دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در حاشیه نشست گروه هفت به ایران هشدار داد که در صورت عدم پایبندی به توافق آماده ازسرگیری حملات نظامی است. او توافق را خوب خواند و گفت قیمت نفت ممکن است کاهش یابد.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه ۱۷ ژوئن ۲۷ خرداد به ایران هشدار داد که اگر تهران به تعهدات خود پایبند نباشد آماده ازسرگیری اقدام نظامی است.
او همچنین این توافق را خوب توصیف کرد و گفت قیمت نفت ممکن است از جایی که قبل از جنگ بود پایینتر بیاید. آقای ترامپ در حاشیه نشست گروه هفت و در کنار عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر با اشاره به توافق با ایران که قرار است روز جمعه در سوئیس امضا شود گفت: نه این توافق نهایی نیست. این یک یادداشت تفاهم است.
ترامپ ادامه داد: اگر رفتارشان مناسب نباشد دوباره مستقیما بمبها را درست وسط سرشان فرو خواهیم ریخت. وی سپس گفت: چون آنها ۴۷ سال بدرفتاری کردهاند. او در این اظهارات به جمهوری اسلامی ایران اشاره داشت؛ نظامی که در سال ۱۹۷۹ تأسیس شد. رئیس جمهوری آمریکا گفت که یادداشت تفاهم ایران شامل لغو فوری تحریمها برای ایران نمیشود و با تمجید فراوان از چارچوب توافقی که دولتش برای آن مذاکره کرده بود گفت: این یک توافق بسیار قوی است.
هیچ کس نمیداند چیست اما بسیار قوی است و به نظر میرسد اکثر مردم بسیار خوشحال هستند. او درباره این توافق گفت که با ایران به هر آنچه میخواستیم از جلوگیری از دستیابی آن به سلاح هستهای گرفته تا باز کردن تنگه هرمز دست یافتهایم.
ترامپ بار دیگر تأکید کرد که ایالات متحده اورانیوم غنیشده ایران را خواهد گرفت حتی اگر بیارزش باشد و ادامه داد اگر ما توافق نمیکردیم میتوانستیم بمبهای بیشتری را برای سه هفته دو هفته چهار هفته یا دو سال دیگر پرتاب کنیم. او گفت که این توافق برای بازارها یک مزیت خواهد بود و افزود: هیچ چیز به اندازه بازار هوشمند نیست و بازار آن را فراتر از هر چیزی که من دیدهام دوست دارد.
او افزود: جایگزین آن یک رکود جهانی خواهد بود. همچنین در حالی که قیمت نفت در روز چهارشنبه نزدیک به پایینترین حد خود در سه ماه گذشته رسید دونالد ترامپ پیشبینی کرد که قیمت نفت کاهش بیشتری یابد: فکر میکنم قیمت نفت ممکن است از جایی که قبل از جنگ بود پایینتر بیاید. او همچنین درباره تمایل ایران به امضای توافق افزود: آنها میخواهند امضا کنند. آنها میخواهند به زندگی عادی برگردند.
طبق نسخههای فاش شده از این سند این توافق آزمایشی حداقل ۳۰۰ میلیارد دلار برای بازسازی پس از بمباران در اختیار ایران قرار میدهد. اما ترامپ اصرار دارد که ایالات متحده بدان کمکی نخواهد کرد. ترامپ در دیدار با رئیس جمهوری مصر گفت: ما ده سنت هم کمک نمیکنیم. مردم میتوانند تصمیم بگیرند که این کار را انجام دهند اما این به خودشان بستگی دارد.
ما در آن سرمایهگذاری نمیکنیم و صندوقی هم نداریم. ترامپ همچنین گفت که از کشورهای خلیج فارس هم درخواست کمک نمیکند. او گفت که سایر کشورها در صورت تمایل آزاد هستند که این کار را انجام دهند. جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران در ۲۸ فوریه با کشته شدن آیتالله علی خامنهای رهبر جمهوری اسلامی و شماری دیگر از مقامهای ارشد در حملات هوایی آغاز شد.
قرار است مذاکرات درباره یک توافق نهایی میان آمریکا و ایران برای پایان دادن به این درگیری بلافاصله پس از امضای توافق در سوئیس در روز جمعه آغاز شود و طی یک دوره ۶۰ روزه ادامه یابد تا جزئیات آن نهایی و تدوین شود. فهرست اهداف اعلامی ترامپ از جنگ با ایران کدامیک در میدان عملی شد؟ این سؤال هنوز بیپاسخ مانده است.
در حالی که برخی تحلیلگران معتقدند اهداف اولیه تا حد زیادی محقق نشده است طرفداران او میگویند توافق فعلی نشاندهنده موفقیت راهبرد فشار حداکثری و اقدام نظامی محدود است. به هر حال این توافق اگرچه موقت است اما میتواند نقطه عطفی در روابط دو کشور باشد. اقتصاد ایران که تحت شدیدترین تحریمها قرار داشت اکنون امیدوار به بهبودی نسبی است. از سوی دیگر بازارهای جهانی نفت هم با کاهش تنشها مواجه شدهاند.
ترامپ که خود را برنده این بحران میداند حالا به دنبال تقویت موضع خود در مذاکرات نهایی است. اما منتقدان معتقدند او با وعدههای بزرگ و جزئیات مبهم ریسک بازگشت به تنش را افزایش داده است. در نهایت این توافق هر چند ناقص اما شاید تنها راه جلوگیری از یک فاجعه نظامی گسترده باشد
ترامپ ایران توافق هستهای تهدید نظامی قیمت نفت