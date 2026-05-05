هشدار هواشناسی: رگبار باران و رعد و برق در ۱۴ استان کشور

سازمان هواشناسی کشور نسبت به رگبار باران، رعد و برق و وزش باد شدید در ۱۴ استان کشور هشدار داد. تهران و استان‌های شمال غرب، ساحلی خزر و دامنه‌های جنوبی البرز در معرض این شرایط جوی ناپایدار قرار دارند.

سازمان هواشناسی کشور با صدور اطلاعیه‌ای، پیش‌بینی‌های جوی برای امروز سه‌شنبه و روزهای آتی را اعلام کرد. بر اساس این اطلاعیه، امروز تهران و ۱۳ استان دیگر در مناطق شمال غرب، نوار ساحلی دریای خزر و دامنه‌های جنوبی رشته کوه‌های البرز، شاهد رگبار باران ، رعد و برق و وزش بادهای شدید خواهند بود.

این استان‌ها شامل آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، گیلان، غرب و ارتفاعات مازندران، کردستان، کرمانشاه، زنجان، قزوین، البرز، تهران، ایلام، همدان و مرکزی می‌باشند. در این مناطق، علاوه بر افزایش ابر و رگبار باران، احتمال وقوع رعد و برق و وزش بادهای شدید نیز وجود دارد که می‌تواند منجر به اختلال در تردد و فعالیت‌های روزمره شود.

به شهروندان و مسافران در این مناطق توصیه می‌شود تا از سفرهای غیرضروری خودداری کرده و در صورت لزوم، احتیاط‌های لازم را به عمل آورند. همچنین، کشاورزان و باغداران نیز باید نسبت به حفاظت از محصولات خود اقدام کنند. سازمان هواشناسی هشدار داده است که وزش بادهای شدید می‌تواند به مزارع و باغات آسیب برساند.

پیش‌بینی‌های هواشناسی برای روزهای چهارشنبه تا جمعه نیز نشان می‌دهد که نیمه شمالی استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، ارتفاعات البرز مرکزی و شرقی، زاگرس مرکزی و ارتفاعات شمال شرق، در ساعات بعد از ظهر و اوایل شب، با رشد ابر، رگبار و رعد و برق و وزش بادهای شدید مواجه خواهند شد. این شرایط جوی می‌تواند منجر به سیلاب‌های ناگهانی در مناطق کوهستانی و همچنین اختلال در تردد جاده‌ای شود.

به همین دلیل، سازمان هواشناسی از رانندگان و مسافران خواستار احتیاط و رعایت سرعت مجاز در جاده‌ها شده است. همچنین، به شهرداری‌ها و سایر نهادهای مسئول نیز توصیه شده است تا آمادگی لازم را برای مقابله با حوادث احتمالی داشته باشند.

علاوه بر این، در مناطق شمال غرب، غرب، جنوب غرب، بخش‌هایی از مرکز و استان‌های واقع در دامنه‌های جنوبی البرز، چهارشنبه در غرب، مرکز، استان‌های واقع در دامنه‌های جنوبی البرز، پنجشنبه در بخش‌هایی از مرکز و جمعه در نوار شرقی کشور، وزش باد شدید، خیزش گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا پیش‌بینی می‌شود. این شرایط می‌تواند برای افراد مبتلا به بیماری‌های تنفسی و قلبی عوارض ایجاد کند.

وضعیت هوای تهران نیز در امروز سه‌شنبه نیمه ابری تا ابری پیش‌بینی شده است و در برخی ساعات، احتمال رگبار باران، رعد و برق، وزش باد شدید و گرد و خاک وجود دارد. بیشینه دمای پایتخت امروز به ۲۷ درجه سانتیگراد و کمینه دما به ۱۹ درجه سانتیگراد بالای صفر خواهد رسید. با توجه به این شرایط جوی، به شهروندان تهرانی توصیه می‌شود تا از تردد غیرضروری در سطح شهر خودداری کرده و در صورت لزوم، از ماسک استفاده کنند.

همچنین، به افراد مبتلا به بیماری‌های تنفسی و قلبی توصیه می‌شود تا از قرار گرفتن در معرض آلودگی هوا خودداری کنند. سازمان هواشناسی کشور به طور مداوم وضعیت جوی را پایش می‌کند و در صورت تغییرات احتمالی، اطلاعیه‌های تکمیلی را صادر خواهد کرد. لازم به ذکر است که این پیش‌بینی‌ها بر اساس مدل‌های هواشناسی و داده‌های جمع‌آوری شده از ایستگاه‌های هواشناسی سراسر کشور تهیه شده‌اند و ممکن است با واقعیت کمی تفاوت داشته باشند





هواشناسی رگبار باران رعد و برق وزش باد شدید تهران استان‌ها گرد و خاک آلودگی هوا پیش‌بینی هواشناسی

