسی استان تهران از وزش باد شدید و احتمال وقوع توفان گرد و خاک
هشدار هواشناسیوزش باد شدیدتوفان گرد و خاک
📆6/14/2026 10:27 AM
📰SharghDaily
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اداره کل هواشناسی استان تهران با صدور هشدار سطح نارنجی، از وزش باد بسیار شدید و احتمال وقوع توفان گرد و خاک در مناطق مختلف استان از عصر یکشنبه تا اواخر سه‌شنبه خبر داد.

اداره کل هواشناسی استان تهران ، از وزش باد بسیار شدید و احتمال وقوع توفان گرد و خاک در استان از عصر یکشنبه تا اواخر سه‌شنبه خبر داد.

این اداره کل با صدور هشدار سطح نارنجی، نسبت به تشدید ناپایداری‌های جوی و وزش باد بسیار شدید در سطح استان هشدار داد. بر اساس این هشدار، از عصر یکشنبه ۲۴ خرداد تا اواخر وقت سه‌شنبه ۲۶ خرداد، افزایش قابل توجه سرعت وزش باد به‌ویژه در ساعات عصر و شب پیش‌بینی می‌شود.

در این مدت، نیمه جنوبی، مناطق غربی، بخش‌های مرکزی و ارتفاعات استان تهران تحت تأثیر این سامانه قرار خواهند گرفت و در برخی مناطق جنوبی، غربی و مرکزی نیز احتمال وقوع توفان همراه با خیزش یا انتقال گرد و خاک وجود دارد

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هشدار هواشناسی وزش باد شدید توفان گرد و خاک استان تهران هواشناسی

 

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