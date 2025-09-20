هشدار نارنجی هواشناسی: بارش شدید باران، رعد و برق و کاهش دما در راه است

سازمان هواشناسی با صدور هشدار نارنجی نسبت به وقوع شرایط نامساعد جوی در چند استان کشور هشدار داد. این شرایط شامل بارش باران، رعد و برق، وزش باد شدید، کاهش دما و احتمال تگرگ و برف در ارتفاعات است. همچنین هشدارهایی در مورد احتمال سیلاب، رانش کوه و آسیب به زیرساخت ها داده شده است. شهروندان به رعایت احتیاط های لازم فراخوانده شده اند.
سازمان هواشناسی با صدور هشدار سطح نارنجی، نسبت به وقوع بارش باران همراه با رعد و برق ، وزش باد نسبتاً شدید موقتی، کاهش محسوس دما، احتمال بارش تگرگ، احتمال گرد و خاک در نواحی مستعد و همچنین احتمال بارش برف در ارتفاعات برای روزهای آتی هشدار داد. این هشدار شامل مناطقی در شمال کشور و مناطق دیگر درگیر با این شرایط نامساعد جوی خواهد بود.
بر اساس این پیشبینیها، این مخاطرات جوی از امروز شنبه بیست و نهم شهریور در استانهای گلستان، نیمه شرقی مازندران، شمال استانهای گیلان و اردبیل و غرب خراسان شمالی آغاز خواهد شد. این شرایط جوی در روز یکشنبه سیام شهریور در استانهای گیلان، مازندران، اردبیل، نیمه شمالی و شرقی آذربایجان شرقی و شمال آذربایجان غربی ادامه خواهد داشت. همچنین در روز دوشنبه سی و یکم شهریور نیز استانهای گیلان، مازندران، اردبیل و نیمه شمالی آذربایجان شرقی تحت تاثیر این سامانه بارشی قرار خواهند گرفت. \سازمان هواشناسی با تاکید بر پیامدهای ناشی از این شرایط جوی، نسبت به احتمال وقوع سیلابهای ناگهانی، بالا آمدن سطح آب رودخانهها، جاری شدن روانآب، سیلابی شدن مسیلها، صاعقه، پدیده مه، آبگرفتگی معابر، لغزندگی جادهها و کاهش دید هشدار داد. همچنین، این سازمان نسبت به احتمال رانش کوه و ریزش سنگ در محورهای کوهستانی و آسیب به محصولات کشاورزی و سازههای موقت نیز هشدار داد. این شرایط جوی میتواند مشکلات جدی برای ساکنان مناطق درگیر ایجاد کند و نیاز به رعایت احتیاطهای لازم دارد. از این رو، سازمان هواشناسی توصیههایی را برای حفظ ایمنی شهروندان ارائه کرده است. \در این راستا، سازمان هواشناسی از شهروندان درخواست کرد تا از برپایی چادرهای مسافرتی در مناطق پرخطر و همچنین توقف در حاشیه رودخانهها و بستر مسیلها خودداری کنند. به عشایر کوچرو و گروههای گردشگری و کوهنوردان نیز توصیه شد تا احتیاط لازم را در جابجایی و فعالیتهای خود رعایت کنند. همچنین، احتیاط در سفرهای بین شهری و آمادگی برای مواجهه با شرایط نامساعد جوی ضروری است. سازمان هواشناسی بر اهمیت پاکسازی دهانه پلها، لایروبی کانالها و آبروها و اطمینان از استحکام سازههای موقت، تابلوهای تبلیغاتی و پوشش گلخانهها تاکید کرد. در پایان، این سازمان خواستار آمادگی کامل دستگاههای اجرایی و امدادرسان برای مقابله با هرگونه بحران احتمالی ناشی از این شرایط جوی شد. این اقدامات پیشگیرانه به منظور کاهش خسارات احتمالی و حفظ جان و مال شهروندان انجام میشود. \\پیش بینی هوای ایلام فردا ۳۰ شهریور ۱۴۰۴؛ وزش بادهای شدید در راه استآیاسود سهام عدالت تا پایان هفته واریز می شود؟ +جزئیاتکشتی هادی ساروی در فینال را ببینید + ویدیوی کاملقیمت طلا امروز ۲۹ شهریور ۱۴۰۴ در بازار/ گرانی بی سابقه ی قیمت طلا + جدولگزارش «شرق» از تأثیر شرایط اقتصادی و جنگ اخیر بر تعطیلی و کسادی تالارها و کاهش قابل توجه برگزاری مراسمه
