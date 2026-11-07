هشدار زلنسکی درباره توافق خطرناک ترامپ برای پایان جنگ اوکراین

ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین هشدار داد که توافق پیشنهادی دونالد ترامپ برای پایان جنگ روسیه و اوکراین با توجه به عدم شفافیت جزئیات و نیت‌های مسکو می‌تواند پیامدهای خطرناکی داشته باشد.

ولودیمیر زلنسکی ، رئیس جمهور اوکراین، صراحتاً هشدار داد که طرح پیشنهادی دونالد ترامپ برای خاتمه دادن به جنگ روسیه و اوکراین، به دلیل ابهامات گسترده در جزئیات اجرایی آن، می‌تواند تهدیدی جدی برای امنیت منطقه باشد. او در مصاحبه‌ای با شبکه سی ان ان تأکید کرد که فقدان اطلاعات دقیق از چارچوب این توافق، فرآیند تصمیم‌گیری را برای کی‌یف بسیار دشوار و پرریسک می‌سازد.

بی‌اطلاعی از جزئیات توافق و نگرانی‌های کی‌یف

زلنسکی در پاسخ به سؤالات خبرنگاران بیان کرد که اطلاعات کاملی از مفاد احتمالی توافق ارائه شده توسط دونالد ترامپ در اختیار ندارد. این عدم آگاهی از جزئیات کلیدی باعث شده تا مقامات اوکراینی با تردید شدیدی نسبت به صحت و امکان اجرای این طرح نگاه کنند. او خاطرنشان کرد که ورود به یک پروسه دیپلماتیک بدون شفافیت کامل، می‌تواند منجر به پیامدهای غیرقابل پیش‌بینی و خطرناکی برای تمامیت ارضی اوکراین شود و کشورش را در موقعیت ضعف استراتژیک قرار دهد.

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دیدار ترامپ با نماینده ویژه پوتین و ادعاهای بزرگ

دونالد ترامپ روز پنجشنبه در کاخ سفید تأیید کرد که با کریل دیمیتریف، نماینده ویژه ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، دیدار داشته است. این دیدار در حالی انجام شد که ترامپ هیچ توضیحی درباره محتوای گفت‌وگوها نداد و اعلام کرد نمی‌تواند جزئیات مذاکرات را فاش کند. با این حال، او ادعا کرد که به توافقی بزرگ دست یافته است که محدود به اوکراین نبوده و پتانسیل تأثیرگذاری بر سراسر قاره اروپا را دارد. این ادعا نشان‌دهنده تلاش واشنگتن برای گسترش دامنه نفوذ خود در امور امنیتی اروپا است.

واکنش روسیه و مقایسه تاریخی با کنفرانس یالتا

ولودیمیر زلنسکی تأکید کرد که تاکنون هیچ نشانه‌ای مبنی بر آمادگی واقعی روسیه برای صلح یا پایبندی به توافق‌ها مشاهده نکرده‌اند. او معتقد است که مسکو در حالی که علاقه‌ای جدی به گفت‌وگو برای پایان جنگ ندارد، سعی می‌کند با سوق دادن بحث‌ها به سمت ایجاد ساختارهای جدید امنیتی برای اروپا، زمان بخرد. زلنسکی با یادآوری کنفرانس یالتا در سال ۱۹۴۵، که در آن قدرت‌های متحد درباره نظم جدید اروپا پس از جنگ جهانی دوم توافق کردند، هشدار داد که اوکراین اجازه تکرار این الگوی تحمیلی توسط روسیه را نخواهد داد و کشورش را تجزیه نخواهند کرد.

پیامدهای امنیتی و اصول حاکمیت ملی

رئیس جمهور اوکراین خواستار برقراری آتش‌بس فوری و سپس کاهش تنش‌ها شد، اما همزمان تأکید کرد که احترام به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی باید پایه‌های اساسی هرگونه مذاکره باشند. او معتقد است که بدون پایبندی همسایگان به این اصول بنیادین، دستیابی به یک کشور آزاد و دموکراتیک غیرممکن است. زلنسکی همچنین افزود که حملات نظامی اوکراین به اهداف روسیه هیچ تاثیری بر قیمت‌های جهانی انرژی نداشته است و صادرات گازوئیل روسیه همچنان در مقیاس قابل توجهی ادامه دارد.