هشدار کیفیت هوا در کلانشهرها و آغاز بارش در شمال ایران

صادق ضیاییان هشدار داد کیفیت هوا در شهرهای پرجمعیت کاهش می‌یابد. بارش در گیلان و مازندران از ۲۴ آبان آغاز می‌شود. دمای بندرعباس به ۳۳ درجه می‌رسد.

صادق ضیاییان ، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا، پیش‌بینی دقیقی از وضعیت جوی کشور ارائه داد که دو روند متضاد را در پیش دارد. در این پیش‌بینی اعلام شده است که طی سه روز آینده در شهرهای صنعتی و پرجمعیت، غلظت آلاینده‌های جوی افزایش می‌یابد و کیفیت هوا به شدت کاهش خواهد یافت. این موضوع نگرانی‌هایی را در خصوص سلامت شهروندان ایجاد کرده است.

افزایش آلاینده‌ها در کلان‌شهرها

بر اساس تحلیل‌های انجام شده توسط کارشناسان این مرکز، طی سه روز آینده جوی نسبتا آرام با افزایش نسبی دما در اغلب مناطق کشور حاکم خواهد بود. این شرایط جوی باعث می‌شود آلاینده‌ها در لایه‌های پایین جو محبوس شوند. شهرهای بزرگ و مراکز صنعتی به دلیل تراکم جمعیت و فعالیت‌های انسانی، با افت شدید کیفیت هوا مواجه خواهند شد.

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آغاز بارش در مناطق شمالی

نکته مهم این پیش‌بینی مربوط به تغییرات ناگهانی در استان‌های شمالی است. از اواخر وقت یکشنبه تا روز سه‌شنبه که مصادف با تاریخ ۲۴ تا ۲۶ آبان می‌باشد، جریانات سرد شمالی وارد دریای خزر می‌شوند. این نفوذ هوای سرد منجر به بارش باران، وزش باد شدید و گاهی رعد و برق در استان‌های گیلان، مازندران و گلستان می‌شود.

سردرگمی دمایی در سراسر کشور

تفاوت دمای مناطق مختلف کشور در این ایام بسیار محسوس خواهد بود. طبق گزارش صادر شده، شهرکرد با دمای منفی ۳ تا منفی ۲ درجه سانتیگراد سردترین مرکز استان کشور است. در مقابل، بندرعباس با دمای ۳۲ و ۳۳ درجه سانتیگراد گرم‌ترین منطقه برای شهروندان جنوبی خواهد بود. این اختلاف دمایی نیازمند توجه ویژه به پوشش مناسب است.

وضعیت جوی پایتخت و دریاهای ایران

تهران در روز ۲۳ آبان آسمانی صاف تا کمی ابری با غبار محلی خواهد داشت. حداقل دمای پایتخت ۵ و حداکثر آن ۱۶ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود. در روز بعدی یعنی ۲۴ آبان، آسمان کمی ابری تا نیمه ابری با افزایش ابرهای محلی گزارش شده است. همچنین دریای خزر از روز دوشنبه مواج خواهد شد و خلیج فارس و دریای عمان نیز در شرایط نوسان هستند.