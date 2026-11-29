رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی فارس اعلام کرد سامانه بارشی از سه‌شنبه ۱۰ آذر وارد استان شده و در روزهای ۱۱ و ۱۲ آذر بارش‌های شدید در شمال و شمال غربی فارس پیش‌بینی می‌شود.

رئیس اداره پیش‌بینی اداره‌کل هواشناسی فارس از آغاز فعالیت یک سامانه بارشی جدید در استان فارس خبر داد که از روز سه‌شنبه، ۱۰ آذرماه، وارد منطقه خواهد شد. این اطلاعیه هواشناسی نشان‌دهنده تغییرات جدی در وضعیت جوی استان است که می‌تواند بر سفرها و برنامه‌ریزی‌های روزمره شهروندان تأثیر مستقیم بگذارد. تمرکز اصلی این بارش‌ها بر مناطق شمالی و شمال غربی استان است و انتظار می‌رود شدت این پدیده در روزهای چهارشنبه ۱۱ آذر و پنج‌شنبه ۱۲ آذر به اوج خود برسد.

جزئیات ورود سامانه بارشی به استان فارس

محمد علیزاده، رئیس اداره پیش‌بینی اداره‌کل هواشناسی فارس، با تحلیل آخرین خروجی‌های مدل‌های عددی پیش‌بینی وضعیت هوا، جزئیات دقیقی از روند تغییرات جوی ارائه کرد. بر اساس این تحلیل‌ها، فعالیت اصلی سامانه بارشی در روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه، یعنی ۱۱ و ۱۲ آذر، در نیمه شمالی، شمال غربی و همچنین برخی مناطق مرکزی و غربی استان پیش‌بینی می‌شود. علاوه بر بارش باران، در ارتفاعات شمالی استان نیز احتمال بارش پراکنده برف وجود دارد که نیازمند احتیاط بیشتر برای رانندگی در جاده‌های کوهستانی است.

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این سامانه بارشی به صورت پیوسته و کم‌وبیش تا پایان هفته در استان فارس فعال خواهد بود. محمد علیزاده تأکید کرد که با ورود این سامانه در روز سه‌شنبه ۱۰ آذر، به تدریج افزایش ابر و آغاز بارش باران در مناطق مختلف استان آغاز می‌شود. در برخی نقاط انتظار می‌رود بارش‌ها به صورت رگباری باشد و همراه با رعد و برق باشد. همچنین در بعضی ساعات از روز، افزایش سرعت وزش باد نیز پیش‌بینی شده است که می‌تواند اثرات جانبی قابل توجهی داشته باشد.

تغییرات هوایی و آلودگی در روزهای قبل از بارش

قبل از ورود سامانه بارشی، وضعیت هوایی در روزهای اول آذرماه نیز نکات مهمی دارد که باید مورد توجه قرار گیرد. محمد علیزاده اشاره کرد که امروز، یکشنبه ۸ آذر، در ساعات بعدازظهر و شب در برخی نقاط جنوب غربی و شمال شرقی استان، افزایش موقت ابر و احتمال بارش پراکنده وجود دارد. در سایر مناطق استان فارس، آسمان صاف تا کمی ابری پیش‌بینی می‌شود. با این حال، در مناطق پرتردد مرکز استان، افزایش آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا دور از انتظار نیست.

روز دوشنبه ۹ آذر نیز با شرایط خاصی همراه خواهد بود. طبق پیش‌بینی‌ها، صبح روز دوشنبه در مناطق جنوب غربی استان، افزایش رطوبت همراه با کاهش دید رخ می‌دهد. در ساعات بعدازظهر نیز در جنوب شرقی فارس احتمال بارش پراکنده وجود دارد. این شرایط هوایی می‌تواند بر ترافیک شهری و رانندگی در محورهای اصلی استان تأثیر بگذارد و نیازمند آمادگی بیشتر رانندگان است.

مقایسه دما در نقاط مختلف استان فارس

در بخش دیگری از گزارش خود، رئیس اداره پیش‌بینی اداره‌کل هواشناسی فارس به وضعیت دمایی استان در شبانه‌روز گذشته اشاره کرد و داده‌های دقیقی از سردترین و گرم‌ترین نقاط ارائه داد. زرقان و صفاشهر با دمای منفی ۲ درجه سانتی‌گراد، سردترین نقاط استان فارس بودند. از سوی دیگر، دژگاه دهرم با ثبت دمای ۳۱ درجه سانتی‌گراد، به عنوان گرم‌ترین نقطه استان گزارش شد. این اختلاف دمایی قابل توجه نشان‌دهنده تنوع اقلیمی بالای استان فارس است.

دمای هوای شهر شیراز نیز در این مدت نوساناتی را تجربه کرده است. در گرم‌ترین ساعت از روز، دما به ۲۲ درجه سانتی‌گراد رسید و در سردترین ساعت به ۳ درجه سانتی‌گراد کاهش یافت. این تغییرات دمایی می‌تواند بر سلامت شهروندان و میزان مصرف انرژی تأثیر بگذارد. شهروندان باید با توجه به این شرایط، لباس مناسبی را برای روزهای آینده انتخاب کنند و از تغییرات ناگهانی دما پیشگیری کنند.