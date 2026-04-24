هشدار سطح زرد هواشناسی لرستان: ورود سامانه بارشی جدید و مخاطرات احتمالی

مدیرکل هواشناسی لرستان از ورود یک سامانه بارشی جدید به استان از اواخر وقت فردا خبر داد و نسبت به مخاطرات احتمالی ناشی از این سامانه از جمله بارشهای رگباری، رعدوبرق، وزش باد شدید و کاهش دما هشدار داد.
بهروز مرادپور، مدیرکل هواشناسی لرستان، با صدور هشدار سطح زرد ، از ورود یک سامانه بارشی جدید به استان از اواخر وقت فردا شنبه (پنجم اردیبهشت) خبر داد.
این سامانه تا اواسط هفته آینده فعال خواهد بود و انتظار میرود تمامی نقاط لرستان را تحت تاثیر قرار دهد. مرادپور در تشریح جزئیات این سامانه بارشی، بیان کرد که فعالیت آن به صورت بارشهای پراکنده و رگباری همراه با رعدوبرق، رگبار تگرگ، وزش باد شدید و کاهش محسوس دما خواهد بود. این شرایط جوی میتواند اختلالاتی را در زندگی روزمره مردم و زیرساختهای استان ایجاد کند.
پیشبینیها نشان میدهد که زمان پایان فعالیت این سامانه، ظهر روز چهارشنبه (نهم اردیبهشت) خواهد بود، اما با توجه به پویایی شرایط جوی، این زمانبندی ممکن است تغییر کند. بنابراین، ضروری است که تمامی دستگاههای اجرایی و مردم آمادگی لازم را برای مقابله با پیامدهای احتمالی این سامانه داشته باشند.
مدیرکل هواشناسی لرستان با اشاره به مخاطرات احتمالی ناشی از این بارشها، به اختلال در تردد شهری و بینشهری، لغزندگی جادهها، ایجاد روانآب و آبگرفتگی معابر، احتمال سیلابی شدن مسیلها و رودخانهها، خطر اصابت صاعقه و ریزش کوه در مناطق کوهستانی اشاره کرد. کاهش میدان دید افقی و احتمال آسیب به محصولات کشاورزی نیز از دیگر نگرانیهای موجود است.
مرادپور تاکید کرد که با توجه به این خطرات، لازم است شهروندان از سفرهای غیرضروری برونشهری اجتناب کنند و از هرگونه تردد یا توقف در حاشیه مسیلها، رودخانهها و خشکه-رودها خودداری نمایند. همچنین، فعالیتهای کوهنوردی و طبیعتگردی به طور کامل متوقف شود تا از وقوع حوادث ناگوار جلوگیری شود. علاوه بر این، عشایر و دامداران نیز باید از چرای دام در مناطق مرتفع خودداری کنند و نسبت به جابجایی عشایر در این شرایط حساس اقدام نکنند.
با توجه به کاهش دما، مدیریت بهینه مصرف انرژی (گاز و برق) نیز از اهمیت ویژهای برخوردار است. همچنین، لازم است سازههای سبک و موقت تحکیم شوند تا در برابر باد شدید و بارشهای سنگین مقاوم باشند. مرادپور در ادامه بر لزوم آمادگی کامل دستگاههای خدماترسان از جمله راهداری و شهرداریها تاکید کرد و خواستار بسیج امکانات و نیروها برای مقابله با پیامدهای احتمالی این سامانه بارشی شد.
وی از شهرداریها خواست تا نسبت به پاکسازی شبکههای دفع آب باران اقدام کنند و آمادگی لازم را برای تخلیه آبگرفتگیها داشته باشند. همچنین، از راهداری خواست تا نسبت به بازگشایی راههای مسدود شده و ایمنسازی جادهها اقدام کنند. مدیرکل هواشناسی لرستان از شهروندان خواست تا با رعایت نکات ایمنی و احتیاطهای لازم، از خود و اموال خود محافظت کنند و در صورت مشاهده هرگونه حادثه، مراتب را به مراجع ذیصلاح اطلاع دهند.
پیشبینیهای هواشناسی نشان میدهد که این سامانه بارشی میتواند تاثیرات قابل توجهی بر زندگی مردم و اقتصاد استان لرستان داشته باشد، بنابراین، آمادگی و پیشگیری از وقوع حوادث، از اهمیت بالایی برخوردار است.
