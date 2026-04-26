هشدار ترامپ درباره انفجار قریب الوقوع مخازن نفت ایران

دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، هشدار داد که در صورت ادامه محاصره دریایی، مخازن نفت ایران تنها سه روز تا انفجار فاصله دارند. او راه حل این بحران را توافق با آمریکا دانست.

دونالد ترامپ ، رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا، در اظهاراتی هشداردهنده، جمهوری اسلامی ایران را در آستانه یک فاجعه نفت ی بزرگ قرار داده است. او مدعی شده که در صورت تداوم محاصره دریایی اعمال شده توسط آمریکا و ناتوانی ایران در انتقال نفت ، خطوط لوله انتقال نفت و مخازن ذخیره سازی این کشور تنها سه روز تا رسیدن به نقطه انفجار فاصله دارند.

این اظهارات در مصاحبه‌ای تلفنی با شبکه خبری فاکس‌نیوز مطرح شد و ترامپ با تاکید بر وخامت اوضاع، توضیح داد که مسدود شدن خطوط انتقال نفت که حجم عظیمی از نفت را جابجا می‌کنند، به دلیل تجمع فشار و واکنش‌های مکانیکی و زمین‌شناسی، منجر به انفجاری ویرانگر خواهد شد. او پیش‌بینی کرد که این انفجار نه تنها مخازن نفتی را به طور کامل نابود خواهد کرد، بلکه بازسازی آنها به شکل اولیه غیرممکن بوده و حتی در صورت بازسازی، ظرفیت آنها به حداکثر ۵۰ درصد سطح فعلی کاهش خواهد یافت.

ترامپ این وضعیت را یک تهدید بسیار جدی و قدرتمند توصیف کرد که تا حدودی به ماهیت فیزیکی و شیمیایی نفت و شرایط زمین‌شناسی مرتبط است. ترامپ علت این خطر قریب الوقوع را سیاست‌های محاصره دریایی و جلوگیری از ورود نفتکش‌ها به بنادر نفتی ایران عنوان کرد.

او با اشاره به اینکه این محاصره، ایران را از فروش نفت محروم کرده و باعث انباشت نفت در خطوط لوله و مخازن شده است، هشدار داد که این وضعیت می‌تواند به یک فاجعه زیست محیطی و اقتصادی بی‌سابقه منجر شود. رئیس جمهوری آمریکا راه حل این بحران را توافق با ایالات متحده دانست و تاکید کرد که اجازه دادن به ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای غیرقابل قبول است.

او همچنین به مذاکرات جاری با نمایندگان ایران اشاره کرد و گفت که برخی از افراد در تیم مذاکره ایران رویکردی عاقلانه دارند، در حالی که برخی دیگر چنین نیستند. ترامپ آمادگی خود را برای مذاکره تلفنی با مقامات ایرانی اعلام کرد و گفت که آنها می‌توانند هر زمان که بخواهند با او تماس بگیرند.

او همچنین به درگیری‌های داخلی و اختلافات میان سران جمهوری اسلامی اشاره کرد و این موضوع را به عنوان یک فرصت برای مذاکره و دستیابی به توافق توصیف کرد. علاوه بر این، ترامپ در اظهاراتی تند، ادعا کرد که در جریان درگیری‌های اخیر، رهبران رادیکال جمهوری اسلامی کشته شده‌اند و نیروی دریایی و هوایی ایران به طور کامل نابود شده است.

او همچنین مدعی شد که حدود ۷۵ درصد از کارخانه‌های موشک‌سازی و ۸۰ درصد از توانایی پهپادسازی ایران آسیب جدی دیده است. این ادعاها در حالی مطرح می‌شوند که هیچ منبع مستقلی صحت آنها را تایید نکرده است. ترامپ همچنین از لغو سفر نمایندگان خود به اسلام‌آباد برای ادامه مذاکرات با نمایندگان ایران خبر داد و دلیل این تصمیم را اتلاف وقت و عدم پیشرفت در مذاکرات عنوان کرد.

او گفت که به جای سفرهای طولانی و بی‌نتیجه، از طریق تلفن با ایران معامله خواهد کرد. در پایان، ترامپ بر لزوم مسدود کردن پول‌های دزدیده‌شده از مردم ایران و جلوگیری از پر شدن مخازن جزیره خارک و بسته شدن چاه‌های نفتی شکننده تاکید کرد. این اظهارات، نشان‌دهنده تشدید تنش‌ها میان ایالات متحده و ایران و افزایش فشار بر جمهوری اسلامی است. این وضعیت، نگرانی‌ها در مورد احتمال وقوع یک درگیری نظامی در منطقه را افزایش داده است





