هشدار کارشناس نظامی درباره حمله به کوه کلنگ و تشعشعات رادیواکتیو

نضال ابوزید، کارشناس نظامی، با اشاره به استحکام سایت کوه کلنگ، هشدار می‌دهد که حمله آمریکا ممکن است منجر به انتشار گسترده تشعشعات رادیواکتیو فراتر از مرزهای ایران شود.

در شرایطی که گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال استفاده دونالد ترامپ ، رئیس‌جمهور آمریکا، از یک بمب هسته‌ای تاکتیکی برای نابودی تأسیسات هسته‌ای مستحکم ایران در زیر کوه کلنگ مطرح شده است، یک کارشناس نظامی با تردید درباره توانایی آمریکا برای انهدام این تأسیسات، نسبت به پیامدهای گسترده تشعشعات رادیواکتیو ناشی از چنین حمله‌ای هشدار می‌دهد.

چالش نفوذ بمب‌های سنگرشکن به عمق سایت

دونالد ترامپ روز شنبه گذشته مدعی شد نیروهای آمریکایی توانمندی‌های هسته‌ای تهران را نابود کرده‌اند، اما همچنان یک یا دو هدف باقی مانده که باید ظرف ۱۰ دقیقه به آن‌ها رسیدگی شود. یکی از این اهداف، سایت کوه کلنگ در استان اصفهان و در نزدیکی تأسیسات هسته‌ای نطنز است. با این حال، نضال ابوزید، کارشناس نظامی، در گفت‌وگو با شبکه الجزیره تأکید کرد که موقعیت جغرافیایی و ساختار مستحکم این تأسیسات، انهدام آن را حتی با استفاده از قدرتمندترین بمب‌های متعارف آمریکا، از جمله بمب سنگرشکن "جی‌بی‌یو-۵۷" موسوم به مادر بمب‌ها، دشوار می‌کند.

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ساختار سنگی و عمق بیش از ۸۰ متر تأسیسات

به گفته این کارشناس، تأسیسات مورد بحث در منطقه‌ای کوهستانی و در میان ساختارهای سنگی مستحکم از جنس گرانیت قرار دارد. بمب جی‌بی‌یو-۵۷ عمدتا قادر به ایجاد تخریب در لایه‌های سطحی است و نمی‌تواند به عمقی بیش از ۶۰ متر نفوذ کند؛ این در حالی است که برآوردهای برخی مراکز تخصصی نظامی، عمق این تأسیسات هسته‌ای را حدود ۸۰ تا حتی ۱۰۰ متر عنوان می‌کنند. قرار گرفتن این سایت در میان یک محدوده کوهستانی که هر ضلع آن به یکی از تأسیسات هسته‌ای نزدیک است و همچنین مجاورت آن با شهر کاشان، که از شهرهای مرتبط با توان موشکی ایران به شمار می‌رود، بر استحکامات دفاعی این منطقه افزوده است.

استراتژی فشار روانی و تغییر ادبیات تبلیغاتی

ابوزید معتقد است آمریکا به مراحل پایانی آماده‌سازی برای یک اقدام نظامی جدید علیه ایران نزدیک شده و ترامپ در پی دستیابی به هدفی با ارزش نظامی بالاست تا بتواند مدعی نابودی توانمندی هسته‌ای ایران شود؛ هدفی که به گفته این کارشناس، ممکن است کوه کلنگ باشد. او با اشاره به اینکه آمریکا و ایران هم‌زمان درگیر رقابت بر سر روایت‌سازی و موضع‌گیری‌های رسانه‌ای هستند، گفت هر دو طرف به دنبال تأثیرگذاری بر تصویری هستند که از پایان جنگ ارائه خواهد شد. به گفته کارشناس نظامی، تغییر تدریجی ادبیات تبلیغاتی آمریکا، از طرح استفاده از "مادر بمب‌ها" تا مطرح شدن غیررسمی احتمال به‌کارگیری سلاح هسته‌ای تاکتیکی، با هدف ایجاد رعب و فشار روانی بر تهران و دستیابی به تصویری از پیروزی صورت می‌گیرد.

خطر گسترش تشعشعات فراتر از مرزهای ایران

ابوزید با اشاره به سه نوع بمب هسته‌ای تاکتیکی آمریکا، شامل "بی۶۱-۱۱"، "بی۶۱-۱۲" و "بی۶۱-۱۳"، احتمال داد که واشنگتن در صورت تصمیم به استفاده از چنین سلاحی، به سراغ مدل بی۶۱-۱۳ برود. به گفته او، این بمب نیز قادر به نفوذ تا عمق مورد نظر تأسیسات کوه کلنگ نخواهد بود، اما می‌تواند پیش از یک عملیات نظامی احتمالی، با ایجاد شوک و ارعاب، فشار روانی قابل توجهی بر ایران وارد کند. با این حال، ابوزید خطر اصلی استفاده از چنین بمبی را در گستره انتشار تشعشعات رادیواکتیو آن می‌داند و هشدار می‌دهد که آثار این تشعشعات می‌تواند تا فواصل بسیار دور گسترش یابد و پیامدهای آن به مرزهای ایران محدود نخواهد شد.