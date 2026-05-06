هشدار در برابر خطر تکرار بحران مالی جهانی: آیا در آستانه فروپاشی دیگری قرار داریم؟

در حالی که نشانه‌های هشداردهنده از احتمال تکرار بحران مالی جهانی در حال ظهور است، تحلیلگران اقتصادی نگران افزایش خطرات در نظام مالی جهانی هستند. از فروپاشی بانک لمن برادرز در سال ۲۰۰۸ تا رشد سریع اعتبار خصوصی، آیا سیاست‌گذاران ابزارهای لازم برای جلوگیری از یک بحران دیگر را دارند؟

در روز ۱۵ سپتامبر سال ۲۰۰۸، بابی سیگال اندکی پیش از ساعت شش صبح به دفترش در کنری‌ وارف در شرق لندن رسید. این آخرین باری بود که لازم داشت سر وقت به محل کار برسد.

او معامله‌گر بانک آمریکایی لمن برادرز بود؛ بانکی که درگیر تلاطمی شدید شده بود. او می‌گوید: روز یکشنبه در اخبار آمریکا دیده بودیم که برای ورشکستگی درخواست داده‌اند. دقیقا نمی‌دانستیم این موضوع چه پیامدی برای ما در بریتانیا دارد. فقط به ما گفتند مثل همیشه سر کار حاضر شویم.

بابی می‌گوید در ابتدا همه چیز پر از هرج و مرج بود: هیچ ارتباط مستقیمی با همکاران آمریکایی‌مان نداشتیم. تلفن‌ها را جواب نمی‌دادند. بعضی‌ها وسایل را برمی‌داشتند، مثلا تابلوهای روی دیوار را، و می‌گفتند: آن‌ها به من سهام بدهکارند. در واقع، روز آخر یک چرخ خرید هم خریدم.

و جالب اینکه همان تابستان، مردم نوعی دلواپسی را حس می‌کردند. کارت دستگاه فروش خودکارم را که ۳۰۰ پوند اعتبار داشت، کامل خرج خرید شکلات کردم، چون به این نتیجه رسیدم که اگر دستگاه‌های فروش خودکار یا بانک‌ها از کار بیفتند، کارت من هم عملا بلااستفاده می‌شود. بابی همراه هزاران همکار دیگر، زندگی حرفه‌ای‌اش را درون یک جعبه مقوایی گذاشت و از ساختمان بیرون برد.

این تصویر نمادین بحران مالی جهانی بود؛ بحرانی که هزاران کسب‌ و کار را نابود و میلیون‌ها نفر را بیکار کرد. این بحران یکی از طولانی‌ترین و عمیق‌ترین رکودها از زمان جنگ جهانی دوم را رقم زد. اکنون نشانه‌های هشداردهنده متعددی در صفحه شاخص‌های اقتصاد جهانی چشمک می‌زنند؛ نشانه‌هایی که باعث شده‌اند برخی این پرسش را مطرح کنند که آیا در آستانه یک بحران مالی دیگر قرار داریم یا نه.

آتش‌سوزی در مجتمع تجاری ارغوان دست کم ۸ کشته و دهها مصدوم برجای گذاشت؛ صدها واحد تجاری خاکستر شدند. فروپاشی بعدی چه شکلی خواهد داشت؟ و با توجه به اینکه روابط بین‌المللی در سال ۲۰۲۶ پرتنش‌تر از سال ۲۰۰۸ است، آیا سیاست‌گذاران اصلا ابزار لازم برای مهار آن را در اختیار خواهند داشت؟ پیش از بحرانی که در سال ۲۰۰۸ اقتصاد جهان را فرا گرفت، در بخش‌هایی از نظام مالی نشانه‌های هشدار دیده می‌شد.

در سال ۲۰۰۷، سرمایه‌گذاری در وام‌های پرریسک مسکن آمریکا زیان‌ده شد، چون مالکان خانه‌ها در بازپرداخت اقساط دچار مشکل شدند. صندوق‌هایی که توسط بر استرنز، بی‌ان‌پی پاریبا و دیگر بانک‌ها اداره می‌شدند، ناچار شدند برداشت پول سرمایه‌گذاران را متوقف کنند یا صندوق‌ها را کاملا منحل سازند. این مشکلات مثل قناری‌هایی بودند که خبر از خطر در معدنی مالی بسیار عمیق می‌دادند.

با گسترش نگرانی، حتی بانک‌ها نیز از ترس بازنگشتن پولشان، در نهایت از وام دادن به یکدیگر دست کشیدند و آنچه به بحران اعتباری معروف شد شکل گرفت. نتیجه آن، بروز یک بحران مالی جهانی بود. چندین صندوقی که کارشان اعطای وام است، اعلام زیان کرده‌اند یا برداشت پول توسط سرمایه‌گذاران را محدود کرده‌اند.

بلک‌راک، بلک‌استون، آپولو و بلو اوول همگی با درخواست برداشت میلیاردها دلار از صندوق‌های اعتبار خصوصی خود روبه‌رو شده‌اند؛ نهادهایی که به‌عنوان جایگزینی برای بانک‌های سنتی عمل می‌کنند. سارا بریدن، معاون رئیس بانک مرکزی انگلستان با مسئولیت مشخص ثبات مالی، می‌گوید دنیای جدید اعتبار خصوصی با سرعت زیادی رشد کرده، هنوز در برابر فشارها و دشواری‌های مالی به‌طور جدی آزموده نشده و به‌درستی شناخته و درک نشده است.

او می‌گوید: در آنچه اکنون می‌بینیم، پژواک‌هایی از بحران مالی جهانی وجود دارد. اعتبار خصوصی در ۱۵ تا ۲۰ سال گذشته از هیچ به دو و نیم تریلیون دلار رسیده است. اهرم مالی، ابهام، پیچیدگی و ارتباط با دیگر بخش‌های نظام مالی در آن وجود دارد. همه این‌ها یادآور چیزی است که در بحران مالی جهانی دیدیم.

او همچنین نگران است که بخش زیادی از پولی که صندوق‌های اعتبار خصوصی وام پرداخت کرده‌اند، خودشان هم از محل وام تامین شده باشد؛ لایه‌هایی از بدهی که می‌تواند هر زیانی را تشدید کند. او می‌گوید: بدهی روی بدهی انباشته شده و مسئله این است که همه بفهمند این انباشت چندلایه در مجموع چه خطری ایجاد می‌کند.

محمد العریان، مشاور ارشد اقتصادی شرکت مالی آلیانتس آلمان و مدیرعامل پیشین پیمکو، بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار اوراق قرضه جهان، نیز موافق است که خطر یک بحران دیگر دست‌کم گرفته شده است. او می‌گوید: شباهت‌هایی با سال ۲۰۰۷ وجود دارد که خواب را از من می‌گیرد. این شباهت‌ها، آسیب‌پذیری‌های آشکار در نظام مالی هستند که به‌درستی درک نشده‌اند. او می‌گوید در واقع محدودیت‌هایی که پس از بحران بر بانک‌ها تحمیل شد، باعث تولد این بازار تازه اعتبار خصوصی شد.

بانک‌ها بر اساس مقررات جدید مجبور شدند محتاط‌تر عمل کنند و در نتیجه صندوق‌هایی شبیه بانک‌ها برای پر کردن خلا شکل گرفتند. او می‌گوید: ناگهان نظام مالی پر از اعتباردهندگان خصوصی شد که می‌خواستند به شرکت‌ها پول بدهند. شرکت‌ها هم وقتی این همه پول در دسترس می‌بینند، طبیعی است که پول زیاد باعث اشتباه می‌شود. او سناریویی هراس‌آور ترسیم می‌کند: ناگهان همه کسانی که به شما وام داده‌اند، هم‌زمان پولشان را می‌خواهند.

آن‌وقت چیزی که با یک ایده بسیار خوب شروع شد، به خطری برای ثبات تبدیل می‌شود و به جای کمک به اقتصاد، فرش را از زیر پای آن می‌کشد. اما لری فینک، رئیس بزرگ‌ترین شرکت مدیریت دارایی جهان یعنی بلک‌راک، اخیرا به بی‌بی‌سی گفت موافق نیست که اعتبار خصوصی تهدیدی برای اقتصاد جهان باشد. خود بلک‌راک یکی از چند شرکتی است که برداشت پول سرمایه‌گذاران نگران از صندوق‌های اعتبار خصوصی را محدود کرده است.

اما آقای فینک مصرانه می‌گوید هیچ احتمالی برای تکرار بحران مالی ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۸ وجود ندارد، زیرا نهادهای مالی امروز امن‌تر هستند. با این حال برخی آنچه در اعتبار خصوصی رخ می‌دهد را به هجوم آهسته به بانک تشبیه کرده‌اند





bbcpersian / 🏆 15. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

بحران مالی جهانی اعتبار خصوصی بانک مرکزی انگلستان لمن برادرز بلک‌راک

United States Latest News, United States Headlines