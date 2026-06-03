سردار سنایی‌راد: طرح آمریکایی-صهیونیستی برای حمله به بیروت با هشدار ایران ناکام ماند. انسجام حاکمیت و آمادگی برای پاسخ سخت، عامل عقب‌نشینی رژیم صهیونیستی شد.

سردار رسول سنایی‌راد، معاون سیاسی دفتر عقیدتی سیاسی فرمانده معظم کل قوا، در گفت‌وگویی با خبرگزاری مهر به تحلیل تحولات اخیر لبنان و نقش جمهوری اسلامی ایران در جلوگیری از نقض آتش‌بس پرداخت.

وی با اشاره به طرح آمریکایی-صهیونیستی برای هدف قرار دادن بیروت، تأکید کرد که این اقدام با هشدار قاطع ایران ناکام ماند. به گفته سنایی‌راد، رژیم صهیونیستی به دستور بنیامین نتانیاهو قصد داشت مناطق جنوبی بیروت (ضاحیه) را مورد حمله قرار دهد که به‌صراحت نقض خطوط قرمز آتش‌بس محسوب می‌شد و می‌توانست شرایط منطقه را به‌طور جدی تحت تأثیر قرار دهد.

وی افزود: دقایقی پس از انتشار خبر این حمله، مقامات سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی ایران به‌صورت صریح نسبت به هرگونه نقض آتش‌بس هشدار داده و اعلام کردند که چنین اقدامی با پاسخ سخت مواجه خواهد شد. این موضع‌گیری قاطع موجب شد تا در فاصله کوتاهی و پس از تماس تلفنی طولانی میان دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو، رژیم صهیونیستی از تعویق این عملیات خبر دهد.

سنایی‌راد این رویداد را یک پیروزی مهم سیاسی برای ایران و شکست آشکار برای جبهه آمریکایی-صهیونیستی ارزیابی کرد و بر انسجام تمامی ارکان حاکمیت از نیروهای مسلح تا دولت، مجلس و دستگاه دیپلماسی در مواجهه با تهدیدات خارجی تأکید نمود. سردار سنایی‌راد در ادامه به ماهیت عقب‌نشینی رژیم صهیونیستی اشاره کرد و گفت: شواهد نشان می‌دهد که اسرائیل درصدد سوءاستفاده از شرایط برای افزایش فشار بر حزب‌الله و اثرگذاری بر معادلات میدانی بود، اما با توجه به پذیرش آتش‌بس در جبهه‌های مختلف، هرگونه اقدام نظامی می‌توانست پیامدهای گسترده‌ای به همراه داشته باشد.

وی افزود: اگرچه برخی مقامات آمریکایی از جمله ترامپ مدعی شده‌اند که این عقب‌نشینی در پی درخواست واشنگتن صورت گرفته، اما قرائن حاکی از آن است که اقدامات رژیم صهیونیستی در منطقه بدون هماهنگی با آمریکا نبوده است. آنچه نهایتاً موجب عقب‌نشینی طرف مقابل شد، مشاهده آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای واکنش عملی و درک جدیت هشدارهای صادرشده بود؛ هشداری که نشان داد در صورت هرگونه تجاوز، پاسخ قاطع و سختی در انتظار متجاوزان خواهد بود.

وی در پایان تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران بر اصول و تعهدات خود در قبال ثبات منطقه و حفظ خطوط قرمز آتش‌بس پایبند است





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