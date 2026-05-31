رئیس اداره هواشناسی چابهار از ادامه وزش باد شدید همراه با گردوخاک در سیستان و بلوچستان تا اواسط هفته و مواج بودن دریای عمان تا سه‌شنبه خبر داد و به فعالان دریایی و شهروندان دستورالعمل‌های ایمنی صادر کرد.

رئیس اداره هواشناسی چابهار و دشتیاری اعلام کرد که براساس آخرین تحلیل‌های هواشناسی، وزش باد شدید همراه با گردوخاک در برخی مناطق سیستان و بلوچستان تا اواسط هفته جریان خواهد داشت و دریای عمان نیز به ویژه در بخش‌های شرقی سواحل استان مواج و پرتلاطم خواهد بود.

محمدرضا سالاری گفت: آسمان سیستان و بلوچستان در ایام آتی صاف تا کمی ابری خواهد بود، اما در نیمه شمالی استان به ویژه در ساعات اولیه صبح، وزش باد همراه با خیزش گردوخاک و کاهش کیفیت هوا مورد انتظار است. 他强调 تا روز دوشنبه در مناطق مرکزی و جنوبی استان نیز وزش باد با شدت متوسط تا شدید ادامه خواهد یافت که می‌تواند منجر به ایجاد گردوخاک محلی و کاهش دید افقی شود.

از روز دوشنبه تا سه‌شنبه در ارتفاعات جنوب شرق سیستان و بلوچستان شرایط برای تشکیل ابرهای همرفتی فراهم می‌شود و احتمال رگبار پراکنده و باران ناچیز همراه با رعدوبرق وجود دارد. همچنین تا سه‌شنبه روی سواحل دریای عمان به ویژه در مناطق شرقی، وزش باد شدید باعث مواج و متلاطم شدن دریا خواهد شد. به ورزش这张 bas国际米兰ل المova district sh背景信息عالمی Lazarніріз图片сказાયائج新闻Text新闻内





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