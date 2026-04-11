هشدار هواشناسی اصفهان: رگبار، رعد و برق و وزش باد شدید در راه است

اداره کل هواشناسی اصفهان با صدور هشدار سطح زرد، از وقوع رگبار باران، رعد و برق، وزش باد شدید و گرد و خاک تا اواسط هفته جاری در استان خبر داد. این هشدار شامل مناطق مختلفی از جمله جنوب، غرب و شرق استان می شود و توصیه هایی برای پیشگیری از حوادث احتمالی ارائه شده است.

اداره کل هواشناسی اصفهان نسبت به وقوع شرایط ناپایدار جوی در استان تا اواسط هفته جاری هشدار سطح زرد صادر کرده است. این هشدار شامل رگبار باران ، رعد و برق ، وزش باد شدید موقت و گرد و خاک می شود. بر اساس اعلام این اداره کل، این ناپایداری ها از روز یکشنبه آغاز شده و تا پایان هفته ادامه خواهد داشت و مناطق مختلفی از استان را تحت تاثیر قرار می دهد. پیش بینی می شود در مناطق سردسیر و کوهستانی، بارش برف نیز رخ دهد.

مناطق تحت تاثیر این سامانه شامل کلیه مناطق استان به ویژه جنوب، غرب و شرق استان از جمله دهاقان، برخوار، لنجان، سمیرم، شهرضا، عسگران، فریدونشهر، کبوتر آباد، کوهپایه، نایین، نطنز، ورزنه، خور و بیابانک، اصفهان، مبارکه، فریدن، چادگان، خوانسار، بویین میان دشت، چوپانان، نجف آباد و انارک می شود. این شرایط جوی می تواند اختلالاتی در تردد شهری و بین شهری ایجاد کند، از جمله لغزندگی جاده ها، کندی حرکت خودروها، بالا آمدن آب رودخانه های فصلی، آب گرفتگی معابر، سیلابی شدن مسیل ها، مه گرفتگی، کاهش دید افقی و کولاک برف در مناطق کوهستانی و سردسیر. اداره کل هواشناسی اصفهان به همین دلیل توصیه هایی را به شهروندان و دستگاه های اجرایی ارائه کرده است تا از بروز حوادث احتمالی جلوگیری شود. \بر اساس هشدار صادر شده، توصیه های متعددی به مردم و دستگاه های اجرایی ارائه شده است. به شهروندان توصیه می شود در سفرهای برون شهری احتیاط کرده و با سرعت مطمئنه رانندگی کنند و فاصله طولی را رعایت نمایند. همچنین، لازم است خودروها به وسایل زمستانی و سوخت کافی مجهز باشند. از توقف و عبور در بستر و حاشیه رودخانه ها و مسیل ها خودداری شود و از فعالیت های کوهنوردی و تفریحات در طبیعت پرهیز شود. آمادگی نیروهای امدادی نیز برای مقابله با شرایط اضطراری ضروری است. علاوه بر این، احتمال سقوط اشیای سبک از ارتفاع و خسارت به سازه های موقت مانند داربست ها، تابلوهای تبلیغاتی و پوشش گلخانه ها وجود دارد. شکستن شاخه های درختان فرسوده، آسیب به خطوط انتقال برق و اختلال در شبکه، کاهش دید و اختلال در تردد جاده ای به ویژه در محورهای کویری و برون شهری، افزایش غلظت گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا در مناطق مستعد و همچنین احتمال خسارت به محصولات کشاورزی و گلخانه ها نیز از دیگر پیامدهای این شرایط ناپایدار جوی است. به همین دلیل، انجام تدابیر پیشگیرانه در صنعت کشاورزی، استحکام بخشی سازه های موقت و تابلوهای تبلیغاتی، خودداری از پارک خودرو در کنار درختان کهنسال و ساختمان های نیمه کاره توصیه می شود. این اقدامات می تواند از بروز خسارات احتمالی و کاهش آسیب ها جلوگیری کند. \کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی اصفهان با اشاره به وضعیت جوی استان، از تاثیر سامانه بارشی ضعیفی از فردا تا اواخر روز دوشنبه خبر داد. محمدرضا رفیعی اعلام کرد: بیشتر مناطق استان در این مدت تحت تاثیر این سامانه قرار خواهند گرفت که به ویژه در مناطق جنوبی و غربی، رگبار و رعد و برق، وزش باد به نسبت شدید، گاهی تندباد لحظه ای و احتمال ریزش تگرگ را به همراه خواهد داشت. وی افزود: وضعیت جوی برای روز یکشنبه به صورت نیمه ابری با افزایش ابر و وزش باد شدید و گاهی طوفان در برخی مناطق خواهد بود. در مناطق جنوبی، غربی و مرکزی، رگبار و رعد و برق پیش بینی می شود. برای روز دوشنبه نیز، آسمان کمی ابری تا نیمه ابری با احتمال وزش باد شدید و بارش پراکنده پیش بینی شده است. این اطلاعات برای برنامه ریزی و آمادگی مردم و دستگاه های اجرایی بسیار مهم است. با توجه به این پیش بینی ها، شهروندان باید از قبل برای مقابله با شرایط جوی نامساعد آماده شوند و اقدامات احتیاطی لازم را انجام دهند تا از بروز حوادث احتمالی جلوگیری شود. اطلاع رسانی دقیق و به موقع از سوی اداره کل هواشناسی و همکاری مردم در رعایت توصیه ها، نقش مهمی در کاهش خسارات احتمالی و حفظ ایمنی عمومی خواهد داشت





