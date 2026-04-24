هشدار تند وزیر دفاع آمریکا به ایران: زمان به نفع شما نیست

پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا، با هشدار به ایران درباره عواقب ادامه اقدامات تحریک‌آمیز در تنگه هرمز، خواستار اتخاذ یک رویکرد عاقلانه در مذاکرات هسته‌ای شد. او همچنین از متحدان واشنگتن خواست تا نقش بیشتری در مقابله با تهدیدات ایران ایفا کنند.

وزیر دفاع ایالات متحده، پیت هگست ، در یک کنفرانس خبری که در روز جمعه چهارم اردیبهشت ماه برگزار شد، با لحنی قاطع بر لزوم اتخاذ یک رویکرد عاقلانه از سوی جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات هسته‌ای تاکید کرد.

او صراحتاً اعلام نمود که زمان به نفع ایران نیست و این کشور با یک فرصت تاریخی برای دستیابی به یک توافق جامع و پایدار روبرو است. هگست با بیان اینکه اکنون توپ در زمین ایران قرار دارد، از مقامات ایرانی خواست تا به طور معنادار و قابل راستی‌آزمایی از توسعه و تولید سلاح‌های هسته‌ای صرف نظر کنند.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که تنش‌ها در منطقه خلیج فارس و به ویژه در تنگه هرمز به شدت افزایش یافته است. وزیر دفاع آمریکا همچنین به گسترش محاصره دریایی ایران اشاره کرد و گفت که این محاصره جنبه جهانی پیدا کرده است و هیچ کشتی‌ای بدون اجازه نیروی دریایی ایالات متحده اجازه عبور از تنگه هرمز را نخواهد داشت.

او در ادامه افزود که رئیس جمهور ترامپ دستور داده است تا هرگونه قایق تندروی ایرانی که اقدام به مین‌گذاری یا ایجاد اختلال در تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز کند، نابود شود. این دستور در پی افزایش نگرانی‌ها در مورد تهدیدات ایران برای امنیت دریانوردی در این منطقه حیاتی صادر شده است. هگست همچنین هشدار داد که هرگونه تلاش برای کارگذاری مین‌های بیشتر در تنگه هرمز به عنوان نقض آتش‌بس تلقی خواهد شد.

او با اشاره به اینکه تردد در تنگه هرمز محدودتر و پرخطرتر از حد معمول است، این وضعیت را ناشی از اقدامات غیرمسئولانه ایران با استفاده از قایق‌های کوچک و مسلح توصیف کرد. گزارش‌هایی نیز منتشر شده است مبنی بر اینکه ایران اخیراً مین‌های بیشتری در تنگه هرمز کار گذاشته است. وزیر دفاع آمریکا در ادامه سخنان خود، بر لزوم مشارکت بیشتر متحدان واشنگتن در مقابله با تهدیدات ایران تاکید کرد.

او با انتقاد از برخی متحدان غربی، به ویژه کشورهای اروپایی و آسیایی، گفت که این کشورها دهه‌ها از حمایت و امنیت ارائه شده توسط آمریکا بهره‌مند شده‌اند و اکنون زمان پایان دادن به دوران سواری مجانی فرا رسیده است. هگست تصریح کرد که اروپا بیش از ایالات متحده به تنگه هرمز نیاز دارد و رابطه با آمریکا باید یک رابطه دوسویه و متقابل باشد.

این اظهارات نشان‌دهنده نارضایتی آمریکا از عدم مشارکت کافی متحدانش در اعمال فشار بر ایران و حفظ امنیت در منطقه است. در همین راستا، ژنرال دن کین، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، نیز اعلام کرد که نیروی دریایی آمریکا تاکنون ۳۴ کشتی را از تنگه هرمز بازگردانده است. او افزود که این محاصره به طور کامل علیه هر کشتی با هر ملیتی که به سمت بنادر یا قلمرو ایران در حال حرکت است یا از آن خارج می‌شود، اعمال می‌شود.

کین همچنین گفت که کشتی‌های مشکوک به سمت ایران و همچنین کشتی‌هایی که از ایران دور می‌شوند، به دقت زیر نظر گرفته می‌شوند و نیروهای آمریکایی آماده هستند تا در صورت لزوم آن‌ها را متوقف کنند. محاصره دریایی ایران از روز ۲۴ فروردین ماه به دستور دونالد ترامپ آغاز شده و مقامات ایرانی آن را نقض آتش‌بس خوانده‌اند و به همین دلیل در دور دوم مذاکرات با آمریکا برای رسیدن به توافق پایان دادن به جنگ شرکت نکردند.

با این حال، رئیس جمهور آمریکا سه‌شنبه هفته گذشته آتش‌بس را تمدید کرد تا به ایران فرصت داده شود تا یک پیشنهاد واحد و یکپارچه برای توافق ارائه دهد. در مقابل، نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز در روز دوم اردیبهشت ماه دست‌کم به سه کشتی باری شلیک کرده و دو کشتی دیگر را در تنگه هرمز توقیف کردند.

این اقدامات ایران به شدت تنش‌ها در منطقه را افزایش داده و نگرانی‌ها در مورد احتمال وقوع یک درگیری نظامی را تشدید کرده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که تردد دریایی در تنگه هرمز به طور تقریباً کامل متوقف شده است و تنها سه کشتی در روز سه‌شنبه از این تنگه عبور کرده‌اند. این وضعیت می‌تواند تاثیرات جدی بر اقتصاد جهانی و تجارت بین‌المللی داشته باشد.

در حالی که آمریکا بر لزوم اتخاذ یک رویکرد سختگیرانه در برابر ایران تاکید دارد، برخی از متحدانش خواستار دیپلماسی و مذاکره هستند. با این حال، با توجه به مواضع سختگیرانه طرفین و افزایش تنش‌ها در منطقه، چشم‌انداز دستیابی به یک توافق جامع و پایدار در کوتاه‌مدت بسیار مبهم به نظر می‌رسد. ادامه این وضعیت می‌تواند منجر به تشدید بحران در منطقه و افزایش خطر وقوع یک جنگ تمام‌عیار شود.

در نهایت، حل این بحران نیازمند یک رویکرد جامع و هماهنگ از سوی تمامی طرف‌های ذینفع است که بر پایه دیپلماسی، مذاکره و احترام متقابل بنا شده باشد. این بحران نشان می‌دهد که امنیت در منطقه خلیج فارس به شدت وابسته به همکاری و تعامل بین‌المللی است و هرگونه اقدام یک‌جانبه می‌تواند پیامدهای ناگواری به همراه داشته باشد





RadioFarda_ / 🏆 13. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ایران آمریکا تنگه هرمز هگست محاصره دریایی سلاح هسته‌ای مذاکرات سپاه پاسداران ترامپ

United States Latest News, United States Headlines