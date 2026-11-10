هشدار قطع گاز در تهران و نگرانی مردم از ناترازی انرژی در زمستان

فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت هشدار داد اگر مصرف افزایش یابد، احتمال قطع گاز در تهران و نقاط دیگر کشور وجود دارد. این خبر واکنش‌های گسترده مردمی به دلیل ناترازی و صادرات گاز را برانگیخت.

فاطمه مهاجرانی ، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی ، در نشست خبری روز سه‌شنبه ۱۹ آبان ماه، احتمال قطع گاز در تهران و سایر نقاط کشور را تایید کرد. این هشدار در حالی صادر شد که شهروندان با اشاره به ذخایر گازی و مدیریت ناکارآمد، نگرانی‌های شدیدی را ابراز کرده‌اند. سخنگوی دولت تصریح کرد که ادامه گازرسانی کاملاً به میزان مصرف بستگی دارد و اگر این مصرف افزایش یابد، احتمال قطع گاز وجود خواهد داشت.

اعلام ناترازی ۴۳۰ میلیون مترمکعب گاز

فاطمه مهاجرانی با اشاره به آسیب‌های وارد شده به پالایشگاه‌های گازی در حملات اخیر و کمبودهای سال‌های گذشته، میزان ناترازی پیش‌بینی‌شده برای فصل زمستان را حدود ۴۳۰ میلیون مترمکعب اعلام نمود. او بر ضرورت صرفه‌جویی شهروندان در مصرف گاز تاکید کرد و هشدار داد که عدم رعایت این اصل منجر به خاموشی خواهد شد. این در حالی است که تجربه قطعی‌های گسترده آب و برق در ماه‌های اخیر، اعتماد عمومی را به شدت مخدوش کرده است.

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انتقادات تند مردم به صادرات و مدیریت گاز

بسیاری از شهروندان با کنایه به اینکه ایران دومین کشور دارای ذخایر گاز در جهان است، سوالات جدی درباره اولویت‌های انرژی طرح کردند. یک شهروند پرسید اگر کشور واردکننده بود چه می‌شد و دیگری نسبت به صادرات گاز در شرایط کمبود ابراز تردید کرد. مردم معتقدند وقتی با وجود کمبود داخلی گاز صادر می‌شود، نتیجه آن همین فشار بر شهروندان است. برخی نیز این وضعیت را ادامه سیاست‌های نادرست پیشین می‌دانند که منجر به فقر انرژی شده است.

تکرار خاطرات قطعی آب و برق در زمستان

بخش قابل‌توجهی از واکنش‌ها به تجربه قطع گسترده آب و برق در تابستان و نگرانی از تکرار بحران انرژی در زمستان اختصاص داشت. شهروندانی که در ماه‌های گذشته با خاموشی‌های مکرر و قبض‌های سنگین سروکار داشته‌اند، این هشدار را ادامه همان مشکلات می‌دانند. یک شهروند با لحنی کنایه‌آمیز پرسید آیا منظور از زمستان سخت اروپا، حالا ایران است؟ دیگران نیز از دشواری تهیه وسایل گرمایشی جایگزین و گرانی آن‌ها گلایه کردند.

گزارش‌های قطعی گاز از استان‌های شمالی و شرقی

برخی مخاطبان از مازندران، گلستان و خراسان شمالی گزارش دادند که از دو ماه پیش درباره محدودیت گاز هشدار داده شده است. مردم در این مناطق برای تامین گرمایش به تهیه نفت و الوار روی آورده‌اند. همچنین کمبود کپسول گاز مایع و قیمت بالای آن در محل زندگی بسیاری از شهروندان از دیگر چالش‌های اعلام شده است. نگرانی از سرمای زمستان و نبود وسایل جایگزین برای گرم کردن خانه‌ها، وضعیت را بحرانی‌تر کرده است.

نگرانی از سردی مدارس و حقوق معلمان

نگرانی درباره تامین گرمایش مدارس نیز به شدت دیده می‌شود. دانش‌آموزان از میاندوآب و تبریز گزارش دادند که شوفاژها در دمای منفی پنج درجه روشن نمی‌شود. معلمان حاضر در نشست‌های صنفی نیز گفتند میانگین حقوقشان بین ۳۰ تا ۴۵ میلیون تومان است. آن‌ها اشاره کردند که بخش عمده گفت‌وگوها به فشار اقتصادی و تشدید فضای امنیتی و نظامی در مدارس اختصاص داشته است. این در حالی است که فاطمه مهاجرانی بارها از مقاومت مردم سخن گفته است.