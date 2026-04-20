هشدار سطح نارنجی هواشناسی در خوزستان؛ سامانه بارشی تا چهارشنبه فعال است

اداره کل هواشناسی خوزستان با صدور هشدار نارنجی از تداوم فعالیت سامانه بارشی در اکثر نقاط استان تا صبح چهارشنبه خبر داد و نسبت به آب‌گرفتگی معابر و طغیان مسیل‌ها هشدار داد.

اداره کل هواشناسی استان خوزستان در اطلاعیه‌ای مهم، نسبت به تداوم و تشدید فعالیت سامانه بارشی در سطح استان هشدار داد. محمد سبزه‌زاری ، مدیرکل هواشناسی خوزستان ، با اشاره به صدور هشدار سطح نارنجی شماره ۶ که در تاریخ ۳۱ فروردین ۱۴۰۵ صادر شده است، اعلام کرد که این سامانه بارشی که از پیش فعالیت خود را آغاز کرده بود، تا ساعات ابتدایی روز چهارشنبه همچنان در اغلب نقاط استان به فعالیت خود ادامه خواهد داد.

بر اساس تحلیل نقشه‌های پیش‌بینی هواشناسی، این پدیده جوی مناطق گسترده‌ای از جمله بخش‌های شمالی، شمال‌شرقی، شرقی، جنوب‌شرقی، جنوبی، جنوب‌غربی، مناطق مرکزی و تمامی ارتفاعات استان را تحت تأثیر مستقیم قرار می‌دهد و موجب بروز ناپایداری‌های جوی خواهد شد. این سامانه بارشی که با ماهیت رگباری همراه است، پتانسیل ایجاد مخاطراتی نظیر رگبار باران، رعد و برق، احتمال تگرگ در مناطق مستعد و وزش بادهای شدید لحظه‌ای را دارد. به شهروندان و ساکنان این مناطق توصیه شده است که تمهیدات لازم را برای پیشگیری از حوادث احتمالی از جمله آب‌گرفتگی معابر عمومی، سیلابی شدن مسیل‌ها و طغیان رودخانه‌های فصلی اتخاذ نمایند. علاوه بر این، با توجه به پیش‌بینی وقوع صاعقه در ارتفاعات، تردد و توقف در حاشیه رودخانه‌ها و صعود به ارتفاعات در طول مدت فعالیت این سامانه اکیداً توصیه نمی‌شود. سازمان هواشناسی همچنین از کشاورزان درخواست کرده است تا نسبت به محافظت از محصولات کشاورزی خود اقدامات پیشگیرانه لازم را به عمل آورند. علاوه بر این سامانه، گزارش‌های هواشناسی از سراسر کشور نشان می‌دهد که همزمان ۱۷ استان دیگر نیز درگیر رگبار باران هستند که لزوم آمادگی کامل مدیریت بحران را دوچندان می‌کند. در بخش‌های دیگر تحولات خبری کشور، اخباری مبنی بر جذب ۳۰ هزار دانشجو معلم در مهرماه پیش رو و همچنین نوسانات قیمت در بازار طلا، سکه و ارز گزارش شده است که در کنار اخبار حوادثی همچون تلف شدن یک قلاده پلنگ در فیروزکوه، نشان‌دهنده روزهای پرخبر و متغیر در حوزه‌های گوناگون است. مدیریت هواشناسی خوزستان تأکید دارد که شهروندان باید آخرین اطلاعیه‌ها و هشدارهای جوی را از مراجع رسمی دنبال کرده و از توجه به شایعات غیرعلمی در فضای مجازی خودداری کنند تا با رعایت نکات ایمنی، از آسیب‌های احتمالی ناشی از این سامانه بارشی عبور کنند





