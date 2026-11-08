هشدار قرمز در ۵ استان و اعلام وضعیت اضطراری جوی در سراسر ایران

جریان سیلاب و کشته شدن ۴ نفر در پی بارندگی‌های شدید در ایران. پیش‌بینی تداوم بارش در ۲۵ استان و بستن ۴۰ جاده روستایی در پی سیل.

موج شدید بارندگی‌های اخیر که بخش‌های وسیعی از ایران را درگیر کرده است، همچنان با شدت در حال گسترش است و پیامدهای فوری آن شامل جاری شدن سیلاب، بالا آمدن سطح آب رودخانه‌ها و اختلال گسترده در شبکه حمل‌ونقل سراسری شده است. این پدیده جوی نه تنها خسارات مالی زیادی بر جای گذاشته، بلکه منجر به بروز حوادث جانی متعددی نیز شده و در عین حال باعث پر شدن برخی از سدهای استراتژیک کشور گردیده است. بر اساس پیش‌بینی‌های کارشناسان، این وضعیت جوی ناپایدار در روزهای آینده نیز ادامه خواهد یافت و نیازمند احتیاط کامل کلیه شهروندان است.

گسترش هشدادهای جوی در استان‌های مستعد

سازمان هواشناسی ایران با صدور اطلاعیه‌های جدید اعلام کرده است که بارندگی در ۲۵ استان از کشور تداوم دارد و کاهش دمای هوا تا ۱۰ درجه سانتی‌گراد در ۳۰ استان دیگر پیش‌بینی می‌شود. همچنین وزش باد نسبتاً شدید تا شدید در ۱۰ استان دیگر نیز گزارش شده است. سازمان مدیریت بحران با صدور هشدار قرمز برای استان‌های خوزستان، لرستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد و کردستان، وضعیت را بسیار حساس ارزیابی کرده است. در همین حال، هشدار نارنجی برای تهران، البرز، قزوین، کرمانشاه، ایلام، زنجان و آذربایجان غربی اعلام شده تا شهروندان در این مناطق نیز مراقبت‌های لازم را به عمل آورند.

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تاثیر مستقیم سیل بر حمل و نقل و زیرساخت ها

بارندگی‌های سنگین منجر به اختلال جدی در تردد در جاده‌های کشور شده و بخش‌هایی از شبکه راه‌ها با مشکلاتی نظیر کاهش دید، لغزندگی سطح جاده‌ها و انسداد مسیرها مواجه هستند. سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور اعلام کرده است که در حال حاضر راه‌های ارتباطی ۴۰ روستا همچنان مسدود است و تردد در آن‌ها امکان‌پذیر نیست. از سوی دیگر، آمار ایستگاه‌های هواشناسی نشان می‌دهد که تا پیش از ظهر روز ۱۷ آبان، حدود ۴۵۰ شهر و ایستگاه تحت پوشش شبکه پایش سازمان هواشناسی بارندگی ثبت کرده‌اند. ایستگاه هواشناسی کوهرنگ با ثبت ۱۶۴ میلی‌متر بارش، رکورد بیشترین میزان بارندگی را به خود اختصاص داده است که نشان‌دهنده شدت غیرعادی این موج بارشی است.

هشدار مدیریت بحران پایتخت برای ساکنان تهران

در تهران نیز همزمان با ادامه بارندگی‌ها، مدیریت بحران شهر نسبت به احتمال وقوع سیلاب و آب‌گرفتگی در نقاط مختلف پایتخت هشدار جدی صادر کرده است. علی نصیری، رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، با اشاره به وضعیت جوی پیش‌رو اعلام کرده که بارش‌های شدید می‌تواند به افزایش ارتفاع آب رودخانه‌ها، شکل‌گیری روان‌آب‌های گسترده و آب‌گرفتگی معابر شهری منجر شود. از صبح شنبه در تهران آب‌گرفتگی معابر گزارش شده که باعث راه‌بندان‌های طولانی و قفل شدن ترافیک در سطح شهر شده است. همچنین برخی سامانه‌های هشدار و نقشه شهرداری تهران همزمان با شدت بارش از کار افتاده‌اند و سیستم‌های تخلیه آب دچار اختلال شده‌اند.

گزارش تلفات و مصدومان ناشی از حوادث جوی

مجتبی لشگری، سخنگوی سازمان اورژانس کشور، از جان باختن چهار نفر و مصدومیت ۱۱ نفر در پی حوادث ناشی از شرایط نامساعد جوی در فاصله روزهای جمعه تا یکشنبه، ۱۵ تا ۱۷ آبان، خبر داده است. به گفته او، دو نفر از جان‌باختگان بر اثر برخورد صاعقه جان خود را از دست داده‌اند و مصدومان این حوادث عمدتاً در استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، خوزستان و بوشهر گزارش شده‌اند. او همچنین توضیح داده که در این مدت حوادثی مانند سقوط درخت، گازگرفتگی، تصادف، انسداد راه، ریزش نمای ساختمان، سقوط تیربرق، آسیب به خودروها و قطع موقت آب و برق و تلفن در برخی نقاط کشور رخ داده است که نیازمند واکنش سریع نیروهای امدادی بوده است.

تلاش‌های امدادی و توصیه های ایمنی به شهروندان

امید محترمی، سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور، با اشاره به تلاش‌های صورت گرفته اعلام کرد که برق ۱۴۰ روستا از ۱۸۰ روستایی که دچار قطع برق شده بودند، وصل گردیده است. همچنین آب‌گرفتگی ۱۳۰ واحد مسکونی با تلاش نیروهای هلال‌احمر و آتش‌نشانی تخلیه شد و ساکنان آن‌ها به مکان‌های امن منتقل شدند. سازمان مدیریت بحران تهران از ساکنان خواسته است تا از رفت و آمدهای غیرضروری، حضور در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها و فعالیت‌های کوهنوردی در روزهای آینده خودداری کنند. همچنین هشدار قرمز دیگری برای سواحل شمالی کشور نیز صادر شده تا از بروز حوادث جانی در نوار ساحلی جلوگیری به عمل آید.