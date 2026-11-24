هشدار نارنجی هواشناسی مازندران برای ۴ و ۵ آذر ۱۴۰۵ منتشر شد. احتمال سیلاب، رگبار و آلودگی شدید هوا در نیمه شرقی استان وجود دارد.

هوشنگ بهزادی مدیرکل هواشناسی مازندران با صدور هشدار سطح نارنجی اعلام کرد که وضعیت جوی در نیمه شرقی استان طی روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه به شدت ناپایدار خواهد بود. این هشدار هوایی دقیقاً برای بازه زمانی عصر چهارشنبه ۴ آذر تا ظهر پنج‌شنبه ۵ آذر ۱۴۰۵ صادر شده است و شهروندان را برای مقابله با بلایای طبیعی آماده می‌کند.

جزئیات هشدار و زمان‌بندی دقیق وقوع رگبار

طبق اعلام رسمی این مقام مسئول، سامانه بارشی فعال از عصر روز چهارشنبه ۴ آذر ماه آغاز شده و تا ظهر روز پنج‌شنبه ۵ آذر ماه در منطقه شرقی مازندران به اوج فعالیت خود می‌رسد. در این بازه زمانی مشخص، انتظار می‌رود شاهد بارش‌های پایدار باشیم که گاهی با شدت زیاد همراه شده و رگبار و رعدوبرق را در پی دارد. کاهش قابل توجه دما و وزش بادهای نسبتاً شدید تا شدیدِ موقتی دیگر ویژگی‌های بارز این سیستم جوی هستند که می‌توانند دمای احساسی را به شدت کاهش دهند.

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علاوه بر بارش‌های سنگین، احتمال بارش تگرگ در مناطق مستعد نیز وجود دارد که می‌تواند خسارات جدی به کشاورزی و تأسیسات وارد کند. این پارامترهای جوی نشان می‌دهد که شرایط آسمان از وضعیت پایدار خارج شده و ورود یک سامینه پویا و پرخطر به نوار شرقی استان قطعی است.

پیامدهای مستقیم بر زیرساخت‌ها و جاده‌های کشور

مدیرکل هواشناسی مازندران تأکید کرد که مهم‌ترین پیامدهای فیزیکی این سامانه بارشی، آب‌گرفتگی معابر عمومی و زیرگذرها در شهرهاست. رودخانه‌ها و مسیل‌های فصلی نیز با توجه به حجم بالای بارش، احتمالاً دچار سیلابی شدن می‌شوند که می‌تواند منجر به طغیان آب و آسیب به سازه‌های کنار رودخانه گردد. کاهش چشمگیر دید در شبانه‌روز و لغزندگی شدید جاده‌ها، ریسک تصادفات رانندگی را به شدت افزایش می‌دهد.

ریزش سنگ در محورهای کوهستانی و مناطق صخره‌ای از دیگر مخاطرات جدی است که جاده‌های اصلی را در معرض خطر قرار می‌دهد. اختلال در تردد وسایل نقلیه و توقف جریان حمل‌ونقل در جاده‌های مواصلاتی از دیگر عواقب محتمل این وضعیت جوی ناپایدار خواهد بود که نیازمند هوشیاری کامل رانندگان و شهروندان است.

خطرات زیستی و هشدارهای ایمنی به شهروندان

هوشنگ بهزادی مدیرکل هواشناسی مازندران ضمن توضیح خطرات زیستی، هشدار داد که سازه‌های کم‌مقاومت و سست‌بنیان در معرض خطر فروپاشی قرار دارند. احتمال سقوط درختان کهنسال و قدیمی در اثر وزش بادهای شدید یکی دیگر از تهدیدات مستقیم برای جان انسان‌ها و اموال عمومی است. وقوع صاعقه و رگبارهای شدید نیز می‌تواند منجر به آتش‌سوزی یا آسیب به تجهیزات برقی شود.

توصیه اکید به شهروندان این است که از اسکان در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها به طور کامل خودداری کنند. همچنین تردد در جاده‌ها و محورهای کوهستانی بدون رعایت احتیاط‌های لازم و سرعت مجاز به شدت ممنوع است و باید از سفرهای غیرضروری در این بازه زمانی پرهیز شود.

تدابیر پیشگیرانه و اقدامات لازم در بخش‌های مختلف

مقاوم‌سازی و محکم کردن سازه‌های ضعیف و موقت یک اقدام ضروری برای کاهش خسارات احتمالی است. پرهیز مطلق از فعالیت‌های گردشگری، کمپینگ و کوهنوردی در مناطق تحت تأثیر این سامانه بارشی، برای حفظ جان افراد الزامی است.

بخش‌های مختلف کشاورزی نیز باید تمهیدات لازم را برای محافظت از محصولات و تأسیسات خود اتخاذ کنند. این اقدامات شامل پوشاندن گلخانه‌ها، تخلیه آب از کانال‌های زهکشی و تقویت سازه‌های پلاستیکی است تا از بروز خسارات جبران‌ناپذیر به تولیدات کشاورزی جلوگیری شود.