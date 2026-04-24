هشدارهای جدی درباره پیامدهای اقتصادی جنگ برای ایران

مجتبی بهاروند، مشاور اتاق بازرگانی ایران، با هشدار درباره اثرات مخرب جنگ بر اقتصاد کشور، بر لزوم اتخاذ رویکردی واقع‌بینانه و دور از هیجان‌زدگی در مواجهه با بحران‌های احتمالی تاکید کرد. او به اختلال در تجارت، افزایش بیکاری، هزینه‌های بازسازی و آسیب به زیرساخت‌ها اشاره کرد.

مجتبی بهاروند، رئیس سابق و مشاور فعلی کمیسیون حمل‌ونقل، لجستیک و گمرک اتاق بازرگانی ایران، با هشدار درباره پیامدهای ویرانگر جنگ بر اقتصاد ملی، بر لزوم اتخاذ رویکردی واقع‌بینانه و دور از هیجان‌زدگی در مواجهه با بحران‌های احتمالی تاکید کرد.

او جنگ را یکی از پرهزینه‌ترین پدیده‌هایی دانست که می‌تواند یک اقتصاد را درگیر کند و پیامدهای آن نه تنها به دوره درگیری محدود نمی‌شود، بلکه سال‌ها و حتی دهه‌ها پس از پایان جنگ نیز ادامه می‌یابد و روند توسعه کشور را با اختلالات جدی مواجه می‌سازد. با توجه به اینکه حدود ۹۰ درصد تجارت خارجی ایران از طریق مسیرهای دریایی انجام می‌شود، هرگونه درگیری نظامی یا محاصره دریایی می‌تواند به سرعت جریان واردات و صادرات را مختل کند.

این اختلال در تجارت، در میان‌مدت منجر به کمبود کالاهای اساسی، افزایش شدید هزینه‌های حمل‌ونقل، تورم فزاینده و کاهش دسترسی به بازارهای جهانی خواهد شد. بهاروند هشدار داد که این محدودیت‌ها همزمان با فشار تحریم‌ها، هزینه مبادلات اقتصادی را به طور چشمگیری افزایش می‌دهند و وضعیت را وخیم‌تر می‌کنند. او همچنین به هزینه‌های سنگین بازسازی زیرساخت‌های تخریب‌شده در جنگ اشاره کرد و گفت که تجربه جهانی نشان می‌دهد این بازسازی نیازمند منابع مالی عظیمی، بالغ بر صدها میلیارد دلار است.

در حالی که در دوران جنگ، منابع مالی کشور به جای سرمایه‌گذاری در توسعه، صرف هزینه‌های نظامی و جبران خسارات می‌شود و این امر، شکاف توسعه‌ای را عمیق‌تر می‌کند. بهاروند بر اهمیت توجه به تأثیر جنگ بر زیرساخت‌های ارتباطی و اقتصاد دیجیتال تاکید کرد و گفت که اختلال یا قطع اینترنت در شرایط بحرانی می‌تواند به تعطیلی گسترده کسب‌وکارها، به ویژه استارتاپ‌ها و شرکت‌های فعال در حوزه فناوری منجر شود.

این مسئله نه تنها میلیاردها دلار زیان اقتصادی به همراه دارد، بلکه موجب از بین رفتن اعتماد سرمایه‌گذاران و فرار سرمایه نیز خواهد شد. در حوزه ترانزیت، که سالانه صدها میلیون دلار ارزآوری برای کشور دارد، جنگ می‌تواند مسیرهای بین‌المللی را ناامن یا مسدود کند و این مزیت ژئو‌اکونومیک را از بین ببرد. او هشدار داد که در چنین شرایطی، رقبا به سرعت جایگزین خواهند شد و بازگشت به موقعیت پیشین، بسیار دشوار و زمان‌بر خواهد بود.

ظرفیت تجارت زمینی کشور نیز به دلیل محدودیت‌های زیرساختی، هزینه‌های بالا و زمان‌بر بودن، قادر به جبران این خلأ نخواهد بود. یکی از نگران‌کننده‌ترین پیامدهای اقتصادی جنگ، از نظر بهاروند، افزایش بیکاری در مقیاس گسترده است. تعطیلی بنگاه‌های تولیدی، اختلال در زنجیره تأمین، کاهش صادرات و رکود اقتصادی می‌تواند به بیکاری میلیون‌ها نفر منجر شود.

این وضعیت، علاوه بر فشار معیشتی بر خانوارها، تبعات اجتماعی گسترده‌ای از جمله افزایش فقر، نابرابری، مهاجرت، آسیب‌های اجتماعی و کاهش سرمایه اجتماعی را در پی خواهد داشت. بهاروند بر ضرورت اتخاذ تصمیماتی واقع‌بینانه و دور از شعارزدگی توسط تصمیم‌گیران کشور تاکید کرد و گفت که تجربه نشان داده است غلبه رفتارهای هیجانی بر تصمیم‌گیری‌های عقلانی، می‌تواند هزینه‌های جبران‌ناپذیری به کشور تحمیل کند.

در مقابل، عمل‌گرایی، تعقل و توجه به منافع بلندمدت ملی، مسیر عبور کم‌هزینه‌تر از بحران‌ها را هموار می‌کند. او همچنین به آسیب‌های وارده به آثار تاریخی در صورت وقوع جنگ اشاره کرد و بر لزوم حفاظت از این میراث فرهنگی ارزشمند تاکید نمود. در کنار این مسائل، گزارش‌هایی از نوسانات قیمت ارز و سکه نیز منتشر شده است که نشان‌دهنده تاثیرپذیری بازارهای مالی از تنش‌های منطقه‌ای است





SharghDaily / 🏆 1. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

جنگ اقتصاد ایران تحریم بیکاری تجارت خارجی تنگه هرمز آثار تاریخی

United States Latest News, United States Headlines