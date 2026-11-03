نیروهای مسلح یمن هشدار دادند که عربستان دیگر امن نیست. آرامکو هدف اصلی حملات است و سود سهام آن تله‌ای برای سرمایه‌گذاران بین‌المللی محسوب می‌شود.

نیروهای مسلح عربستان یمن بار دیگر تأکید کرده‌اند که این کشور دیگر یک محیط امن برای سرمایه‌گذاری نیست و تأسیسات بزرگ انرژی آن در معرض خطرات جدی قرار دارد. این نیروها به‌طور صریح اعلام کردند که شرکت آرامکو به عنوان هدف اصلی در اولویت حمله‌ها قرار گرفته است و به‌طور مداوم مورد تهدید و حمله قرار می‌گیرد. در نتیجه، سرمایه‌گذاران بین‌المللی باید نسبت به حفظ و نگهداری سرمایه‌های خود در عربستان سعودی هوشیار و محتاط باشند.

هشدار مستقیم برای سرمایه‌گذاران خارجی

یک منبع نظامی یمن که هویت او اعلام نشده است، مستقیماً از سرمایه‌گذاران فعال در عربستان سعودی خواسته است که در برابر تله‌های سرمایه‌گذاری شرکت آرامکو محتاط باشند. این منبع در مصاحبه با خبرگزاری سبأ توضیح داد که تأسیسات نفتی این شرکت عظیم، دقیقاً در تیررس و برد عملیاتی نیروهای مسلح یمن قرار دارد. بنابراین، هرگونه احساس امنیت در این حوزه باید با دقت و بررسی‌های فنی ارزیابی شود.

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واقعیت‌های پنهان پشت سود سهام آرامکو

منبع مذکور با اشاره به جذابیت‌های ظاهری بازار سرمایه در عربستان، هشدار داد که پرداخت سودهای بالای سهام شرکت آرامکو تنها یک تله است. هدف از این سودهای بالا، پنهان کردن خطرات واقعی و ایجاد یک حس کاذب از ثبات بلندمدت در میان سهامداران است. این تحلیلگر تأکید کرد که توزیع سود نباید واقعیت خطرات محیطی را مخفی کند یا جایگزین یک ارزیابی کامل و دقیق از موقعیت استراتژیک شرکت شود.

نقد آماری سودهای توزیع‌شده

طبق گفته‌های این منبع نظامی، حدود ۹۷ درصد از سود سهامی که توسط شرکت نفتی آرامکو پرداخت می‌شود، واقعی و مستقل نیست. این درصد عمده از سودها در واقع به سهامداری نظامی سعودی باز می‌گردد و بین سایر سهامداران عمومی توزیع نمی‌شود. بنابراین، آنچه به عنوان سود نقدی به حساب سهامداران واریز می‌شود، بازتاب‌دهنده سلامت کامل اقتصادی یا پایداری بلندمدت پروژه نیست.

توانایی ایجاد سود در آینده

این منبع با تأکید بر معیارهای اصلی ارزیابی یک سرمایه‌گذاری امن، اشاره کرد که نکته کلیدی، توانایی شرکت آرامکو در ایجاد و حفظ سود در آینده است، نه صرفاً حجم توزیع‌های امروز. جذابیت سودهای کوتاه‌مدت نباید باعث فراموشی ارزیابی ریسک‌های ژئوپلیتیک و امنیتی شود. سرمایه‌گذاران باید توجه داشته باشند که پایداری واقعی یک شرکت در گرو توانایی آن در مدیریت خطرات محیطی است.