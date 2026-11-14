هشدار باراک درباره اقدام نظامی نتانیاهو علیه ایران و جلوگیری از تشکیل کابینه

ایهود باراک هشدار داد اقدام نظامی نتانیاهو علیه ایران می‌تواند جنگ گسترده ایجاد کند و تشکیل کابینه جدید را متوقف سازد.

ایهود باراک نخست‌وزیر اسبق رژیم صهیونیستی با انتشار مقاله‌ای صریح هشدار داد که اقدام نظامی تحریک‌آمیز بنیامین نتانیاهو علیه ایران می‌تواند به درگیری گسترده منجر شود. این مقام سابق تأکید کرد که چنین سناریویی نه تنها باعث وقوع جنگ تمام‌عیار خواهد شد، بلکه فرآیند تشکیل کابینه جدید در تل‌آویو را با اختلال جدی مواجه یا کاملاً متوقف می‌کند. باراک با اشاره به وضعیت اضطراری خطرناکی که رژیم صهیونیستی در آن قرار دارد، خواستار اقدام فوری برای جلوگیری از تشدید هرگونه تنش نظامی در منطقه شد.

انگیزه‌های سیاسی نتانیاهو در ایجاد بحران

نخست‌وزیر سابق اسرائیل در تحلیل خود استدلال کرد که نتانیاهو ممکن است از تنش‌های موجود با ایران برای شعله‌ور کردن درگیری‌های نظامی بهره‌برداری کند. به باور باراک، هدف اصلی چنین اقداماتی حفظ موقعیت سیاسی نخست‌وزیر فعلی و اخلال در روند عادی تشکیل کابینه جدید است. وی اشاره کرد که سناریوهایی را پیش‌تر مطرح کرده بود و اکنون برخی از آن هشدارها در حال تحقق هستند. باراک معتقد است نتانیاهو تلاش دارد با ایجاد یک بحران نظامی کنترل امور را در دست نگه دارد و از شفافیت سیاسی فرار کند.

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باراک خاطرنشان کرد که پیش‌تر درباره احتمال تلاش نتانیاهو برای به تعویق انداختن انتخابات یا نپذیرفتن نتایج آن هشدار داده بود. اکنون وی احساس می‌کند که این ترس‌ها بر اساس واقعیت‌های موجود شکل گرفته است. نویسنده مقاله تأکید کرد که رهبری کنونی اسرائیل در حال حاضر در یک وضعیت اضطراری خطرناک قرار دارد و نیازمند اقدامات فوری برای مدیریت بحران است. این دیدگاه نشان‌دهنده شکاف عمیق در نگرش نسبت به آینده سیاسی و امنیتی اسرائیل است.

نقض تشریفات قانونی و تصمیم‌گیری‌های خطرناک

ایهود باراک نتانیاهو را به عدم رعایت تشریفات قانونی پیش از اتخاذ تصمیمات حساس نظامی متهم کرد. وی تصریح کرد که طبق مقررات، نخست‌وزیر موظف است با رئیس ستاد کل ارتش و رئیس اطلاعات نظامی مشورت کند. همچنین بررسی عملیات در کابینه امنیتی و دریافت موافقت رسمی آن بخش جدایی‌ناپذیر از فرآیند تصمیم‌گیری است. این تشریفات برای اطمینان از شفافیت و مسئولیت‌پذیری در برابر ملت طراحی شده‌اند که در حال حاضر نادیده گرفته می‌شوند.

علاوه بر این، باراک خواستار اطلاع‌رسانی به رهبر مخالفان و رئیس کمیته امور خارجی و دفاع کنست شد. عدم انجام این مراحل نشان‌دهنده تمرکزگرایی خطرناک در تصمیم‌گیری‌های حیاتی است. نویسنده مقاله هشدار داد که این روند می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری برای امنیت ملی اسرائیل داشته باشد. باراک تأکید کرد که همه مقامات مسئول باید نسبت به عواقب حقوقی اقدامات غیرقانونی خود آگاه باشند.

سناریوی جنگ اجتناب‌ناپذیر بدون موافقت آمریکا

نخست‌وزیر اسبق اسرائیل بیان کرد که نتانیاهو ممکن است درصدد اجرای عملیاتی نظامی باشد که ایران را به شلیک موشک به اراضی اشغالی تحریک کند. این سناریو می‌تواند آغاز یک جنگ تمام‌عیار را اجتناب‌ناپذیر سازد. باراک تأکید کرد که چنین حمله‌ای حتی بدون موافقت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، نیز قابل اجرا است. این وضعیت نشان‌دهنده خطر جدی برای ثبات منطقه‌ای و جهانی است. وی خواستار واکنش سریع به این تهدیدات احتمالی شد تا از بروز فاجعه جلوگیری شود.

باراک همچنین پیشنهاد داد که کابینه آینده درباره هرگونه تحرک نظامی احتمالی تحقیق کیفری یا کمیته تحقیق دولتی تشکیل دهد. نتایج این تحقیقات باید طی سه تا چهار ماه آینده اعلام شود. این پیشنهاد با هدف شفاف‌سازی و پاسخگویی مقامات به عمل آورده شده است. هدف نهایی این است که اطمینان حاصل شود هیچگونه اقدام غیرقانونی یا خطرناکی بدون نظارت و مسئولیت‌پذیری صورت نمی‌گیرد. جامعه بین‌المللی نیز باید بر این فرآیند نظارت داشته باشد تا از تکرار اشتباهات پیشین جلوگیری شود.