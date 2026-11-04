هشدار نارنجی هواشناسی برای ۷ استان؛ طوفان و سیل در راه

سازمان هواشناسی برای ۱۴ آبان ۱۴۰۵ هشدار نارنجی صادر کرد. بارندگی شدید، رعدوبرق و وزش باد در ۷ استان کشور پیش‌بینی شده است.

سازمان هواشناسی با اعلام هشدار نارنجی وضعیت جوی، از تشدید فعالیتهای سامانه بارشی در هفت استان کشور خبر داده است. این سامانه از روز پنج‌شنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۵ فعال می‌شود و با بارش باران، رعد و برق و کاهش محسوس دما همراه خواهد بود. بر اساس پیش‌بینی‌های کارشناسان، مناطق کوهستانی با بارش سنگین برف و نواحی دشتی تحت تأثیر وزش باد شدید و گرد و خاک قرار می‌گیرند.

مکانیسم اثرگذاری سامانه بارشی در هفت استان

سازمان هواشناسی اعلام کرده است که استثنای چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، خوزستان، ایلام، شرق لرستان، کرمانشاه و گیلان در منطقه تحت تأثیر این مخاطرات جوی قرار دارند. این سامانه از امروز پنج‌شنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۵ شروع به فعالیت می‌کند و تا پایان هفته ادامه خواهد داشت. در نواحی مرتفع و کوهستانی، بارش برف به همراه بارش باران پیش‌بینی می‌شود که می‌تواند منجر به کولاک و دید افقی کم در جاده‌های کوهستانی شود.

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خطرات سیلاب و آبگرفتگی معابر شهری

بر اساس داده‌های سازمان هواشناسی، جاری شدن سیلاب، بالا آمدن ناگهانی سطح آب رودخانه‌ها و آبگرفتگی معابر از جمله مهم‌ترین خطرات این سامانه هستند. به همین دلیل، به شهروندان توصیه شده است از اتراق و تردد در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها اکیداً خودداری کنند. این دستورالعمل برای پیشگیری از حوادث ناگهانی و کاهش آسیب‌های جانی و مالی صادر شده است. شهروندان در استان‌های چهارمحال و بختیاری، خوزستان، ایلام و کرمانشاه باید نسبت به تغییرات ناگهانی سطح آب هوشیار باشند.

واکنش‌ها و اقدامات پیشگیرانه نهادهای مربوطه

مسئولان اورژانس و مدیریت بحران در استان‌های گیلان، لرستان، کهگیلویه و بویراحمد و خوزستان در وضعیت آماده‌باش قرار گرفته‌اند. سازمان هواشناسی تأکید کرده است که وزش باد شدید می‌تواند منجر به ریزش درختان و تیرهای برق شود. بنابراین، رانندگان از توقف خودرو در نزدیکی درختان و سازه‌های موقت خودداری کنند. این هشدارها برای کاهش خسارات احتمالی به زیرساخت‌های انرژی و ارتباطات صادر شده است.

تأثیرات عملی بر سفرها و زندگی شهری

این شرایط جوی می‌تواند تأثیرات قابل توجهی بر ترافیک شهری و برون‌شهری داشته باشد. بارش برف در ارتفاعات و بارندگی سنگین در دشت‌ها باعث کاهش سرعت خودروها و افزایش احتمال تصادفات می‌شود. شهروندان در استانه‌های ایلام، گیلان و شرق لرستان باید زمان‌بندی سفرهای خود را بازنگری کنند. سازمان هواشناسی اعلام کرده است که کاهش محسوس دما همراه با باد سرد، حس دما را در این مناطق به شدت کاهش می‌دهد و نیاز به پوشش مناسب است.

بررسی وضعیت جوی در روزهای آینده

بر اساس آخرین پیش‌بینی‌های سازمان هواشناسی، شدت بارش‌ها در روزهای آینده ممکن است افزایش یابد. مناطق شرق لرستان، غرب چهارمحال و بختیاری و بخش‌هایی از خوزستان در خطر بیشتری قرار دارند. کارشناسان توصیه می‌کنند که اخبار جوی را به صورت لحظه‌ای دنبال کنید. این هشدارهای نارنجی تا زمانی که شرایط جوی پایدار شود، ادامه خواهند داشت و شهروندان باید احتیاط لازم را رعایت کنند.